“อิทธิ์ชพัฒน์-ซิวู” ทำผลงานดีสุดในกลุ่มนักกอล์ฟไทย กอล์ฟ “โยเน็กซ์ จูเนียร์ฯ” ที่ญี่ปุ่น

เดอะ เจ็นซ์ ร่วมกับ บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พาตัวแทนนักกอล์ฟจาก “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์” ร่วมชิงชัยในศึกดวลสวิงนานาชาติ รายการ “โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ที่สนามโยเน็กซ์ คันทรี คลับ เมืองนะงะโอกะ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2568 โดยในปีนี้ “เดอะ เจ็นซ์” ได้ส่งตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนจาก “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2025” เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 คน (ชาย 4 หญิง 4) โดยในประเภทชาย ประกอบด้วย อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล, SIWOO PARK, รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ และณภัทร ไชยพานิช ประเภทหญิง ประกอบด้วย วิชญาดา แรมเมือง, SEOHYEON BAEK, เอมาอร มณีฤทธิ์ และบุณยนุช ศุภกิจบุญชู
นายดาว์ปกรณ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหาร “เดอะ เจ็นซ์” เปิดเผยว่า “ในการเดินทางร่วมแข่งขันในปีนี้ เราได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท จี พี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้สนับสนุนการแข่งขันในปีนี้ ที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของนักกอล์ฟเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟนานาชาติรายการนี้ ซึ่งเราได้ทำการคัดเลือกนักกอล์ฟเยาวชนจาก “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์” จำนวน 8 คน (ชาย 4 และหญิง 4) ซึ่งเป็นปีที่ 3 แล้วที่เราพาน้องๆ มาหาประสบการณ์ในต่างแดน เรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสร้างศักยภาพของน้องๆ นักกอล์ฟเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ หาประสบการณ์ใหม่ๆ ในเกมกอล์ฟให้กับน้องๆ เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือให้แข็งแกร่งและนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตได้”
การแข่งขัน “โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2025” ได้เดินหน้าจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อเฟ้นหานักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่ทำคะแนนรวม Overall อันดับที่ 1 (จัดอันดับคะแนนรวมในคลาสเอและบี) เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันและหาประสบการณ์ในการแข่งขันเลดี้ส์ เจแปน ทัวร์ (JLPGA Tour) รายการ YONEX Ladies Championship 2026 นอกจากนี้ นักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่มีคะแนนรวม Overall อันดับที่ 2 จะได้รับสิทธิ์แข่งขัน Yonex ladies Organizer Selection Tournament 2026 อีกด้วย
“โยเน็กซ์ จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยนชิพ 2025” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นคือ คลาสเอ (อายุ 15-18 ปี) และคลาสบี (อายุ 11-14 ปี) เป็นหนึ่งในรายการที่ได้รับการรับรองจาก WAGR (World Amateur Golf Ranking) ทำการแข่งขัน 3 วันๆ ละ 18 หลุม รวม 54 หลุม ผู้ชายจะแข่งที่ระยะ 6,825 หลา ส่วนผู้หญิงแข่งที่ระยะ 6,333 หลา แข่งขันโดยไม่มีแคดดี้ มีนักกอล์ฟเข้าร่วมชิงชัยจาก 6 ประเทศคือ ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลีใต้, ฟิลิปปินส์, อเมริกา และไทย ซึ่งการแข่งขันในรอบที่สอง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ฝนถล่มอย่างหนัก บวกกับมีประจุไฟฟ้าในอากาศ ทำให้ต้องประกาศหยุดการแข่งขัน และต้องมาเก็บหลุมที่เหลือต่อในรอบเช้าของวันสุดท้าย ซึ่งในรอบบ่ายของการแข่งขันรอบสุดท้าย คณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถแข่งต่อให้จบในรอบสุดท้ายได้ จึงประกาศยกเลิกการแข่งขันในรอบสุดท้าย และคิดคะแนนเพื่อหาผู้ชนะจากการแข่งขัน 2 รอบ (36 หลุม) ผลปรากฎว่านักกอล์ฟทีมไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือ อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล จบอันดับ 4 ร่วม ในคลาสเอ (ชาย) สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 และ SIWOO PARK จบอันดับ 5 ร่วม ในคลาสบี (ชาย) สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150
สรุปผลการแข่งขันของนักกอล์ฟที่เป็นตัวแทนจาก “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์” รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้
คลาสเอ-ชาย อิทธิ์ชพัฒน์ บัณฑิตมหากุล จบอันดับ 4 ร่วม สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 (72-77) คลาสเอ-หญิง SEOHYEON BAEK จบอันดับ 12 ร่วม สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 (71-77), วิชญาดา แรมเมือง จบอันดับ 14 ร่วม สกอร์รวม 5 โอเวอร์พาร์ 149 (73-76), เอมาอร มณีฤทธิ์ จบอันดับ 32 ร่วม สกอร์รวม 18 โอเวอร์พาร์ 162 (86-76)
คลาสบี-ชาย SIWOO PARK จบอันดับ 5 ร่วม สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150 (73-77) รัฐวิชญ์ รัฐชัยอนันต์ จบอันดับ 9 สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 155 (76-79) และณภัทร ไชยพานิช จบอันดับ 11 สกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 157 (82-75) คลาสบี-หญิง บุณยนุช ศุภกิจบุญชู จบอันดับ 7 ร่วม สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 155 (78-77)
สำหรับนักกอล์ฟเยาวชนหญิงที่ได้สิทธิ์ร่วมแข่งเลดี้ส์ เจแปน ทัวร์ (JLPGA Tour) รายการ YONEX Ladies Championship 2025 เป็นของ LEE DA YEON จากประเทศเกาหลีใต้ คว้าอันดับ 1 ด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 140