“ภัสธนมนท์-ศาสตร์ศิลป์” คว้าแชมป์ สวิง “ช้าง คลาสสิค 2025”

เดอะ เจ็นซ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย “น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง” เดินหน้าพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องกับการจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนในรายการ “ช้าง คลาสสิค 2025” แข่งขันระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2568 ที่สนามเลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ (คอร์สเอ-บี) จ.เพชรบุรี ทำการแข่งขันทั้งหมด 3 วัน (54 หลุม) ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการที่เก็บคะแนนสะสมของ WAGR (World Amateur Golf Ranking) และ JGS (Junior Golf Scoreboard)
“ช้าง คลาสสิค 2025” เป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการที่ 6 ของ “ช้าง-เจ็นซ์ กอล์ฟ ทัวร์ 2025” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ Special GENZ (ชาย) อายุ 19-23 ปี, Super GENZ (ชายและหญิง) อายุ 15-18 ปี, Junior GENZ (ชายและหญิง) อายุ 11-14 ปี ทำการแข่งขันแบบเก็บคะแนนสะสมตลอดฤดูกาล เพื่อคัดเลือกนักกอล์ฟในรุ่น Super GENZ และรุ่น Junior GENZ จำนวน 12 คน โดยนักกอล์ฟที่มีคะแนนสะสม (สนามที่ 1-7) อันดับ 1, 2 และ 3 ในสองรุ่นดังกล่าวทั้งชายและหญิง จะได้รับการดูแลและสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาฝีมือจาก “เดอะ เจ็นซ์”
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Genz Golf Camp ที่ เดอะ เจ็นซ์ ได้ร่วมมือกับ Golfing Ground และ FlowCode โดยมี Dr. Rick Sessinghaus โค้ชของ Collin Morikawa รวมถึง Mr.Hallam Morgan พร้อมทีม Flow Code มาร่วมสอนเรื่องของ Mental Game ให้กับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแคมป์กอล์ฟ จำนวน 30 คนในช่วงปลายปีนี้อีกด้วย
หลังจบการแข่งขันในรอบสุดท้าย ผลปรากฏว่า ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ เรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ คว้าแชมป์รุ่น Super Genz (หญิง) ไปครองด้วยสกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 ส่วน Super Genz (ชาย) ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร คว้าแชมป์แรกของทัวร์นี้ได้สำเร็จ จบสามวันทำไป 5 อันเดอร์พาร์ 211
สรุปผลการแข่งขัน "ช้าง คลาสสิค 2025” รอบสุดท้าย (7 ก.ย.68) มีดังนี้
รุ่น Special GENZ (ชาย) ที่ 1 เลมอนเชลโล่ กลัดเจริญ สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 227 (75-81-71) อันดับ 2 ภูวศิษฐ์ สุขุมาลจันทร์ สกอร์รวม 33 โอเวอร์พาร์ 249 (85-83-81) ที่ 3 ชนัต สมชัยชนะ สกอร์รวม 48 โอเวอร์พาร์ 264 (96-84-84)
รุ่น Super GENZ (ชาย) ที่ 1 ศาสตร์ศิลป์ ฉันทะอุไร รอบสุดท้ายทำเพิ่มอีก 2 อันเดอร์ แซงนำคว้าแชมป์แรกในทัวร์นี้ไปครองด้วยสกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 (68-73-70) ที่ 2 Siwoo Park สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 213 (72-69-72) ที่ 3 จิรภัทร ทุยบึงฉิม สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 214 (67-74-73)
รุ่น Super GENZ (หญิง) ที่ 1 ภัสธนมนท์ สุทธิรักษ์พงศ์ รอบแรกเก็บแต้มตุนไว้ 6 อันเดอร์ รอบสองเก็บได้ 3 อันเดอร์ รอบสุดท้ายตีเกิน 2 จบสามวันที่สกอร์รวม 7 อันเดอร์พาร์ 209 (66-69-74) คว้าแชมป์ได้สำเร็จ ที่ 2 วิชญาดา แรมเมือง สกอร์รวม 3 วันที่อีเวนท์พาร์ 216 (69-75-72) ที่ 3 SEOHYEON BAEK สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 220 (73-71-76)
รุ่น Junior GENZ (ชาย) ที่ 1 อมตะ รอดใหญ่ คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 213 (68-74-71) ที่ 2 ณภัทร ไชยพานิช สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 214 (73-71-70) ที่ 3 ชนะพายุ จีระประพันธุ์กุล สกอร์รวม 7 โอเวอร์พาร์ 223 (73-75-75)
รุ่น Junior GENZ (หญิง) ที่ 1 สุธันยา โกมลเกษรักษ์ สกอร์รวมสามวันที่ 4 อันเดอร์พาร์ 212 (73-68-71) ที่ 2 กีรติกา กมลปราณี สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 213 (66-76-71) ที่ 3 บุณยนุช ศุภกิจบุญชู สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 217 (73-74-70)
รายการต่อไปเป็นการแข่งขันเก็บคะแนนสะสมรายการที่ 7 “บางจาก แชมเปี้ยนส์ คัพ 2025” เป็นหนึ่งในรายการที่เก็บคะแนนสะสมของ World Amateur Ranking และ Junior Golf Scoreboard แข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2568 ที่แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครราชสีมา สำหรับผู้ปกครองและนักกอล์ฟที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @genzgolf หรือโทร. 065 696 2229