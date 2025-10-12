"อาฒยา" โกงตายเพลย์ออฟหลุม 2 ซิวแชมป์ LPGA สมัย 6 ที่เซี่ยงไฮ้

อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิงหมายเลข 1 ของโลก คว้าแชมป์บิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้ อย่างดุเดือด หลังเล่นเพลย์ออฟ 5 หลุม เอาชนะ มินามิ คัตสึ จาก ญี่ปุ่น ที่สนามฉีจง การ์เดน กอล์ฟ คลับ พาร์ 72 ประเทศจีน วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม
อาฒยา โปรความหวังของไทย ทำสกอร์วันสุดท้าย 9 อันเดอร์พาร์ 63 และ มินามิ คัตสึ ผู้นำรอบที่แล้ว บวกเพิ่ม 7 อันเดอร์พาร์ 65 โดยไม่มีใครเสียโบกี
โดยไฮไลท์สำคัญที่หลุม 17 พาร์ 5 มินามิ คัตสึ ชิปเบอร์ดี ถัดมา อาฒยา พัตต์อีเกิลระยะไกล ทำสกอร์รวมเสมอกัน 24 อันเดอร์พาร์ 264 จากนั้นทั้งคู่พัตต์พาร์ ที่หลุม 18 พาร์ 4 ต้องสู้กันแบบซัดเดน เดธ (หลุมเดียวรู้ผล)
ทั้งคู่เสมอกันมากระทั่งเพลย์ออฟหลุม 5 ที่หลุม 10 พาร์ 4 ปรากฏว่า อาฒยา เล่นช็อตที่ 2 ออนกรีนระยะหวังผล แล้วพัตต์เบอร์ดีสู่แชมป์แอลพีจีเอ สมัยที่่ 6 ตลอดอาชีพ และแชมป์ 2 รายการคนแรกของฤดูกาล 2025 ต่อจาก อเมริกาส์ โอเพน ขณะที่ คัตสึ ต้องเล่นลูกชิปช็อตที่ 3
อาฒยา รอดพ้นความปราชัยแบบหวุดหวิด ช่วงเพลย์ออฟหลุม 2 ที่หลุม 18 พาร์ 4 โดยตีลูกตกน้ำ แล้วแก้ไขกลับมาเซฟพาร์ ขณะที่ คัตสึ พลาดช็อตพัตต์เบอร์ดีเพื่อแชมป์แรกของอาชีพ