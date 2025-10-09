6 สาวไทยลงสู้ศึก บิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้ เปิดเอเชียสวิง

6 โปรสาวไทยพร้อมลงสู้ศึก บิวอิค แอลพีจีเอ เซี่ยงไฮ้ ชิงเงินรางวัลรวม 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 71.4 ล้านบาท ที่รายการเปิดแอลพีจีเอ ทัวร์ เอเชียสวิง ที่สนามฉีจง การ์เดน กอล์ฟ คลับ พาร์ 72 ชานนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคมนี้
รายการนี้มีนักกอล์ฟ 82 คน ลงแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 72 หลุมไม่ตัดตัว เป็นรายการแรกของเอเชีย สวิงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ก่อนจะไปเกาหลีใต้ มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดยมี หยิน ยัวหนิง นักกอล์ฟสาวจีนเจ้าถิ่นจะกลับมาป้องกันแชมป์ในสัปดาก์นี้ ขณะที่โปรสาวไทยประกอบด้วย จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล มือหนึ่งของโลกพร้อม, เม-เอรียา จุฑานุกาล, แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ, เมียว-ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, เปียโน-อาภิชญา ยุบล และ แชมเปญ-เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ ร่วมชิงชัย
ทางด้านดาวดังจากแอลพีจีเอทัวร์ ดีกรีแชมป์เมเจอร์ ลงแข่งขันคับคั่งไม่ว่าจะเป็น มิยู ยามาชิตะ จากญี่ปุ่น, อี มินจี จากออสเตรเลีย, คิม อา-ริม คิม เซ-ยอง จากเกาหลีใต้, แอชลี บูฮาย จากแอฟริกาใต้, เจนนิเฟอร์ คัพโช ลีเลีย หวู และอัลลิเซน คอร์พุซ จากสหรัฐ รวมถึงผู้เล่นดีกรีแชมป์แอลพีจีเออย่าง มิรันดา หวัง จากจีน, นาสะ ฮานาโอกะ และริโอะ ทาเคดะ จากญี่ปุ่น
นอกจากนี้ยังมีอดีตแชมป์รายการนี้ลงแข่งขันกันครบทั้ง 3 คนคือ หยิน ยัวหนิง จากจีนแชมป์เมื่อปีที่แล้ว, แองเจิล หยิน แชมป์ปี 2023 จากสหรัฐฯ และ เดเนียล คัง จากสหรัฐ แชมป์สองสมัยปี 2018 และ 2019 ที่ได้รับเชิญจากสปอนเซอร์