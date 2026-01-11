"กุลวุฒิ" ซิวเวิลด์ ทัวร์ 1000 ครั้งแรก "ฉือ ยู่ ฉี" เจ็บไหล่ขอถอนตัว

กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันความหวังของไทย คว้าแชมป์บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ครั้งแรกของอาชีพ หลัง ฉือ ยู่ ฉี จาก จีน ขอถอนตัวกลางคัน ศึกมาเลเซีย โอเพน รอบชิงชนะเลิศ ที่ประเทศมาเลเซีย วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม
กุลวุฒิ มือ 2 ของโลก ต้องออกแรงถึงเกมพอยน์ตที่ 5 นับตั้งแต่ขึ้นนำ 20-17 กว่าจะปิดเกมแรกลงได้ 23-21 ถัดมา นักตบขนไก่วัย 24 ปี เปลี่ยนมาเล่นเกมบุก โดยใช้เคาะลูกลงเร็วๆ จนนำห่าง 6-1 ก่อน ฉือ ยู่ ฉี มือ 1 ของโลก ขอยอมแพ้คาดว่าเกิดจากอาการบาดเจ็บไหล่
ส่งผลให้ กุลวุฒิ ดีกรีแชมป์โลก 2023 และเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 ครองแชมป์บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ ทัวร์ ครั้งที่ 8 ตลอดอาชีพ ตีตื้นสถิติเฮด-ทู-เฮด เป็น ชนะ 4 แพ้ 7 และรับเงินรางวัลกลับบ้าน 101,500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.2 ล้านบาท)