“B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026” ยืนหนึ่งสนามวิ่งมาราธอนบนผืนป่ามรดกโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากนักวิ่งทั่วประเทศกว่า 8,000 คน
ชูจุดเด่นด้วยมาตรฐานมาราธอนระดับ A จากกรีฑาโลก (World Athletics) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “UNESCO WORLD HERITAGE MARATHON SERIES” พร้อมมอบประสบการณ์วิ่งท่ามกลางธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่ บนเส้นทางที่ร่มรื่น สวยงาม และอากาศบริสุทธิ์ พร้อมร่วมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับจุดมุ่งหมายเพื่อปลุกพลังคนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย พร้อมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้เติบโตยิ่งขึ้น
งานนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากศูนย์บริการรถยนต์ B-Quik พร้อมด้วยเครือพันธมิตรในอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ยางรถยนต์มิชลิน, แบตเตอรี่ยัวซ่า, ผ้าเบรกเบ็นดิกซ์, ยางรถยนต์กู๊ดเยียร์, ยางรถยนต์โยโกฮาม่า และ ประกันภัยเจมาร์ท ร่วมกันผลักดันกิจกรรมในปีนี้ให้สะท้อนภาพลักษณ์ของไลฟ์สไตล์การเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กับการออกกำลังกาย ผ่านการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในพื้นที่แหล่งธรรมชาติระดับมรดกโลก ทั้งนี้ เป้าหมาย คือ การส่งเสริมให้การเดินทางและการวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นประสบการณ์ที่ไปด้วยกันได้อย่างลงตัว ทั้งในเชิงกีฬาและการท่องเที่ยว
และยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายภาคส่วน เพื่อให้งานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีมาตรฐานสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา, อำเภอปากช่อง, เทศบาลตำบลหมูสี, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา, ครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคาน์เตอร์เพน, เกลือแร่เกเตอเรท, น้ำดื่มอควาฟิน่า, เจลให้พลังงานอะมิโนไวทัล, นวัตกรรมผ้าใส่ใจสิ่งแวดล้อมดราย ดราย, สื่อนอกบ้านครบวงจรแพลนบี มีเดีย, ระบบสมัครและรับอุปกรณ์การแข่งขัน เช็กเรซ, ระบบค้นหาภาพเช็กโฟโต้ และสเปรย์สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อโปรฟรีซ
ปีนี้งาน B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026 นอกจากจะได้รับความสนใจในฐานะสนามวิ่งที่มีความท้าทายและมีเส้นทางผ่านผืนป่ามรดกโลกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้ว ยังได้เดินหน้าสร้างประโยชน์คืนสู่สังคมและธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพราะทุกการสมัครของนักวิ่ง 1 คน จะถูกสมทบเป็นเงินบริจาคจำนวน 10 บาท ให้แก่ มูลนิธิเพื่อนช้าง องค์กรที่ทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตช้างไทย ทั้งในด้านดูแลรักษา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสนับสนุนให้ช้างสามารถอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ บริษัท บี-ควิก จำกัด ผู้สนับสนุนหลักของงาน ยังประกาศร่วมสมทบทุนเพิ่มอีก 10 บาทต่อผู้สมัคร 1 ราย เพื่อขยายผลการช่วยเหลือให้มีความหมายและเกิดผลในเชิงสังคมมากยิ่งขึ้น
การดำเนินโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการแข่งขันในปีนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสร้างประสบการณ์วิ่งเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์เท่านั้น แต่ยังตอกย้ำบทบาทของงานวิ่งในฐานะเครื่องมือส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของประเทศไทยอีกด้วย
โดยงานได้รับเกียรติจาก คุณชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ผู้แทน คุณวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเปิดการแข่งขัน “B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026” โดยกล่าวว่า การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว มุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการดูแลรักษาป่าเขาใหญ่ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทั้งด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
พร้อมกันนี้ การจัดงานยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครราชสีมาอย่างยั่งยืน
และ ได้ยังรับเกียรติจาก คุณทิพย์ธิดา สันหพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บี-ควิก จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของการจัดการแข่งขันว่า B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026 ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักวิ่งทั่วประเทศ โดย บี-ควิก รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานวิ่งระดับนานาชาติในกลุ่ม UNESCO World Heritage Marathon Series ซึ่งไม่เพียงเป็นกิจกรรมกีฬา แต่ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงวันหยุด ผ่านการออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามและอากาศบริสุทธิ์ของเขาใหญ่
บี-ควิก ขอขอบคุณลูกค้าสมาชิก B-Member นักวิ่งทุกท่าน ตลอดจนพันธมิตรและหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกันเป็นอย่างดี จนทำให้งานวิ่งครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
การแข่งขันประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ในงาน B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026 เต็มไปด้วยความสนุกคึกคัก พร้อมเสียงเชียร์จากผู้ร่วมงานตลอดเส้นทาง โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ผลงานยอดเยี่ยมของนักวิ่งในปีนี้
นักวิ่งไทยฟอร์มร้อนแรงมากในปีนี้ ทางด้านฝั่งชาย โค้ชเหิน ธนาทิพย์ ดีฉิม ทำผลงานได้โดดเด่น คว้า แชมป์โอเวอร์ออลชายรุ่นทั่วไป และโอเวอร์ออลชายไทย ระยะมาราธอน 42.195 กม. ด้วยเวลา 2:33:46 ชั่วโมง ส่วนฝั่งหญิงก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน โดย เพนกวิ้น กวินธิดา ธาดาเศรษฐ์ โชว์ความแกร่ง คว้าแชมป์โอเวอร์ออลหญิงรุ่นทั่วไป ด้วยเวลา 3:05:56 ชั่วโมง เข้าเส้นชัยท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึกก้อง
การแข่งขันในปีนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของผืนป่ามรดกโลก “เขาใหญ่” ซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติสำคัญของประเทศ การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยผลักดันให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และตอกย้ำบทบาทของกีฬาในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026 ขอขอบคุณนักวิ่ง อาสาสมัคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ร่วมทำให้งานมาราธอนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม ทิ้งความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมทุกคน
สำหรับข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน สามารถติดตามได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Khao Yai Marathon