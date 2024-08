B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2025 วันที่ 11-12 มกราคม 2568 สนามวิ่งมาราธอนแห่งผืนป่ามรดกโลก ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ศึกมาราธอนแห่งผืนป่ามรดกโลก "B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2025” เตรียมจัดใหญ่! วันที่ 11-12 มกราคม 2568 ชูความพิเศษด้วยความโดดเด่นของสนามวิ่งมาตรฐานที่มีเส้นทางธรรมชาติร่มรื่น งดงาม และอากาศบริสุทธิ์ พร้อมร่วมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม และส่งกำลังใจหนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาใหญ่ รวมทั้งเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา พร้อมยกระดับสู่สนามวิ่งมาราธอนหลักของประเทศเมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567 ณ UNION MALL 5 FL., UNION CO-EVENT STUDIO ได้มีการแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งมาราธอน รายการ "B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2025” โดยมี คุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ในฐานะ Race Director, คุณเฮงก์ โจฮัน คิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-ควิก จำกัด, คุณบุศรารัตน์ อัสสรัตนกุล ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บี-ควิก จำกัด, คุณสรพงษ์ จันทร์นฤกุล ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจ B2C ประเทศไทย บริษัท สยาม มิชลิน จำกัด, คุณสึเนะโนริ โยชิมูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และคุณพัณณ์ชิตา ชีวีวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวให้ข้อมูลถึงรายละเอียดของการแข่งขันภายในงานยังมี ผู้แทนสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษนำโดย “มิกค์-ทองระย้า” พรีเซนเตอร์ บี-ควิก, “จีจี้-สโรชา ศิลประสพ” นางฟ้านักวิ่งขาแรง, “โค้ชแบงค์-ศตวรรษ แสงอินทร์” Running and Triathlon Coach and founder of "Kids Go Tri” และ “ปู-วิรัตน์ วัยดารา นักวิ่งอีลีทประเทศไทย ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง และความพิเศษของสนามวิ่งมาราธอน รายการ "B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2025” ในครั้งนี้สำหรับ "B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2025” จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ : “UNESCO WORLD HERITAGE MARATHON SERIES” วิ่งมาราธอนแห่งผืนป่ามรดกโลก โดยได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจากศูนย์บริการรถยนต์ B-Quik และเหล่าพันธมิตรกลุ่มยานยนต์ อาทิ ยางรถยนต์มิชลิน, แบตเตอรี่ยัวซ่า, ผ้าเบรกเบนดิก, ยางรถยนต์กู๊ดเยียร์ และยางรถยนต์โยโกฮาม่า ที่ร่วมกันชูไลฟ์สไตล์การออกเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 มกราคม 2568 ณ บริเวณลานกิจกรรมเขาใหญ่ ซึ่งความพิเศษของการแข่งขันอยู่ที่ความโดดเด่นของสนาม ซึ่งเป็นงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานที่มีเส้นทางธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานวิ่งท่ามกลางผืนป่ามรดกโลก รวมทั้งเป็นสนามวิ่งที่มีอากาศบริสุทธิ์ และมีธีมงานสื่อถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติสำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาป่าเขาใหญ่ ขณะเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมไลฟ์สไตล์การออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2568 จะเป็นวันรับอุปกรณ์ (Expo Day) ในรูปแบบเทศกาลงานวิ่ง (Running Festival) ที่มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมออกร้านอุปกรณ์กีฬา เกมส์ และการแสดงดนตรีโดยศิลปินชื่อดัง รวมถึงการวิ่งแฟมิลี่ ฟันรัน ระยะ 2 กม. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. และในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2568 จะเป็นวันแข่งขัน (Race Day​) ขณะที่ประเภทการแข่งขันจะแบ่งเป็น ระยะมาราธอน 42.195 กม., ระยะฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม., ระยะมินิ มาราธอน 10 กม. และระยะไมโคร มาราธอน 5 กม.ผู้สนใจร่วมแข่งขัน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2567 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/khaoyaimarathoner / เฟสบุ๊ค : Khao Yai Marathon