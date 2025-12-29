สภาพ! ฐานทหาร-ตชด.กัมพูชาบนปราสาทพระวิหาร หลังถูกปืนใหญ่ทหารไทยยิงทำลาย

วันที่ 28 ธ.ค.เวลา 19.32 น. เฟซบุ๊กเพจ Army Military Force โพสต์วิดีโอคลิปสภาพของฐานปฏิบัติการ ตชด.-ทหารกัมพูชาบนเขาพระวิหารใกล้ตัวปราสาท ซึ่งถูกโจมตีโดยทหารไทยในช่วงเช้าของวันที่ 27 ธ.ค.ก่อนข้อตกลงหยุดยิงมีผลในตอนเที่ยง
ทั้งนี้ ทหารเขมรได้ใช้พื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารเป็นฐานทหารและที่ตั้งอาวุธ และยิงโจมตีฝ่ายไทย โดยในช่วงการสู้รบมีการยิงจรวด BM21 จากเขาพระวิหารไปยังที่มั่นทหารไทยบนภูมะเขือหลายครั้ง ซึ่งการใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งฐานทหารและที่ตั้งอาวุธถือว่าขัดต่อกฏ UNESCO World Heritage site ฝ่ายไทยจึงต้องตอบโต้ไป ที่ฐานทหาร อาวุธ และ กองบัญชาการบนเขาพระวิหาร แต่ไม่ได้โจมตีที่ตัวปราสาทพระวิหาร แต่ตัวประสาทอาจได้รับผลกระทบจากการสู้รบ แต่ทหารไทยไม่ได้มีแผนที่จะยึดตัวปราสาทเขาพระวิหารแต่อย่างใด