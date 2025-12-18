แคนนอน ผนึกจิตอาสา Canon Volunteer ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม “Canon Volunteer ครั้งที่ 43” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา รวมพลังพนักงานจิตอาสากว่า 54 คนพร้อมครอบครัว เดินทางไปร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่า ทั้งการฟื้นฟูแหล่งอาหารตามธรรมชาติ ดูแลทุ่งหญ้า และสำรวจเส้นทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนภารกิจของทางอุทยานในการฟื้นฟูระบบนิเวศและอนุรักษ์ป่า ควบคู่ไปกับการปลูกฝังความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพนักงานและคนรุ่นต่อไป
นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “แคนนอนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นบ้านของสัตว์ป่าหลายชนิด กิจกรรม Canon Volunteer ครั้งที่ 43 ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมจิตอาสาเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็นการลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทั้งในมิติการดูแลผืนป่า แหล่งอาหารสัตว์ป่า และการสนับสนุนงานอนุรักษ์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด”
“ที่ผ่านมา แคนนอนได้ร่วมมือกับพันธมิตรและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่าง ๆ มาแล้วทั่วประเทศ เพื่อกระจายการสนับสนุนในการดูแลผืนป่าให้ครอบคลุมมากที่สุด การทำงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระยะยาวที่มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติงานเชิงอนุรักษ์ของหน่วยงานภาครัฐ ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติสู่พนักงานแคนนอนและครอบครัวผ่านประสบการณ์ในพื้นที่จริง ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันต่อไป” นายพงษ์เทพ กล่าวเสริม
ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน อาสาสมัครแคนนอนได้ร่วมทำ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การสร้างโป่งเทียมจำนวน 2 โป่ง ณ พื้นที่กิโลเมตรที่ 33 หนองผักชี เพื่อเสริมแร่ธาตุที่จำเป็นให้กับสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์กินพืช เช่น ช้างป่า กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง และนกหลากหลายชนิด โดยขุดแอ่งดินและผสมเกลือแร่ธรรมชาติให้เป็นแหล่งแร่ธาตุที่สัตว์ป่าสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว 2) การกำจัดวัชพืชต่างถิ่นในพื้นที่ทุ่งหญ้า เช่น ไมยราพยักษ์ สาบเสือ และต้นติ้ว ซึ่งเป็นพืชที่แพร่กระจายได้รวดเร็วและรบกวนการเติบโตของหญ้าพื้นถิ่นที่ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์กินพืช การขุดถอนและตัดรากวัชพืชเหล่านี้ช่วยให้ทุ่งหญ้ากลับมาฟื้นตัว และรักษาสมดุลของระบบนิเวศในเขตอุทยานให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ และ 3) พนักงานและครอบครัวยังได้ร่วมสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้ประเภทของป่าไม้ ความหลากหลายของพืชและสัตว์ ตลอดจนร่องรอยการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกยกย่องให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ (World Heritage Site) และอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Park) ครอบคลุมพื้นที่ราว 2,206 ตารางกิโลเมตรใน 4 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี และนครนายก เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสำคัญหลายสายและยังเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ รวมถึงนกมากกว่า 280 ชนิด ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของนักดูนกและนักอนุรักษ์จากทั่วโลก กิจกรรมการสร้างโป่งเทียม การดูแลทุ่งหญ้า และการเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศผ่านกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จึงมีส่วนในการส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเขาใหญ่อย่างยั่งยืน และสนับสนุนบทบาทของอุทยานในฐานะพื้นที่ธรรมชาติระดับโลกต่อไป
กิจกรรม “Canon Volunteer ครั้งที่ 43” ประสบความสำเร็จอย่างดงามทั้งในด้านการมีส่วนร่วมพิทักษ์ผืนป่าอย่างเป็นรูปธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในหมู่พนักงานและครอบครัว เพื่อยกระดับวัฒนธรรมองค์กรตามปรัชญาเคียวเซในเรื่อง “การอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวม” เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในวงกว้างและเชื่อมโยงการเติบโตของธุรกิจเข้ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน แคนนอนคาดหวังว่าพลังเล็ก ๆ จากเหล่าจิตอาสา จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาร่วมกันดูแลผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้คงความสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต