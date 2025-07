ตอกหน้ากัมพูชา! เปิดแผนที่นักสำรวจฝรั่งเศส 124 ปีก่อน บอกชัด “ตาเมือนธม” อยู่เขตไทย

วันนี้(6 ก.ค.) นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพประกอบในเฟซบุ๊ก Thepmontri Limpaphayorm เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับปราสาทตาเมือนธม ที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาและเป็น 1 ในพื้นที่พิพาทกับไทย 4 จุดที่กัมพูชานำไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ(ICJ)นายเทพมนตรี ได้ยืนยันว่าปราสาทตาเมือนธมเป็นของไทย ให้ทุกคนช่วยกันเผยแพร่พร้อมกับแท็กหานายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา“ปราสาทตาเมือนธมเป็นของไทย ช่วยกันเผยแพร่ผมอยู่กับท่านฮุนมาเนตปราสาทตาเมือนธมเป็นของไทยจากข้อเขียนและแผนที่ของเอเตรียน เอมโมนิเยร์ (Etienne Aymonier) นักสำรวจฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ.1901 จากหนังสือปราสาทพระวิหารที่กัมพูชาจัดพิมพ์ให้ข้อมูลทหารหาญจงมั่นใจได้ 100% ครับกัมพูชาพูดเองว่าปราสาทตาเมือนธมอยู่บนพนมดงรักแผนที่ของเอมโมนิเยร์ ผมได้กำกับเป็นวงกลมแสดงตำแหน่งปราสาทตาเมือนเป็นของไทย และรับรองโดยสนธิสัญญา ค.ศ.1904” นายเทพมนตรีระบุนายเทพมนตรีได้โพสต์ข้อความอีกว่า “Etienne Aymonier ยืนยันปราสาทตาเมือนธมเป็นของสยาม จากแผนที่ๆ เขาเขียนขึ้นในหนังสือ Le Cambodge (3 เล่ม) ในปี ค.ศ.1901 -1905”นอกจากนี้ยังโพสต์อีกว่า “กัมพูชายอมรับในงานวิชาการว่าปราสาทตาเมือนธมอยู่ในดินแดนประเทศไทย การขึ้นทะเบียนปราสาทตาเมือนธมขัดต่อรัฐธรรมนูญกัมพูชาที่ใช้แผนที่มาตราส่วน 1:100,000 เป็นเส้นเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชา“การอ้างตามข่าวเมื่อวันก่อนว่าใช้แผนที่มาตราส่วน 1:200,000 บริเวณเส้นเขตแดนนี้ผิดพลาดกัมพูชาทำขัดกฎหมายตนเองไทยเราประกาศและเป็นเจ้าของปราสาทมาก่อน“ขอย้ำหลักฐานทางการขององค์กรแห่งชาติพระวิหาร หรือ NAPV ซึ่งให้การยอมรับว่าปราสาทตาเมือนธมอยู่ในดินแดนประเทศไทยจากหนังสือ Preah Vihear : An Introduction to the World Heritage Monument ซึ่งพิมพ์เผยแพร่ร่วมกันกับ Unesco“ปราสาทตาเมือนธมปรากฎบนแผนที่ของนักสำรวจที่มีชื่อเสียงและกัมพูชามักใช้อ้างอิงในงานวิชาการศิลปะเขมรไปยังนานาชาติ“ปราสาทตาเมืองธมตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักในดินแดนประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ.1901 และรับกับอนุสัญญาค.ศ.1904”