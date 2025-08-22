เตรียมระเบิดความมันส์ “B-Quik Khao Yai Marathon 2026” งานวิ่งมาราธอนบนผืนป่ามรดกโลก วันที่ 10-11 มกราคม 2569 คาดนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 7,000 คน
บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ร่วมกับ บริษัท บี-ควิก จำกัด จัดแถลงข่าวการกลับมาอีกครั้งกับสนามวิ่งมาตรฐาน ท่ามกลางธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่บนผืนป่ามรดกโลก "B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026” จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “UNESCO WORLD HERITAGE MARATHON SERIES” พร้อมระเบิดความมันส์ ความสนุก ความฟิน ต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ หวังอยากให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาป่าเขาใหญ่ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา พัฒนาเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่เขาใหญ่อย่างยั่งยืน
โดยมี คุณอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด ในฐานะ Race Director, คุณเฮงก์ โจฮัน คิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-ควิก จำกัด, คุณบุศรารัตน์ อัสสรัตนกุล ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บี-ควิก จำกัด, คุณวิเนต องค์เนกนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย B2C บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, คุณสึเนะโนริ โยชิมูระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน), คุณพัณณ์ชิตา ชีวีวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย) บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน), พล.ต.ต. สุรพงษ์ อริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ คุณโซไรดา ซาลวาลา ผู้ก่อตั้ง กรรมการ และเลขาธิการ มูลนิธิเพื่อนช้าง ร่วมแถลงข่าวให้ข้อมูลถึงรายละเอียดของการแข่งขัน
รวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษนำโดย “มิกค์-ทองระย้า” Brand Ambassador B-Quik, “จีจี้-สโรชา ศิลประสพ” นางฟ้านักวิ่งขาแรง แชมป์ Overall หญิง 10K ปี 2025, “อุ้ง-ปุณยนุช “นักวิ่งขาแรง ทีม HYB และ “ธาม-เสฎฐวุฒิ” คอนเทนต์ครีเอเตอร์สายวิ่ง ฉายานักวิ่งตาขีด ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง และความพิเศษของสนามวิ่งมาราธอน รายการ "B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026” ในครั้งนี้
พิเศษในปีนี้ นอกจากความสนุก ความท้าทาย และความงดงามของเส้นทางวิ่งบนผืนป่ามรดกโลกแล้ว “B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026” ยังมุ่งสร้างคุณค่ากลับคืนสู่ธรรมชาติและสังคม โดยทุกการสมัครของผู้เข้าแข่งขัน จะมีการบริจาค 10 บาทให้กับ “มูลนิธิเพื่อนช้าง” องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นด้วยพันธกิจเพื่อช่วยเหลือช้างไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถปรับตัวอยู่ในธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้ บริษัท บี-ควิก จำกัด จะสมทบทุนเพิ่มอีก 10 บาทต่อการสมัคร 1 คน เพื่อขยายผลลัพธ์แห่งการให้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น
นายอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และ ผู้อำนวยการแข่งขัน B-Quik Khao Yai Marathon 2026 กล่าวว่า “B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026” ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “UNESCO WORLD HERITAGE MARATHON SERIES” สำหรับ
การวิ่งยังคงแบ่งเป็น 5 ระยะ ได้แก่ ระยะมาราธอน 42.195 กม. ระยะฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม. ระยะมินิ มาราธอน 10 กม. ระยะไมโคร มาราธอน 5 กม. และ ระยะแฟมิลี่รัน 2 กม. ซึ่งตลอดระยะทางการแข่งขันนักวิ่งจะได้วิ่งบนเส้นทางธรรมชาติที่งดงาม สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ท่ามกลางผืนป่ามรดกโลก และในปีนี้เรายังคงได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจาก บริษัท บี-ควิก จำกัด รวมถึงพันธมิตร ได้แก่ ยางรถยนต์มิชลิน, แบตเตอรี่ยัวซ่า, ผ้าเบรกเบนดิก, ยางรถยนต์กู๊ดเยียร์, ยางรถยนต์โยโกฮาม่า, เจมาร์ท ประกันภัย, เกลือแร่เกเตอเรด, เจลให้พลังงานอะมิโนไวทัล, เสื้อดรายดราย, แพลนบี มีเดีย, สเปรย์คลายกล้ามเนื้อโปรฟรีซ และได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯลฯ ที่ช่วยให้การจัดการแข่งขัน B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026 จัดขึ้นได้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการจัดการแข่งขัน "B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026 เราอยากให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายรักษาสุขภาพให้แข็งแรง มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ช่วยกันรักษาป่าเขาใหญ่ และสัตว์น้อยใหญ่ และหวังว่าการจัดการแข่งขันนี้จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างยั่งยืน
คุณเฮงก์ โจฮัน คิกส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี-ควิก จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากการจัดงาน B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2025 ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นทั้งจากลูกค้าสมาชิก B-Member และบุคคลทั่วไป ในปีนี้เราจึงยังคงสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพราะบี-ควิก เห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รวมไปถึงการได้ใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัว และ บี-ควิก เองต้องการที่จะขับเคลื่อนความเป็น Mobility Lifestyle ที่จะดูแลและอยู่เคียงข้างลูกค้าในทุกๆ ช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการเดินทาง ช่วงของการออกกำลังกาย และการใช้เวลาร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสถาบันครอบครัว รวมไปถึงในปีนี้มาสคอตของงาน คือ ช้าง เราจึงได้เพิ่มโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือช้างไทย ผ่านมูลนิธิเพื่อนช้าง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ช้างไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป การเข้าร่วมงานวิ่งในครั้งนี้ นอกจากทุกท่านจะได้สุขภาพกายที่ดีกลับบ้านแล้ว ยังได้สุขภาพใจที่ดีจากการร่วมทำบุญให้กับช้างไทยอีกด้วย
"B-QUIK KHAO YAI MARATHON 2026” จัดกิจกรรม ณ Khao Yai Marathon Venue ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรม 2 วัน ได้แก่ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 เป็นวันรับอุปกรณ์ (Expo Day) ในรูปแบบเทศกาลงานวิ่ง (Running Festival) ที่มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมออกร้านอุปกรณ์กีฬา และการแสดงดนตรีโดยศิลปินชื่อดัง รวมถึงการวิ่งแฟมิลี่ ฟันรัน ระยะ 2 กม. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เป็นวันแข่งขัน (Race Day) โดยจะมีการแข่งขันในระยะมาราธอน 42.195 กม., ระยะฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กม.ระยะมินิ มาราธอน 10 กม. และ ระยะไมโคร มาราธอน 5 กม. สำหรับนักวิ่งที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://run.checkrace.com/event/kym26 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK KHAO YAI MARATHON: https://www.facebook.com/khaoyaimarathoner