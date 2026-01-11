"แบร์ส" ชนะเพลย์ออฟเกมแรกรอบ 15 ปี "แรมส์" โกงตายเข้าดิวิชันแนล

ชิคาโก แบร์ส คัมแบ็กจากตามหลัง 18 แต้ม เอาชนะ กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส หวุดหวิด 31-27 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) รอบไวล์ด-การ์ด สายเอ็นเอฟซี (NFC) ที่สนามโซลเยอร์ ฟิลด์ วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม ตามเวลาไทย
เพลย์ชี้เป็นชี้ตาย คาเล็บ วิลเลียมส์ ควอเตอร์แบ็กดราฟต์เบอร์ 1 ปี 2024 ถอยหลัง ปั๊มแขนหลอก แล้วขว้างให้ ดีเจ มัวร์ ปีกนอก ที่อยู่โล่งๆ ทำทัชดาวน์ 25 หลาแซงนำ เหลือเวลา 1 นาที 43 วินาที
แบร์ส (ชนะ 12 แพ้ 6) แชมป์ดิวิชัน NFC เหนือ ยืดสถิติโกงตายควอเตอร์ 4 เป็น 7 เกม ภายใต้การคุมทีมซีซันแรกของ เบน จอห์นสัน เฮดโค้ช โดยทั้ง 2 ทีมสถิติ ชนะ 1 แพ้ 1 แบบเฮด-ทู-เฮด เฉพาะฤดูกาลปกติ และเกมนี้ดูเหมือน แพ็คเกอร์ส (ชนะ 9 แพ้ 8 เสมอ 1) น่าจะเคี้ยวง่ายๆ
ชิคาโก ตามหลัง 3-21 ช่วงพักครึ่ง และ 6-21 ตลอด 3 ควอเตอร์ ก่อนถล่ม กรีน เบย์ ขาดลอย 25-6 เฉพาะควอเตอร์ 4 ฉลองชัยชนะเพลย์ออฟครั้งแรกรอบ 15 ปี
นับตั้งแต่ วิลเลียมส์ ประสานงานกับ มัวร์ ทำให้ แบร์ส ขึ้นนำครั้งแรกตั้งแต่สกอร์ 3-0 จอร์แดน เลิฟ ควอเตอร์แบ็ก แพ็คเกอร์ส นำทีมบุกมาถึงแดนคู่แข่ง แต่การเล่นดาวน์ที่ 3 ต้องการ 28 หลา เลิฟ ทำบอลหลุดมือ แล้วเก็บขึ้นมา วิ่งซื้อเวลาแล้วบอมบ์ยาวเข้าเอนด์ โซน หลังหมดเวลา จาควอน บริสเกอร์ ผู้เล่นฝ่ายป้องกัน รับบอลกระฉอกลงพื้น
เกมถัดไป แบร์ส ทีมอันดับ 2 ของคอนเฟอเรนซ์ จะเป็นเจ้าบ้านรอบดิวิชันแนล สุดสัปดาห์หน้า
ชิคาโก ตีตื้น 16-21 ด้วยเพลย์วิ่งทัชดาวน์ 5 หลาของ ดี'อันเดร สวิฟต์ ช่วงต้นควอเตอร์ 4 ถัดมา แม็ตธิว กอร์ดอน ปีกนอกรุกกี้ แพ็คเกอร์ส สลัดการแท็คเกิล 3 ครั้ง แล้วกระโดดข้ามตัวป้องกันคนที่ 4 ทำทัชดาวน์ 23 หลา หนีไปเป็น 27-16 โดย แบรนดอน แม็คมานัส เตะ เอ็กซ์ตรา พอยน์ต พลาด
แบร์ส จบไดรฟ์การบุกระยะ 76 หลา โดย วิลเลียมส์ ขว้างทัชดาวน์ 8 หลา ให้ โอลาไมด์ แซ็คเชียส และขว้าง 2 คะแนนให้ โคลสตัน เลิฟแลนด์ ไล่มาเป็น 24-27 เหลือเวลา 4 นาที 18 วินาที
แพ็คเกอร์ส บุกมาถึงเส้น 21 แดนชิคาโก แต่จบไดรฟ์แบบมือเปล่า หลัง แม็คมานัส เตะฟิลด์โกล 44 หลาพลาด จากนั้น แบร์ส ตอบโต้ด้วยทัชดาวน์แซงนำ แล้วรักษาสกอร์กระทั่งชนะเพลย์ออฟเกมแรก นับตั้งแต่เจอ ซีแอตเทิล ซีฮอว์คส ฤดูกาล 2010 รอบดิวิชันแนล ที่โซลเยอร์ ฟิลด์ ก่อนแพ้ กรีน เบย์ ยุค แอรอน ร็อดเจอร์ส รอบชิงชนะเลิศ สาย NFC ซีซันเดียวกัน
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งสายเดียวกัน ที่สนามแบงค์ ออฟ อเมริกา สเตเดียม แม็ตธิว สแตฟฟอร์ด ควอเตอร์แบ็ก แรมส์ นำทีมบุกทำระยะ 71 หลา โดยขว้างคอมพลีต 6 จาก 7 ลูก จบไดรฟ์ด้วยเพลย์ขว้างทัชดาวน์ 19 หลา ให้ โคลบี พาร์กินสัน เหลือเวลา 38 วินาที แซงชนะ แครอไลนา แพนเธอร์ส 34-31
เกมนี้ สแตฟฟอร์ด ขว้างบอลเข้าเป้า 24 จาก 42 ครั้ง ตลอดเกม ระยะ 304 หลา 3 ทัชดาวน์ เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ และ ปูกา นาคัว ปีกนอก รับบอล 10 ครั้ง ระยะ 111 หลา 2 สกอร์ ส่งผลให้ แรมส์ (ชนะ 13 แพ้ 5) เข้ารอบดิวิชันแนล ต่อไป
ขณะที่ แครอไลนา (ชนะ 8 แพ้ 10) พ่ายการเล่นเพลย์ออฟครั้งแรกตั้งแต่ฤดูกาล 2017 ไบรซ์ ยัง ควอเตอร์แบ็ก แครอไลนา ขว้าง 246 หลา 1 ทัชดาวน์ และถือบอลวิ่งเองอีก 1 ทัชดาวน์ เจเลน โคเกอร์ รับบอลสูงสุดอาชีพ 9 ครั้ง ระยะ 134 หลา 1 สกอร์ และ ชูบา ฮับบาร์ด วิ่ง 46 หลา 2 ทัชดาวน์