ตัวคุมปีก "บรองโกส์" วิ่งย้อนทัชดาวน์ ซิวอันดับ 1 AFC

เดนเวอร์ บรองโกส์ การันตีอันดับ 1 ของสายเอเอฟซี (AFC) เอาชนะ แอลเอ ชาร์เจอร์ส ชุดสำรอง ขาดลอย 19-3 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแแอล (NFL) ที่สนามไมล์ ไฮ วันจันทร์ที่ 5 มกราคม ตามเวลาไทย
จา'ควอน แม็คมิลเลียน คอร์เนอร์แบ็ก ก่อความผิดพลาดระหว่างการซ้อมแผนารเล่น จนถูก แวนซ์ โจเซฟ โค้ชทีมรับ บรองโกส์ ตำหนิ และตอบแทนความไว้วางใจเมื่อทีมต้องการมากสุด โดยอินเทอร์เซ็ปต์วิ่งย้อนทัชดาวน์ 45 หลา
"จริงๆ เราฝึกซ้อมแผนนั้นกับฝ่ายตรงข้ามด้วยรูปแบบเดียวกัน และผมทำพลาด ดังนั้นเราต้องซ้อมกันใหม่ และ วีเจ (โจเซฟ) ให้คำแนะนำผม บังเอิญว่าพวกเขาเรียกแผนเดียวกัน ผมพุ่งเข้าใส่เพื่อแท็คเกิล แต่บอลมันกระฉอก ทำให้ผมเก็บบอลได้ แล้ววิ่งย้อนทำทัชดาวน์"
ชาร์เจอร์ส เสีย 2 เทิร์นโอเวอร์, จบ 2 ไดรฟ์การบุกแบบเทิร์นโอเวอร์ ออน ดาวน์ (เล่นดาวน์ที่ 4 ไม่สำเร็จ) และถูกทีมรับ เดนเวอร์ ต้านทานไว้ได้ 11 จาก 12 ไดรฟ์
วิล ลัตซ์ เตะฟิลด์โกลเข้าเป้า 4 จาก 4 ลูก และ บรองโกส์ (ชนะ 14 แพ้ 3) ทาบสถิติชนะสูงสุดแฟรนไชส์เฉพาะ 1 ฤดูกาล และคว้าทีมวางอันดับ 1 ของคอนเฟอเรนซ์ครั้งแรกนับตั้งแต่ครองแชมป์ซูเปอร์โบว์ล สมัยที่ 3 เมื่อปี 2015
"ม้าป่า" จะเป็นเจ้าบ้านเกมเพลย์ออฟเกมแรกรอบ 10 ปี โดยอาจเจอกับ ชาร์เจอร์ส (ชนะ 11 แพ้ 6) กรณีผ่าน นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ (ชนะ 14 แพ้ 3) รอบไวล์ด-การ์ด สาย AFC สุดสัปดาห์หน้า
โบ นิกซ์ ควอเตอร์แบ็ก บรองโกส์ เล่นแย่สุดเกมหนึ่งของซีซัน ขว้างแค่ 38 หลา เฉพาะครึ่งแรก จบเกม 141 หลา แต่ยังทาบสถิติชนะ 24 เกมของ รัสเซลล์ วิลสัน ตลอด 2 ซีซันแรกของอาชีพ โดยช่วยทีมชนะแบบน่าอึดอัด
เมื่อหมดลุ้นแชมป์ดิวิชัน AFC ตะวันตก จิม ฮาร์บอห์ เฮดโค้ช ชาร์เจอร์ส มองเกมปิดฤดูกาลปกติเสมือน บาย วีก (พัก 1 สัปดาห์) เพื่อเตรียมลุยเกมเยือนเพลย์ออฟ โดยพักผู้เล่นตัวจริงหลายคน รวม จัสติน เฮอร์เบิร์ต ควอเตอร์แบ็ก, เดอร์วิน เจมส์ เซฟตี และ ทูลี ทุยปูโลตู ไลน์แบ็คเกอร์
เทรย์ แลนซ์ ควอเตอร์แบ็กสำรอง ลงเล่นตัวจริงเกมที่ 6 ของอาชีพ และเกมแรกกับ "สายฟ้า" เสียอินเทอร์เซ็ปต์แบบโชคร้ายจากการขว้างครั้งที่ 4 คีอังเดร แลมเบิร์ต-สมิธ ทำบอลกระฉอก เข้ามือ แม็คมิลเลียน วิ่งเลาะเส้นข้างถึงเอนด์ โซน ตามหลัง 0-10 ควอเตอร์แรก
หลังจบ 5 ไดรฟ์การบุกแบบไม่ได้อะไรเลย คาเมรอน ดิคเกอร์ เตะฟิลด์โกล 30 หลาตีไข่แตก เหลือ 3 วินาทีของควอเตอร์ 2 ไล่มาเป็น 3-10 ช่วงพักครึ่ง
ขณะที่ บรองโกส์ ได้ 4 แซ็กโดยไม่มีเพลย์ใดสำคัญยิ่งกว่า นิก โบนิตโต สตริป-แซ็ก (แซ็กพร้อมตบบอลหลุดมือ) ตรงเส้น 20 หลาแดนคู่แข่งต้นควอเตอร์ 4 จบซีซันสถิติรวม 68 แซ็กดีสุดของแฟรนไชส์ และของลีก ตามหลังสถิติสูงสุด NFL ของ ชิคาโก แบร์ส ปี 1984 แค่ 4 แซ็ก
ผลอเมริกันฟุตบอล NFL สัปดาห์ที่ 18
อินเดียนาโปลิส โคลท์ส แพ็ ฮุสตัน เท็กแซนส์ 30-38
ดัลลัส คาวบอยส์ แพ้ นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส 17-34
คลีฟแลนด์ บราวน์ส ชนะ ซินซินเนติ เบงกอลส์ 20-18
นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส แพ้ แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 17-19
กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส แพ้ มินเนโซตา ไวกิงส์ 3-16
เทนเนสซี ไตตันส์ แพ้ แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส 7-41
อริโซนา คาร์ดินัลส์ แพ้ แอลเอ แรมส์ 20-37
แคนซัส ซิตี ชีฟส์ แพ้ ลาส เวกัส เรดเดอร์ส 12-14
ไมอามี ดอลฟินส์ แพ้ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ 10-38
วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส ชนะ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ 24-17
ดีทรอยต์ ไลออนส์ ชนะ ชิคาโก แบร์ส 19-16
นิว ยอร์ก เจ็ตส์ แพ้ บัฟฟาโล บิลล์ส 8-35
บัลติมอร์ เรฟเวนส์ แพ้ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส 24-26
ผลประกบคู่ NFL เพลย์ออฟ รอบไวล์ด-การ์ด
สาย AFC
ฮุสตัน เท็กแซนส์ (อันดับ 5) เยือน พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส (อันดับ 4)
บัฟฟาโล บิลล์ส (อันดับ 6) เยือน แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส (อันดับ 3)
แอลเอ ชาร์เจอร์ส (อันดับ 7) เยือน นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ (อันดับ 2)
*เดนเวอร์ บรองโกส์ บายรอบแรก
สาย NFC
แอลเอ แรมส์ (อันดับ 5) เยือน แครอไลนา แพนเธอร์ส (อันดับ 4)
ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส (อันดับ 6) เยือน ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ (อันดับ 3)
กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส (อันดับ 7) เยือน ชิคาโก แบร์ส (อันดับ 2)
*ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส (อันดับ 1) บายรอบแรก