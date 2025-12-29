"แพทริออตส์" ซิวแชมป์ดิวิชัน "เมย์" ขว้าง 5 ทัชดาวน์ถล่มเจ็ตส์

นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ ถล่ม นิว ยอร์ก เจ็ตส์ ขาดลอย 42-10 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามเม็ตไลฟ์ สเตเดียม คืนวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม ตามเวลาไทย
เดร็ก เมย์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้างสูงสุดอาชีพ 5 ทัชดาวน์ ก่อนถูกเปลี่ยนออกมาพักควอเตอร์ 3 ขณะที่ นิว อิงแลนด์ ทำทัชดาวน์จาก 6 ไดรฟ์แรก และจบฤดูกาลปกติด้วยสถิติไร้พ่ายนอกบ้าน
ประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อมา แพทริออตส์ (ชนะ 13 แพ้ 3) กลายเป็นแชมป์ดิวิชันเอเอฟซี (AFC) ตะวันออกครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2019 หลัง บัฟฟาโล บิลล์ส แชมป์ดิวิชัน 5 ปีล่าสุด แพ้ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ คาบ้าน 12-13
เกมนี้ เมย์ ขว้างบอลเข้าเป้า 19 จาก 21 ครั้ง ระยะ 250 หลา 5 สกอร์แก่ รามอนเดร สตีเวนสัน (วิ่งเอง 1 ทัชดาวน์), ออสติน ฮูเปอร์,ฅ สเตฟอน ดิ๊กก์ส, ฮันเตอร์ เฮนลีย์ และเอฟตัน ชิสม์ เดอะ เธิร์ด เรตติงควอเตอร์แบ็ก 157.0 ก่อน ไมค์ วราเบล เฮดโค้ช เปลี่ยน โจชัว ด็อบบ์ส ลงเล่นแทน ช่วง 5 นาที 31 วินาทีสุดท้าย
เมย์ กลายเป็นควอเตอร์แบ็กคนที่ 3 ของแฟรนไชส์ ขว้างอย่างน้อย 4,000 หลา เฉพาะ 1 ซีซัน ตามรอย ทอม เบรดี (11 ครั้ง) กับ ดรูว์ เบล็ดโซ (2 ครั้ง)
ไดรฟ์การบุกชุดแรกของ ด็อบบ์ส จบด้วย แพทริออตส์ วิ่งทัชดาวน์ ตามด้วยฟิลด์โกลในการครองบอลครั้งที่ 7 แต่ แอนดี บอร์เรเกลส์ เตะระยะ 41 หลา ปลิ้นออกขวา
ขณะเดียวกัน เจ็ตส์ (ชนะ 3 แพ้ 13) จบเกมเหย้าสุดท้ายของฤดูกาลปกติแบบเละเทะ โดยแพ้ 4 เกมรวด และแพ้อย่างน้อย 4 เกมรวด มากกว่า 1 ครั้ง 2 ซีซันติดต่อกัน และกลายเป็นทีมที่ 5 ของลีก แพ้ 4 เกมรวด ด้วยผลต่างสกอร์อย่างน้อย 23 แต้ม เฉพาะ 1 ซีซัน นับตั้งแต่ แพทริออตส์ ปี 1972
เบรดี คุก ควอเตอร์แบ้กรุกกี้แบบไม่ถูกดราฟต์ ลงเล่นตัวจริง 3 เกมติด ขว้างคอมพลีต 19 จาก 33 ครั้ง ระยะ 152 หลา เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ และ บรีซ ฮอลล์ รันนิงแบ็ก วิ่งได้ระยะ 111 หลา รวมทัชดาวน์ระยะ 59 หลา ช่วงต้นควอเตอร์ 4 ระยะรวมเกิน 1,000 หลาครั้งแรกของอาชีพ
ผลอเมริกันฟุตบอล NFL สัปดาห์ที่ 17
พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส แพ้ คลีฟแลนด์ บราวน์ส 6-13
นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส ชนะ เทนเนสซี ไตตันส์ 34-26
แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส ชนะ อินเดียนาโปลิส โคลท์ส 23-17
แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส แพ้ ไมอามี ดอลฟินส์ 17-20
ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส ชนะ แครอไลนา แพนเธอร์ส 27-10
อริโซนา คาร์ดินัลส์ แพ้ ซินซินเนติ เบงกอลส์ 14-37
นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส ชนะ ลาส เวกัส เรดเดอร์ส 34-10
ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ ชนะ บัฟฟาโล บิลล์ส 13-12
ชิคาโก แบร์ส แพ้ ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส 38-42