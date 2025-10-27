"ร็อดเจอร์ส" โดนรุ่นน้องเผา "สตีลเลอร์ส" พ่าย 2 เกมรวด

จอร์แดน เลิฟ ควอเตอร์แบ็ก กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส ขว้าง 360 หลา 3 ทัชดาวน์ ข่มลูกพี่เก่า แอรอน ร็อดเจอร์ส เอาชนะ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส 35-25 ศึกอเมริกันฟุตบอล "ซันเดย์ ไนท์" ที่สนามอคริชัวร์ สเตเดียม วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม
ร็อดเจอร์ส วัย 41 ปี ดีกรีผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 4 สมัย และแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล 1 สมัย ตลอด 18 ซีซัน ที่แลมโบ ฟิลด์ ขว้างบอลเข้าเป้า 24 จาก 36 ครั้ง ระยะ 219 หลา 2 ทัชดาวน์ แต่เล่นไม่ออกครึ่งหลัง เป็นเหตุให้ สตีลเลอร์ส (ชนะ 4 แพ้ 3) แพ้ 2 เกมรวด
เลิฟ ถูกดราฟต์ปี 2020 เพื่อเป็นตัวแทน ร็อดเจอร์ส แล้วเลื่อนขั้นเป็นตัวจริงปี 2023 เล่นเกือบสมบูรณ์แบบครึ่งหลัง ขยับสถิติ กรีน เบย์ เป็น ชนะ 5 แพ้ 1 เสมอ 1 นำจ่าฝูงดิวิชัน เอ็นเอฟซี (NFC) เหนือ
เลิฟ วัย 27 ปี ยกเครดิตแก่ ร็อดเจอร์ส มีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของตัวเอง เล่นคล้าย ร็อดเจอร์ส ช่วงพีก ขว้างคอมพลีต 16 ครั้งแรกของครึ่งหลัง โดย 2 จากทั้งหมดเป็นสกอร์ ขณะที่ แพ็คเกอร์ส พลิกจากตามหลัง 9 แต้ม บุกชนะ พิตต์สเบิร์ก ครั้งแรกตั้งแต่ปี 1970
ทัคเกอร์ คราฟต์ ไทต์เอนด์ รับบอล 7 ครั้ง ระยะ 143 หลา สูงสุดของอาชีพ 2 ทัชดาวน์ จอช จาค็อบส์ รันนิงแบ็ก วิ่งได้ระยะ 33 หลา รวมทัชดาวน์ระยะ 3 หลาตั้งแต่เพลย์แรกของควอเตอร์ 4 แซงนำ 22-19 ขณะที่ทีมรับ สตีลเลอร์ส ฟอร์มแผ่วอีกครั้งเพียง 9 วัน หลังแพ้ ซินซินเนติ เบงกอลส์
แพ็คเกอร์ส ทำสกอร์จาก 5 ชุดการครองบอลติดต่อกัน นับตั้งแต่ สตีลเลอร์ส ขึ้นนำ 16-7 โดย เลิฟ ขว้างทัชดาวน์ ระยะ 8 หลา ให้ ซาวิออน วิลเลียมส์ ตีตื้นเหลือ 2 แต้ม
สกอร์ของ จาค็อบส์ ทำให้ กรีน เบย์ แซงนำกระทั่งจบเกม และหลังจาก ไมกาห์ พาร์สันส์ แซ็ก ร็อดเจอร์ส หยุดเกมบุกของ พิตต์สเบิร์ก คราฟต์ ทำสกอร์ที่ 2 ของตัวเอง โดยรับบอลแล้ววิ่งทำระยะรวม 24 หลาถึงเอนด์ โซน หนีไปเป็น 29-19
ผลอเมริกันฟุตบอล NFL สัปดาห์ที่ 8
นิว ยอร์ก เจ็ตส์ ชนะ ซินซินเนติ เยงกอลส์ 39-38
ชิคาโก แบร์ส แพ้ บัลติมอร์ เรฟเวนส์ 16-30
ไมอามี ดอลฟินส์ ชนะ แอตแลนตา ฟอลคอนส์ 34-10
บัฟฟาโล บิลล์ส ชนะ แครอไลนา แพนเธอร์ส 40-9
ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส แพ้ ฮุสตัน เท็กแซนส์ 15-26
นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส แพ้ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ 20-38
คลีฟแลนด์ บราวน์ส แพ้ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ 13-32
แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส ชนะ นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส 23-3
เทนเนสซี ไตตันส์ แพ้ อินเดียนาโปลิส โคลท์ส 14-38
ดัลลัส คาวบอยส์ แพ้ เดนเวอร์ บรองโกส์ 24-44