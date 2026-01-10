กรมพลศึกษาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 “อ.สกล” แข้งนำหมอนทองร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

กรมพลศึกษา ส่งมอบรอยยิ้มและความสุข ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 ปลุกพลังเด็กไทย ใฝ่เรียนรู้ เคารพรักประชาธิปไตย ภายใต้คำขวัญ “รักชาติไทย ใส่ใจโลก”
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมาย นายสุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อมอบความสุข ปลุกความคิดสร้างสรรค์ มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี สามัคคี รักประชาธิปไตย กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความสามัคคี เป็นกำลังสำคัญของชาติ ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2569 ที่ว่า "รักชาติไทย ใส่ใจโลก "
ทั้งนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย ผ่านการจัดบูธกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งมอบความสุข เสริมสร้างการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา และทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน มอบความสุขสนุกสนานไปกับเกม ของแจก และของรางวัล พร้อมกับยังมีทีมนักเตะจากโรงเรียนหมอนทองวิทยาคม จากอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนำทีมมาโดยนักเตะคนดัง อย่าง ”เต“ วรากร ช่างเขียนดี รวมถึง อ.สกล เกลี้ยงประเสริฐ ผู้ฝึกสอนของทีม ร่วมกิจกรรมและส่งมอบแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชน
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เรียนดี มีคุณธรรม" เพื่อส่งต่อความสุขควบคู่กับการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรม ที่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี โดยเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ และมีการจัดงานในทุกจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศอย่างทั่วถึงเท่าเทียม รวมทั้งยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษา”
ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงศึกษาธิการ และทุกหน่วยงานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติทั่วประเทศ ได้ร่วมกันทำการปักหมุดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้น้อง ๆ สามารถค้นหาสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และร่วมกิจกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตามความต้องการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ศธ.360 องศา”
สำหรับปีนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ในการจัดงานกว่า 100 บูธ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานเอกชนอีกมากมาย ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน มอบความสุข ความสนุก และแจกของขวัญของรางวัลกว่าแสนชิ้นแก่เด็กๆ