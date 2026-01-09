ขสมก.มอบของขวัญวันเด็ก อายุไม่เกิน 15 ปี ขึ้นฟรี ทุกคัน! ทั้งวัน!

10 มกราคมนี้ ขสมก. มอบของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ ขึ้นรถเมล์ฟรีทุกคัน! ทั้งวัน!
เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2569 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในสังคม รวมถึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชน ได้ใช้โอกาสนี้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตามคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2569 ที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้มอบไว้ว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” ซึ่งสะท้อนถึงการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความภาคภูมิใจในชาติไทย ควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และโลก
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เปิดเผยว่า ขสมก. ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน อีกทั้งช่วยปลูกฝังแนวคิดการใช้ขนส่งสาธารณะตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญ “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” โดยช่วยลดการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล ลดปัญหาการจราจร และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นการร่วมกันดูแลโลกอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยใน“วันเด็กแห่งชาติ” 10 มกราคม 2569 ขสมก. มอบสิทธิพิเศษให้เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเก็บค่าโดยสาร ก็สามารถรับสิทธิใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. โดยไม่ต้องชำระค่าโดยสารได้ทุกคัน ทั้งวัน ไม่จำกัดเที่ยว ครอบคลุมทั้งรถโดยสารธรรมดา และ รถโดยสารปรับอากาศ
นอกจากนี้ ขสมก. ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในวันเด็กแห่งชาติ ดังนี้
1. กำชับพนักงานขับรถโดยสาร ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เปิดประตูเมื่อรถจอดสนิท และปิดประตูก่อนเคลื่อนรถออกจากป้าย เพื่อป้องกันเด็กพลัดตกจากรถ
2. กำชับพนักงานเก็บค่าโดยสาร ดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ขณะขึ้น – ลงรถ และจัดหาที่นั่งสำหรับเด็ก
3. จัดเตรียมพนักงาน GPS เฝ้าดูจอภาพที่เชื่อมต่อกับกล้อง CCTV ของรถโดยสารแต่ละคัน เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ภายในรถขณะให้บริการ กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เด็กพลัดหลงกับผู้ปกครองบนรถ เป็นต้น
4. จัดหัวหน้างานและนายตรวจ ตรวจสอบความเรียบร้อยบนรถโดยสาร ขณะให้บริการ