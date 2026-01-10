ภาคกลางคึกคักรับวันเด็ก 2569 ผู้ว่าฯ–นายกเทศมนตรี–ครู ผนึกพลังจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ มอบรอยยิ้มเด็กนับหมื่น

ภาคกลาง - หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางพร้อมใจกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่และคึกคัก เพื่อสร้างพื้นที่แห่งความสุข เสริมพัฒนาการ และปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่น คณะครู และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมลงพื้นที่มอบของขวัญและกำลังใจแก่เด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด
วันนี้ ( 10 ม.ค.) ที่จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นายอานนท์ (มิ้นท์) ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ภายใต้คำขวัญ “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” โดยมีเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน สร้างบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า
สีสันของงานอยู่ที่นายกเทศมนตรีซึ่งสวมชุดมิกกี้เมาส์ร่วมกิจกรรมกับเด็ก ๆ อย่างเป็นกันเอง ขณะที่คณะผู้บริหารและบุคลากรเทศบาลเมืองแต่งกายชุดนักเรียน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ภายในงานมีการอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวอวยพรให้เด็กและเยาวชนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
ขณะที่จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2569 อย่างยิ่งใหญ่เช่นกัน ณ บริเวณลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัด โดยมี ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน โดยเน้นย้ำว่าเด็กคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของประเทศ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อมอบความสุขและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ภายหลังพิธีเปิด ผู้ว่าฯ และคณะได้เดินเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมเล่นเกม และมอบของรางวัลให้เด็ก ๆ อย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน
บรรยากาศตลอดทั้งงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็ก ๆ และผู้ปกครองหลั่งไหลเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า โดยมีไฮไลต์คือการลุ้นจับรางวัลจักรยานและของรางวัลใหญ่อีกจำนวนมาก รวมถึงซุ้มเกม การแสดง อาหารและขนมที่แจกฟรีตลอดงาน
ส่วนจังหวัดนครปฐม โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) อำเภอเมือง จัดกิจกรรมวันเด็กในบรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน โดยคณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ก่อนเข้าสู่วันเด็กอย่างเป็นทางการ ไฮไลต์อยู่ที่การแข่งขันวอลเลย์บอลลูกบอลยักษ์ของคณะครู ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะและความประทับใจให้กับเด็ก ๆ และผู้ชมรอบสนาม เสมือนเป็นการย้อนวัยเด็กของคุณครูและสร้างความใกล้ชิดระหว่างครูกับนักเรียน
นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันชักเย่อ กิจกรรมเกม และการแจกขนม อุปกรณ์การเรียนอย่างไม่อั้น ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข ก่อนที่เด็ก ๆ จะออกไปเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดในวันถัดไป
ด้านจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง (วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) จัดกิจกรรมวันเด็กอย่างคึกคักเช่นกัน โดยมีเด็กจากโรงเรียนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องเล่น “บ้านลม” และแทรมโปลีน ซึ่งเด็ก ๆ ต่อแถวรอเล่นกันยาวเหยียด สร้างสีสันและเสียงหัวเราะทั่วทั้งโรงเรียน
นายวุฒิชัย ธรรมยา ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน มีกิจกรรมทั้งด้านความสนุกสนาน การแสดงความสามารถ และการพัฒนาทักษะชีวิต พร้อมอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 โดยช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร การแสดงของเด็ก ๆ การจับสลากแจกของรางวัล และการมอบทุนการศึกษา ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น
ทั้งนี้ วันเด็กแห่งชาติของประเทศไทย เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2498 และกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวก โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศในปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วนในการร่วมกันสร้างสังคมที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง