ผบ.ตร.ร่วมมอบความสุข สร้างรอยยิ้ม บุตรหลานตำรวจ งานวันเด็กแห่งชาติ ฝากผู้ปกครองปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันนี้ (10 ม.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2569 ณ สนามกีฬาอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลือชา) โดยมี พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม
พล.ต.ท.ชัยต์พจน กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสำนักงานกำลังพล ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างความสุข มอบรอยยิ้ม และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวตำรวจ ตามนโยบายการดูแลสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและบุตรหลาน ของ ผบ.ตร. การจัดงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการ การมอบทุนการศึกษา และรางวัลต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า เยาวชนเป็นหัวใจสำคัญและเป็นกำลังสำคัญของชาติ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้ คือ "รักชาติไทย ใส่ใจโลก" นั้น ขอขยายคำว่า "รักชาติไทย" ว่า ชาติไทย ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองปลูกฝังในเรื่องของความรักชาติ ศาสนา และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ทั้งในอดีต ตลอดจนราชวงศ์จักรี ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 10 ให้เด็ก ๆ ได้ซึมซับ เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ผู้ปกครอง แผ่นดินไทย และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และคำว่า "ใส่ใจโลก" นอกจากประเทศไทยแล้วควรดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างวินัยในการดูแลตนเองและใส่ใจผู้อื่น
ผบ.ตร. ย้ำว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิการสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว จะไม่ทอดทิ้งกัน เพราะเราคือ "ครอบครัว" พร้อมอวยพรให้เด็ก ๆ ทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นเด็กดี เป็นอภิชาตบุตร สุขภาพแข็งแรง เรียนหนังสือเก่ง ประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
นอกจากนี้ ผบ.ตร.ร่วมชมกิจกรรมการประกวดเต้น และแต่งกายสวยงาม รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และรุ่นอายุ 10-15 ปี รวมทั้งกิจกรรมเล่นเกม จับสลากแจกของรางวัลมากมาย
เชียร์การแข่งขันวิ่ง 60 เมตร ในรุ่นอายุ 6 ปี, 8 ปี และ 10 ปี พร้อมมอบรางวัลแก่เด็ก ๆ ที่ชนะเลิศ และร่วมสนุกแข่งขันวิ่งกับเด็ก ๆ อีกด้วย