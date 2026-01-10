กระทรวง อว. ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 “อว. For Kids – Skill for Future” เรียนรู้ เล่นจริง เสริมทักษะอนาคต จัดพร้อมกันทั่วประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ภายใต้ชื่องาน “อว. For Kids – Skill for Future” ซึ่งจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ณ บริเวณกระทรวง อว. ถนนโยธี กรุงเทพมหานคร พร้อมกันกับพื้นที่จัดกิจกรรมกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ โดยได้รับความสนใจจากเยาวชน ครอบครัว และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความคึกคัก และรอยยิ้มของเด็ก ๆ ตลอดทั้งวัน
การจัดงานในปีนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวง อว. ในการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เข้าถึงได้จริง ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่ “เรียนรู้จากการลงมือทำ” ควบคู่กับความสนุก สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ บริเวณกระทรวง อว. โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ และการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวทันโลกอนาคต
กิจกรรมภายในงานได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับเยาวชนทุกช่วงวัย ประกอบด้วย เวิร์กชอปและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย เวทีการแสดงเปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้แสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงโซนกิจกรรมสร้างสรรค์และของรางวัล อาทิ บ่อสมบัติ ปาโป่ง ตักไข่ และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุก ทันสมัย และน่าประทับใจ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Open House เปิดบ้าน อว. เพื่อแนะนำบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมถึงการแสดงโชว์เทคโนโลยีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ช่วยให้เยาวชนและครอบครัวได้สัมผัสองค์ความรู้จากสถานการณ์จริง และมองเห็นภาพอนาคตของการศึกษาและอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างชัดเจน
การจัดงาน “อว. For Kids – Skill for Future” ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือกุญแจสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต
กระทรวง อว. ขอขอบคุณทุกภาคส่วน หน่วยงานเครือข่าย เยาวชน และครอบครัว ที่มีส่วนร่วมทำให้งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และร่วมกันสร้างความทรงจำที่ดีให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ