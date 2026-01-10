"ธรรมนัส-นฤมล" เปิดงานวันเด็ก 2569 ยิ่งใหญ่ ชูเรียนดี มีคุณธรรม สร้างเด็กไทยรู้รากเหง้า

รองนายกฯ ธรรมนัส -รมว.นฤมล นำ ศธ.เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2569 ยิ่งใหญ่ ชูแนวคิด ‘เรียนดี มีคุณธรรม’ สร้างเด็กไทยรู้รากเหง้า เดินหน้าสู่อนาคตของชาติ
วันนี้ 10 มกราคม 2569 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักด้วยเสียงดนตรีจากวงโยธวาทิตและแถวกองเกียรติยศลูกเสือที่ตั้งแถวรอรับอย่างสมเกียรติ
ก่อนเริ่มพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รมว.ศธ. และคณะได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อความเป็นสิริมงคล และนำคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงาน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 1 นาที
ศ.ดร.นฤมล กล่าวในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569 ว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2498 ปีนี้ถือเป็นปีที่ 71 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งใน กทม. ปริมณฑล และภูมิภาคทั้ง 77 จังหวัด รวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการส่งมอบความสุขและของขวัญให้แก่เด็ก ๆ อย่างทั่วถึง
สำหรับการจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการในวันนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีคุณธรรม” โดยแบ่งพื้นที่แห่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 โซนหลัก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประกอบด้วย โซนที่ 1 Light of Wisdom (แสงแห่งปัญญา) มุ่งเน้นความรู้ด้านประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โซนที่ 2 Creative Earth Lab (ห้องทดลองโลกสร้างสรรค์) ส่งเสริมด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม โซนที่ 3 Sufficiency for Happiness (พอเพียง สร้างสุข) เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต และ โซนที่ 4 Water Wonder Zone (บ้านเล็กในป่าใหญ่) ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าและน้ำ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมไฮไลต์ “แชะ แอนด์ แชร์” ให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวัลที่เตรียมไว้กว่า 100,000 ชิ้น เป็นการส่งมอบความสุขและความรู้ควบคู่กันไป
ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะลูกหลานเยาวชน เพราะกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นกระทรวงที่สำคัญที่สุด เป็นเสมือน "อนาคตของชาติ" ในการทำหน้าที่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์หล่อหลอมเด็กไทยให้เป็นกำลังหลักของประเทศ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้คือ เด็กไทยยุคใหม่ต้องไม่ลืมรากเหง้าความเป็นไทย ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และตระหนักในหน้าที่พลเมือง ดังเช่นเพลง "หน้าที่ของเด็ก 10 ประการ" ที่เด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย แต่เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปลูกฝังให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง รู้จักรักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเสาหลักที่ทำให้บ้านเมืองเราอยู่มาได้ด้วยความรักและความสามัคคี
“ในโลกอนาคตอีก 10-12 ปีข้างหน้า จะเป็นโลกของลูกหลานทุกคน ดังนั้น ผู้ใหญ่อย่างเราต้องช่วยกันสร้างพื้นฐานที่ดี ทั้งด้านวิชาการและศีลธรรม เพื่อให้ลูกหลานเติบโตขึ้นมาดูแลรักษาแผ่นดินไทยสืบต่อไป” ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ใ
นลำดับต่อมา ศ.ดร.นฤมล พร้อมคณะผู้บริหาร ศธ. ได้นำ ร.อ.ธรรมนัส เดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานที่มีมากกว่า 100 บูธ พร้อมของขวัญกว่า 1 แสนชิ้น ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง โดยรองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพูดคุยทักทายกับเด็ก ๆ และผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้พบปะกับ ทีมหมอนทองวิทยา นำโดยโค้ชและ "น้องเต" ที่มาร่วมสร้างสีสันและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในงานนี้ด้วย
จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2569 โครงการเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 386 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ณ เวทีย่อยอาคาร สพฐ.
“วันนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2569 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาของวันเด็กอย่างเต็มที่ ซึ่งเยาวชนสัมพันธ์ นอกจากจะทำหน้าที่ของตัวเองเรื่องความมีระเบียบวินัยแล้ว เราต้องปฏิบัติตัวตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” ด้วย ซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้ เราจะต้องรู้จักสถาบันหลักของชาติ รู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1. สถาบันชาติ ที่ทำให้ประเทศไทยเรายังคงอยู่ในทุกวันนี้ 2. สถาบันศาสนา ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และสำคัญที่สุดก็คือ 3. สถาบันพระมหากษัตริย์ และจะขอเชิญชวนเด็ก ๆ ร่วม “ใส่ใจโลก” ก็คือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อทำให้บ้านหรือโรงเรียนของเราสะอาดน่าอยู่ ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้วยการฝนหลวง ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ลดฝุ่นที่อยู่ในอากาศด้วยเช่นกัน” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว