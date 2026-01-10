(คลิป)เด็กๆแห่ดูโชว์เครื่องบินรบ F16-Alpha Jet @ศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เด็กๆต่างตื่นเต้นที่ได้ชมเครื่องบินรบ เอฟ16 และเครื่องบินขับไล่Alpha Jetที่กองทัพอากาศ
นำมาจัดแสดงที่ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพองขณะที่บรรยากาศวันเด็กตามสถานที่ต่างๆ เด็กๆเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ วันนี้(10 ม.ค.)ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้า ซึ่งมีองค์กรภาครัฐหลายหน่วยงานพร้อมใจกันจัดงานวันเด็ก ในโอกาสนี้ขอสุ่มบรรยากาศการจัดงานบางส่วนมานำเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขของน้องๆ
โดยจุดแรก ที่สถานีรถไฟขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 26 หน่วยงานหลัก 35 หน่วยงานย่อย ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลมากมาย พร้อมการแทรกความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานภาควิสาหกิจ
ขณะที่บริเวณเทศบาลนครขอนแก่น มีเด็กและเยาวชนจากชุมชนต่างๆ พร้อมผู้ปกครองเข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 กันอย่างเนืองแน่น ภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการ เกมและการละเล่น การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชนบนเวที รวมถึงการแจกของรางวัลมากมาย สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งวัน
ส่วนที่หน้าร้านเมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสารทูล นิรมัยถาวร นักฟุตบอลอาวุโสทีมชาติไทย เจ้าของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เมเจอร์อารีน่า ได้แจกลูกฟุตบอลจำนวน 400 ลูก ให้เยาวชนที่สนใจ ที่มาลงชื่อไว้เพื่อให้เยาวชนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล ได้นำลูกฟุตบอลไปใช้ในการฝึกฝนฝีเท้า เพื่อพัฒนาไปสู่นักเตะมืออาชีพและทีมชาติต่อไปในอนาคต พร้อมจัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
โดยเด็ก ๆ ที่สามารถตอบคำถามได้จะได้รับของรางวัลจำนวนมาก สร้างบรรยากาศความสนุกสนานและความคึกคักตลอดการจัดกิจกรรม ก่อนที่เด็กทุกคนจะได้รับลูกฟุตบอล ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักชาติ มีความสามัคคี และมีวินัย ซึ่งมีผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาร่วมกิจกรรมและรับลูกฟุตบอลเป็นจำนวนมาก
นายสารทูล นิรมัยถาวร หรือเฮียนุ้ย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความผูกพันและความรักในกีฬาฟุตบอล เนื่องจากตนเองเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุ 4 ขวบ และในวัยเด็กการได้ลูกฟุตบอลมาเล่นถือเป็นความสุขอย่างมาก จึงตั้งใจสานฝันในวัยเด็กของตนเอง ด้วยการมอบลูกฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ เพื่อสร้างความสุข ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านการเล่นกีฬา
ขณะที่ที่ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย พ.ต.อ. ชุมพล บัวชุม ผกก.สภ.น้ำพอง ส่วนราชการ โดยมี นาวาเอากพิสิฐ เทพสุวรรณ ผู้บังคับการศูนย์การฝึกกองทัพน้ำพอง เป็นผู้กล่าวรายงน ซึ่งได้มีการร่วมร้องเพลงชาติ ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ก่อนเริ่มพิธีการ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น 12 องศาฯ
ทั้งนี้ศูนย์การฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคี ปลูกฝังให้รู้จักการมีส่วนร่วมในสังคม และมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมแสดงเครื่องบิน การสาธิตภารกิจการป้องกันฐานบิน การแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล รวมถึงนิทรรศการจากส่วนราชการ และภาคเอกชนที่ร่วมบูรณาการ สนับสนุนการจัดกิจกรรรมแก่เด็กและเยาวชน ที่มาร่วมในงานครั้งนี้
จากนั้นได้มีการโชว์ของบินขับไล่ Alpha Jet ซึ่งผู้ปกครองและเด็กๆหลายพันคนต่างให้ความสนใจ ตื่นเต้นเมื่อเครื่องได้บินผ่าน พร้อมกับการจำแลงการโจมตีทางอากาศ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารอากาศทำระเบิดอยู่ภายในภาคพื้นเสียงดังสนั่น
ขณะเดียวกัน เด็ก ๆ และผู้ปกครองต่างขอบันทึกภาพกับนักบินจากประเทศสิงคโปร กันอย่างคับคั่ง พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับเฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่เอฟ 16 ที่มาจอดโชว์ในลานบินด้วย ในเวลาไล่เลี่ยกันไม่ถึง 15 นาที เครื่องบิน F16 จากสนามบินกองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา ได้บินเข้ามาพร้อมกับแสดงการบินผาดแผลงให้กับเด็ก ๆ ได้รับชม”