วันเด็กทำเนียบคึกคัก “น้องชมพู่” วัย 1 ขวบ 4 เดือน ประเดิมนั่งเก้าอี้นายกฯ คนแรก

วันเด็กแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลคึกคัก! ประเดิมคิวแรกนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี “น้องชมพู่” 1 ขวบ 4 เดือน คุณย่า-พี่ชาย เผยความรู้สึกตื่นเต้นดีใจมาก มาทำเนียบฯ ทุกปีตั้งแต่ ปี 2561
วันนี้ (10 ม.ค.69) เวลา 08.00 น. บรรยากาศของการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ ทำเนียบรัฐบาล จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีคุณธรรม” เป็นไปอย่างคึกคัก โดยตั้งแต่เช้ามืดมีเด็ก ๆ เยาวชน พร้อมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้มาเข้าแถวรอเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากก่อนประตูเปิดตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยเด็กคนแรกที่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาล และได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนแรก คือ เด็กหญิงวิภาพร กลันทานนท์ หรือน้องชมพู่ อายุ 1 ขวบ 4 เดือน มากับคุณย่าและพี่ชาย คือนายชนะโชค แสนมุข หรือน้องโชค อายุ 15 ขวบ ซึ่งเป็นคนที่ 2 ที่นั่งเก้าอี้นายกฯ เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการ (ภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครราชสีมา) ออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่เวลา 04.00 น. ก่อนมาถึงประตูสะพานชมัยมรุเชฐ ทำเนียบรัฐบาล เวลาประมาณ 05.00 น. ซึ่งคุณย่าและพี่ชายเผยความรู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง โดยทุกปีก็มาทำเนียบรัฐบาลทุกครั้ง ตั้งแต่ปี 2561 เพราะอยากให้หลานเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ และทำเนียบรัฐบาลเป็นสถานที่สำคัญจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลานได้ด้วย โดยครั้งนี้ได้พาน้องชมพู่มาด้วยและเป็นครั้งแรกของน้องชมพู่ที่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี รวมทั้งเด็กชายฐพัสญ์ ภู่รอด หรือน้องเฮงเฮง อายุ 8 ขวบ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเป็นคนที่ 3 โดยเดินทางมาพร้อมกับคุณแม่กนกชล ภู่รอด เดินทางออกจากบ้านที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 04.00 น ก่อนมาถึงประตูสะพานชมัยมรุเชฐ ทำเนียบรัฐบาล เวลาประมาณ 05.00 น. โดยน้องรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากที่ได้มางานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลและได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วที่มาร่วมงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาล
โดยพิเศษสุดปีนี้ เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียม "เกียรติบัตร" วางไว้ที่โต๊ะทำงานนายกรัฐมนตรี โดยเว้นช่องว่างให้เด็กๆ ได้เขียนชื่อของตนเองลงไปในตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรีในอนาคต” ด้วย ทั้งนี้ภายหลังนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้ว เจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาล ได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าถือที่มีรูปภาพเด็กพร้อมคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” ซึ่งภาพบนกระเป๋าดังกล่าวออกแบบโดยเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภายใต้แนวคิด “ออกแบบชีวิตที่ใช่ DESIGN YOUR DREAM” ที่อยากให้เด็ก ๆ ได้ออกแบบความฝันของตนเอง และมุ่งมั่นเพื่อไปสู่ความฝันนั้น โดย “รูปเด็ก : ตัวแทนของเด็กทุกเพศทุกวัย ดินสอ : ใช้สำหรับวาดความฝันให้เป็นจริง ก้อนเมฆ: ความฝัน จรวด: พุ่งทะยานไปหาเป้าหมาย ไม่มีที่สิ้นสุด” ซึ่งในกระเป๋ามี กระปุกออมสิน กระติกน้ำ ของเล่น (ตุ๊กตา) ขนม และสติ๊กเกอร์เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ และข้อความชื่นชมให้กำลังใจด้วย
สำหรับไฮไลต์สำคัญของกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ที่ทำเนียบรัฐบาล คือ การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้นั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรี และเข้าเยี่ยมชมตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี รวมไปถึงการได้ทดสอบการอ่านข่าวภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ สวมบทบาท “โฆษกรัฐบาล ..นิวส์จิ๋ว” และศิลปินจิ๋ว ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน ที่มาร่วมจัดกิจกรรมภายในทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีของรางวัลแจกมากมาย