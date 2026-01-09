ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมสัญญาณ 5G รับวันเด็ก 2569 ครอบคลุมจุดจัดงานทั่วไทย เน้นพิกัดโชว์เครื่องบิน–แลนด์มาร์กครอบครัว

ทรู คอร์ปอเรชั่น เอาใจเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพิ่มสัญญาณ 5G และ 4G รองรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ครอบคลุมพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญทั่วประเทศ โดยเฉพาะจุดชมแสดงการบิน Air Show และพื้นที่จัดแสดงอากาศยาน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ปกครองพาเด็กเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยทุกพิกัดจัดงานวันเด็กพร้อมแล้วรองรับการใช้งานสื่อสารและการแชร์ภาพ–วิดีโอประทับใจตลอดวันเด็กในทุกภูมิภาค พร้อมร่วมสร้างสีสันวันเด็กผ่าน “True Alpha Hub” แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางสยามสแควร์ ซอย 3 ซึ่งจัด “มหกรรมความสุขต้อนรับวันเด็ก” ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับการเสริมโครงข่ายการสื่อสารในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ขยายเพิ่มความครอบคลุมสัญญาณ 5G และ 4G ในพื้นที่จัดกิจกรรมหลักทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภูมิภาคสำคัญทั่วประเทศ โดยในกรุงเทพมหานครมีจุดจัดงานขนาดใหญ่ อาทิ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ซึ่งมีไฮไลต์กิจกรรมวันเด็ก ได้แก่ การแสดงการบิน (Air Show) ทั้งบินผ่านสนามบินและบินปล่อยควันสี พร้อมจัดแสดงยุทโธปกรณ์และอากาศยานรวม 22 แบบ อาทิ T-50, F-16 A/B, Gripen, C-130H, Alpha Jet และเฮลิคอปเตอร์ H-225M รวมทั้ง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร สวนสัตว์ดุสิต ท้องฟ้าจำลอง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พื้นที่ปริมณฑลเพิ่มสัญญาณ 5G และ 4G ครอบคลุมศูนย์การค้าและแหล่งเรียนรู้สำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เซ็นทรัล เวสต์เกต เมกาบางนา และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
ภาคเหนือมีการเสริมสัญญาณ 5G และ 4G ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และเมืองท่องเที่ยวหลัก โดยเฉพาะสวนสัตว์เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และลานกิจกรรมของเทศบาลต่างๆ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และแลนด์มาร์กเมืองสำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง สวนสัตว์นครราชสีมา และสนามช้างอารีนา
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกกระจายการเสริม 5G และ 4G ในสวนสัตว์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ และพื้นที่จัดกิจกรรมของเมือง อาทิ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สกายวอล์กกาญจนบุรี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนนงนุช พัทยา
ขณะที่ภาคใต้สัญญาณครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยวหลัก เช่น ภูเก็ต กระบี่ สงขลา และตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเด็กและครอบครัวร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
สำหรับด้านเทคโนโลยี ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมความพร้อมเครือข่ายแบบจัดเต็ม ด้วยการนำระบบ AI บริหารเครือข่ายอัตโนมัติระดับ 4.0 (Autonomous Network Level 4.0) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโลกจาก TM Forum มาใช้ผ่านเทคโนโลยี Intent-Based Operation (IBO) ทำงานเสมือนทีมดูแลเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง สามารถคาดการณ์ปัญหา ปรับจูนเครือข่ายล่วงหน้า กระจายโหลด ลดสัญญาณรบกวน และรักษาคุณภาพสัญญาณ 5G และ 4G ให้มีความเสถียรและรวดเร็วตลอดช่วงจัดงาน
พร้อมกันนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังเสริมศักยภาพโครงข่ายในพื้นที่จัดงานวันเด็ก และเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศ ด้วยการใช้คลื่น 5G ย่าน 2600 MHz เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มรถสถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell on Wheels: COW) ติดตั้งเสาสัญญาณเฉพาะกิจ (Temporary Site) และปรับพารามิเตอร์สัญญาณให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานในช่วงกิจกรรม โดยมีศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพโครงข่ายด้วย AI ตลอด 24 ชั่วโมงแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การสื่อสารในวันเด็กเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกภูมิภาค
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่นยังร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติปี 2569 ที่ “True Alpha Hub” แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางสยาม เวทีปล่อยแสงของ Gen Alpha รายแรกในไทย และแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นทั้ง Experience Space และ Community Hub สำหรับคนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่อิสระให้เด็กและเยาวชนได้ค้นหาแรงบันดาลใจ แสดงตัวตน และเชื่อมต่อกับเพื่อนที่มีความสนใจเดียวกัน พร้อมร่วมสร้างคอมมูนิตี้ของ Gen Alpha อย่างสร้างสรรค์
สำหรับกิจกรรมวันเด็กปีนี้ True Alpha Hub เตรียมจัดมหกรรมความสุขในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป อัดแน่นด้วยกิจกรรมและสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อ Gen Alpha โดยเฉพาะ อาทิ กิจกรรมจากแอปทรูร่วมเล่นเกมรับของรางวัล เสื้อยืด Butterbear สำหรับลูกค้าทรูและดีแทคที่ดาวน์โหลดและล็อกอินแอปทรูภายในงาน (จำนวนจำกัด) รวมถึงสิทธิพิเศษจากทรูและพันธมิตร อาทิ ไอศกรีมฟรีจาก True x CREMO และการแลกของขวัญไอเทมสุดคิ้วท์ อีกมากมาย
ขณะเดียวกัน True Coffee สาขา True Alpha Hub ยังร่วมเติมความสุขช่วงวันเด็กด้วยโปรโมชันพิเศษระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2569 เพียงซื้อเครื่องดื่มไซส์ M ขึ้นไป รับฟรีไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟพรีเมียม พร้อมกิจกรรมแจก Sample Size ให้ได้ลิ้มลองความอร่อยในวันที่ 10 มกราคมนี้ ตามรอบเวลาที่กำหนด ตอกย้ำการเป็นพื้นที่แห่งความสุขและประสบการณ์ดิจิทัลครบวงจรสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว