xs
xsm
sm
md
lg

ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมสัญญาณ 5G รับวันเด็ก 2569 ครอบคลุมจุดจัดงานทั่วไทย เน้นพิกัดโชว์เครื่องบิน–แลนด์มาร์กครอบครัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทรู คอร์ปอเรชั่น เอาใจเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพิ่มสัญญาณ 5G และ 4G รองรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ครอบคลุมพื้นที่จัดกิจกรรมสำคัญทั่วประเทศ โดยเฉพาะจุดชมแสดงการบิน Air Show และพื้นที่จัดแสดงอากาศยาน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ปกครองพาเด็กเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยทุกพิกัดจัดงานวันเด็กพร้อมแล้วรองรับการใช้งานสื่อสารและการแชร์ภาพ–วิดีโอประทับใจตลอดวันเด็กในทุกภูมิภาค พร้อมร่วมสร้างสีสันวันเด็กผ่าน “True Alpha Hub” แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางสยามสแควร์ ซอย 3 ซึ่งจัด “มหกรรมความสุขต้อนรับวันเด็ก” ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป


สำหรับการเสริมโครงข่ายการสื่อสารในช่วงวันเด็กแห่งชาติ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ขยายเพิ่มความครอบคลุมสัญญาณ 5G และ 4G ในพื้นที่จัดกิจกรรมหลักทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภูมิภาคสำคัญทั่วประเทศ โดยในกรุงเทพมหานครมีจุดจัดงานขนาดใหญ่ อาทิ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ดอนเมือง พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ซึ่งมีไฮไลต์กิจกรรมวันเด็ก ได้แก่ การแสดงการบิน (Air Show) ทั้งบินผ่านสนามบินและบินปล่อยควันสี พร้อมจัดแสดงยุทโธปกรณ์และอากาศยานรวม 22 แบบ อาทิ T-50, F-16 A/B, Gripen, C-130H, Alpha Jet และเฮลิคอปเตอร์ H-225M รวมทั้ง พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร สวนสัตว์ดุสิต ท้องฟ้าจำลอง และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา


พื้นที่ปริมณฑลเพิ่มสัญญาณ 5G และ 4G ครอบคลุมศูนย์การค้าและแหล่งเรียนรู้สำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์พระราม 9 ภายใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลอง 5 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เซ็นทรัล เวสต์เกต เมกาบางนา และเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

ภาคเหนือมีการเสริมสัญญาณ 5G และ 4G ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และเมืองท่องเที่ยวหลัก โดยเฉพาะสวนสัตว์เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และลานกิจกรรมของเทศบาลต่างๆ ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และแลนด์มาร์กเมืองสำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง สวนสัตว์นครราชสีมา และสนามช้างอารีนา


ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกกระจายการเสริม 5G และ 4G ในสวนสัตว์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ และพื้นที่จัดกิจกรรมของเมือง อาทิ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา สกายวอล์กกาญจนบุรี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนนงนุช พัทยา

ขณะที่ภาคใต้สัญญาณครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยวหลัก เช่น ภูเก็ต กระบี่ สงขลา และตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเด็กและครอบครัวร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


สำหรับด้านเทคโนโลยี ทรู คอร์ปอเรชั่น เตรียมความพร้อมเครือข่ายแบบจัดเต็ม ด้วยการนำระบบ AI บริหารเครือข่ายอัตโนมัติระดับ 4.0 (Autonomous Network Level 4.0) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานโลกจาก TM Forum มาใช้ผ่านเทคโนโลยี Intent-Based Operation (IBO) ทำงานเสมือนทีมดูแลเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง สามารถคาดการณ์ปัญหา ปรับจูนเครือข่ายล่วงหน้า กระจายโหลด ลดสัญญาณรบกวน และรักษาคุณภาพสัญญาณ 5G และ 4G ให้มีความเสถียรและรวดเร็วตลอดช่วงจัดงาน


พร้อมกันนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังเสริมศักยภาพโครงข่ายในพื้นที่จัดงานวันเด็ก และเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศ ด้วยการใช้คลื่น 5G ย่าน 2600 MHz เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มรถสถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell on Wheels: COW) ติดตั้งเสาสัญญาณเฉพาะกิจ (Temporary Site) และปรับพารามิเตอร์สัญญาณให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานในช่วงกิจกรรม โดยมีศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพโครงข่ายด้วย AI ตลอด 24 ชั่วโมงแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การสื่อสารในวันเด็กเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกภูมิภาค

นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่นยังร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติปี 2569 ที่ “True Alpha Hub” แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางสยาม เวทีปล่อยแสงของ Gen Alpha รายแรกในไทย และแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นทั้ง Experience Space และ Community Hub สำหรับคนรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่อิสระให้เด็กและเยาวชนได้ค้นหาแรงบันดาลใจ แสดงตัวตน และเชื่อมต่อกับเพื่อนที่มีความสนใจเดียวกัน พร้อมร่วมสร้างคอมมูนิตี้ของ Gen Alpha อย่างสร้างสรรค์


สำหรับกิจกรรมวันเด็กปีนี้ True Alpha Hub เตรียมจัดมหกรรมความสุขในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป อัดแน่นด้วยกิจกรรมและสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาเพื่อ Gen Alpha โดยเฉพาะ อาทิ กิจกรรมจากแอปทรูร่วมเล่นเกมรับของรางวัล เสื้อยืด Butterbear สำหรับลูกค้าทรูและดีแทคที่ดาวน์โหลดและล็อกอินแอปทรูภายในงาน (จำนวนจำกัด) รวมถึงสิทธิพิเศษจากทรูและพันธมิตร อาทิ ไอศกรีมฟรีจาก True x CREMO และการแลกของขวัญไอเทมสุดคิ้วท์ อีกมากมาย

ขณะเดียวกัน True Coffee สาขา True Alpha Hub ยังร่วมเติมความสุขช่วงวันเด็กด้วยโปรโมชันพิเศษระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2569 เพียงซื้อเครื่องดื่มไซส์ M ขึ้นไป รับฟรีไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟพรีเมียม พร้อมกิจกรรมแจก Sample Size ให้ได้ลิ้มลองความอร่อยในวันที่ 10 มกราคมนี้ ตามรอบเวลาที่กำหนด ตอกย้ำการเป็นพื้นที่แห่งความสุขและประสบการณ์ดิจิทัลครบวงจรสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมสัญญาณ 5G รับวันเด็ก 2569 ครอบคลุมจุดจัดงานทั่วไทย เน้นพิกัดโชว์เครื่องบิน–แลนด์มาร์กครอบครัว
ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมสัญญาณ 5G รับวันเด็ก 2569 ครอบคลุมจุดจัดงานทั่วไทย เน้นพิกัดโชว์เครื่องบิน–แลนด์มาร์กครอบครัว
ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมสัญญาณ 5G รับวันเด็ก 2569 ครอบคลุมจุดจัดงานทั่วไทย เน้นพิกัดโชว์เครื่องบิน–แลนด์มาร์กครอบครัว
ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมสัญญาณ 5G รับวันเด็ก 2569 ครอบคลุมจุดจัดงานทั่วไทย เน้นพิกัดโชว์เครื่องบิน–แลนด์มาร์กครอบครัว
ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมสัญญาณ 5G รับวันเด็ก 2569 ครอบคลุมจุดจัดงานทั่วไทย เน้นพิกัดโชว์เครื่องบิน–แลนด์มาร์กครอบครัว
+2
กำลังโหลดความคิดเห็น