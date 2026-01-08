อว.จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2569 ในธีม “S4I For Future สนุกคิด(ส์) พิชิตโลกอนาคต”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในงาน "อว. For Kids" ด้วยธีมสุดล้ำ “S4I For Future สนุกคิด(ส์) พิชิตโลกอนาคต” เปลี่ยนงานวันเด็กธรรมดาให้เป็นภารกิจกู้โลกจากวิกฤตฝุ่น PM 2.5 พร้อมชวนน้อง ๆ เรียนรู้การทำงานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตและทักษะการแก้ปัญหา ผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. Meet the AI Buddy กระทบไหล่ AI “S4I-Avatar” พี่เลี้ยงสุดอัจฉริยะ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับ Generative AI 2. Future Scanner (สืบเสาะหาคำตอบ) สวมวิญญาณนักสืบรุ่นจิ๋ว เจาะลึกปัญหาฝุ่นผ่านนิทานแฟนตาซี “Nova กับวันที่เมืองเริ่มหมอง” 3. Design for Future (คิดกู้สู่อนาคต) ปลดปล่อยจินตนาการในขั้น Wow! Idea รู้จักนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ 4. Craft the Future (สร้างสรรค์สู่อนาคต) เปลี่ยนไอเดียบนกระดาษให้จับต้องได้ และ 5. Show to the World (นวัตกรรมสู่โลก) เปิดเวทีให้ฝึกทักษะการนำเสนอผลงานคู่กับ “พี่ Yellow Diffuse” พร้อมรับคลิปผลงานนวัตกรรมไปแชร์ต่อในโซเชียลมีเดีย ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ซอยโยธี)
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า เยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็น ‘ชาตินวัตกรรม’ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จึงให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อวางรากฐานทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองด้านนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่ที่จะมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศในอนาคตให้มีทักษะที่สำคัญในการเป็นนวัตกร โดยได้พัฒนาโครงการที่หลากหลายภายใต้แผนงาน STEAM4INNOVATOR ซึ่งใช้พื้นฐานของ ‘STEAM; S = Science (วิทยาศาสตร์), T = Technology (เทคโนโลยี), E = Engineering (วิศวกรรมศาสตร์), A = Arts (ศิลปศาสตร์) และ M = Mathematics (คณิตศาสตร์)’ มาส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นกลุ่ม ช่วยพัฒนาเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะนวัตกรที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต สามารถประยุกต์และ สร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์
ดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติมว่า วันเด็กแห่งชาติปีนี้ NIA มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวสู่โลกอนาคตได้อย่างมั่นใจ ในธีม “S4I For Future สนุกคิด(ส์) พิชิตโลกอนาคต” ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยไม่มีข้อจำกัดการเรียนรู้ เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีพลังของความเป็นนวัตกรซ่อนอยู่ และสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานที่มีคุณค่า แก้ไขปัญหาได้จริง จึงได้จำลองสถานการณ์เรื่อง ‘ฝุ่นควัน’ ที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบัน มาเป็นโจทย์ท้าทายให้น้อง ๆ ได้ฝึกคิดและลงมือทำจริง โดยไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสและปรับตัวเข้ากับเครื่องมือยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสำคัญ 4 ประการ (4Cs Skills) ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การสื่อสาร (Communication) และการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนวัตกรที่สมบูรณ์แบบ โดยภายในงาน น้อง ๆ จะได้สวมบทบาทนวัตกรผู้กล้าหาญ ลุยภารกิจพิชิตฝุ่นผ่าน 5 กิจกรรมไฮไลต์ ที่ออกแบบตามกระบวนการสร้างนวัตกรรม ได้แก่
1. Meet the AI Buddy: ครั้งแรกกับการกระทบไหล่ AI “S4I-Avatar” พี่เลี้ยงสุดอัจฉริยะ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับ Generative AI ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบได้แบบ Real-time เปรียบเสมือนคู่หูที่คอยให้คำแนะนำด้านนวัตกรรม เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2. Future Scanner (สืบเสาะหาคำตอบ): สวมวิญญาณนักสืบรุ่นจิ๋ว เจาะลึกปัญหาฝุ่นผ่านนิทานแฟนตาซี “Nova กับวันที่เมืองเริ่มหมอง” ฝึกทักษะการสังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริง โดยมี “พี่ Red Insight” ร่วมทั้งกิจกรรม
3. Design for Future (คิดกู้สู่อนาคต): ปลดปล่อยจินตนาการในขั้น Wow! Ideaโดยมี “พี่ Green Idea” พาน้อง ๆ ไปรู้จักนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ก่อนจะลงมือออกแบบนวัตกรรมขจัดฝุ่นในแบบของตัวเอง
4. Craft the Future (สร้างสรรค์สู่อนาคต): เปลี่ยนไอเดียบนกระดาษให้จับต้องได้ ร่วมกับ “พี่ Blue Business” น้อง ๆ จะได้เลือกวัสดุมาประดิษฐ์ชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ฝึกทักษะการเป็น Maker และ นวัตกรที่ลงมือทำจริง
5. Show to the World (นวัตกรรมสู่โลก): กิจกรรมปิดท้ายในขั้น Production & Diffusion เปิดเวทีให้น้อง ๆ ฝึกทักษะการนำเสนอผลงานคู่กับ “พี่ Yellow Diffuse” พร้อมรับคลิปผลงานนวัตกรรมของตัวเอง เพื่อนำไปแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียได้อย่างภาคภูมิใจ
“กิจกรรมครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเล่นสนุก แต่คือพื้นที่จุดประกายจินตนาการและปลูกฝังความเป็น ‘นวัตกร’ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง NIA หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้ ความสนุก และแรงบันดาลใจกลับไปต่อยอดในอนาคต” ดร.กริชผกา กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับน้อง ๆ เยาวชนและผู้ปกครองที่สนใจสามารถมาร่วมสนุกไปกับโลกนวัตกรรมของ NIA ธีมสุดล้ำ “S4I For Future สนุกคิด(ส์) พิชิตโลกอนาคต” ในงาน อว. For Kids รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ได้ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ อาคารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA (ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook: NIA: National Innovation Agency, Thailand และ Facebook: STEAM4INNOVATOR