รวม 4 พิกัด ศูนย์การค้าเครือ เอ็ม บี เค จัดงาน “KID’S VENTURE 2026”

เตรียมตัวให้พร้อม วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 นี้ ที่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ศูนย์การค้าในเครือ เอ็ม บี เค เปิดพิกัดมอบความสนุก เอาใจเด็ก ๆ พร้อมแจกของขวัญรวมกว่า 2,026 ชิ้นในงาน KID’S VENTURE 2026
ประเดิมที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชวนเด็ก ๆ มาร่วมสนุก ภายใต้แนวคิด KID’S VENTURE CHALLENGE ปล่อยพลังวัยคิดส์ พิชิตเกม INTERACTIVE สุดท้าทาย ในวันศุกร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 ณ โซน Meeting Point ชั้น G เพียงมีใบเสร็จในศูนย์ฯ ไม่จำกัดมูลค่า และกดรับสิทธิ์ผ่าน LINE @MBK PLUS เพื่อรับริสแบรนด์ร่วมทำกิจกรรมฟรี
ส่วน ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค จัดงานในธีม KID’S VENTURE SNOW KINGDOM ผจญภัยในแดนหิมะสมจริง เนรมิต ลานรอยัล พาร์ค ชั้น 1 มาให้เด็ก ๆ มาปล่อยพลังสุดสนุก ตะลุยเมืองหิมะไปกับฐานเกม 4 ด่าน ไม่ว่าจะเป็น ICE FISHING เรียนรู้การดำรงชีวิตและสนุกกับการตกปลาเพื่อเป็นอาหารให้พี่หมีขาว SNOW MAN สนุกไปกับการแต่งตัวให้เจ้าสโนว์แมนแสนน่ารัก SNOW BALL สนุกกับการโยนหิมะ เพื่อเติมเต็มหิมะให้เจ้าแพนกวินน้อย และ ESKIMO HOUSE สนุกไปกับการต่อประกอบบ้านเอสกิโม และร่วมกิจกรรม Workshop กับ สถาบันการศึกษาภายในศูนย์การค้า ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 นี้ โดยวันที่ 9 และ 11 ม.ค.นี้ สมาชิก LINE @MBK PLUS เพียงแสดงใบเสร็จไม่จำกัดมูลค่า + 1 MBK POINT รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ฟรี!! ส่วนวันที่ 10 ม.ค. วันเด็กแห่งชาติ ลงทะเบียนเพื่อรับพาสปอร์ต เล่นกิจกรรม ฟรี!! พร้อมพูดคุยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการวาดการ์ตูนแอนิเมชันกับคุณกวิน ศิริพานิช Influencer ชื่อดัง จากเพจ “นวล” อีกด้วย
ทางด้าน ที่ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ร่วมกับช่อง 7HD จัดงาน “7HD คิดดี คิดส์เดย์” สร้างฝัน เสริมจินตนาการ ปล่อยพลังความสนุก พร้อมแจกของขวัญเล่นเกม สนุกสนานกับการแสดงมากมายจาก ผู้ประกาศ นักแสดงชื่อดัง อาทิ ชาย สมชาย, ชอน ชวิศการ, แอนน่า กลึคส์, บิว ณัฐพล, ซัน ก้องภพ ตัวการ์ตูนจาก พี่จ้า จ๊ะทิงจา Shelldon หอยกู้โลก การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมพบตัวแทนจากนักกีฬาจากโรงเรียนหมอนทอง ร่วมพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ เรื่องกีฬาฟุตบอล ใน วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 นี้
ปิดท้ายที่ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ จัดงานวันเด็กในธีม KID’S SPORTVENTURE ปล่อยพลังวัยคิดส์ พิชิตด่านกีฬาฮาเฮ สุดมันส์ ตั้งแต่วันพุธที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 พิเศษเฉพาะวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ร่วมกับเทศบาลเมืองบางกะดี จัดเต็ม เอาใจเด็ก ๆ เมืองปทุมธานี เล่นกิจกรรม ฟรี! พร้อม ชมโชว์มายากล สุดตื่นเต้น ลุ้นรับของรางวัลมากมายบนเวที
อย่าลืม มาสนุก สุดมันส์พร้อมรับของขวัญไปด้วยกัน ในงาน KID’S VENTURE 2026 ของ 4 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ที่กำลังมาถึงนี้
