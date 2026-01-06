วัน แบงค็อก ชวนเด็กๆ สวมบทบาทเป็น "นักสร้างเมืองรุ่นใหม่" ในงานวันเด็ก “Small Oneders Big Futures”

วัน แบงค็อก “เมืองกลางใจ” ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ร่วมเตรียมเปิดพื้นที่ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 อย่างยิ่งใหญ่ในงาน “Small Oneders Big Futures” (สมอลล์ วันเดอร์ส บิ๊ก ฟิวเจอร์ส) ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2569 ภายใต้ความเชื่อที่ว่าจินตนาการของเด็กคือพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตที่ดีกว่า วัน แบงค็อก จึงได้เนรมิตทั่วทั้งโครงการให้กลายเป็น “เมืองแห่งคิด(ส์)ตนาการ” ที่ซึ่งเด็ก ๆ จะได้สวมบทบาทเป็น ‘City Makers’ หรือนักสร้างเมืองรุ่นใหม่ ปลดปล่อยจินตนาการออกแบบและสร้างสรรค์ “เมืองในวันพรุ่งนี้” ตามความฝันของตนเอง
งาน “Small Oneders Big Futures” สะท้อนแนวคิดที่ว่าทุกการสร้างสรรค์เล็ก ๆ ของเด็กเปรียบเสมือน “Small Oneder” ที่สามารถต่อยอดไปสู่ “Big Futures” หรืออนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้ โดยกิจกรรมทั้งหมดถูกออกแบบภายใต้ 3 แกนหลัก ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), การมีส่วนร่วม (Community), และการส่งต่อสู่อนาคต (Tomorrow) ผ่าน 6 กิจกรรมหลัก ณ เดอะ สตอรี่ส์ สแควร์ ชั้น G โซน เดอะ สตอรี่ส์ และกิจกรรมสนุก ๆ สำหรับสมาชิก One Bangkok ทั่วทั้งโครงการ
เริ่มต้นการเดินทางด้วยการรับ Passport เพียงโชว์หน้า Application One Bangkok เพื่อเข้าสู่เมืองแห่งคิด(ส์)ตนาการ ร่วมกิจกรรมแต่ละฐานเพื่อสะสม Stamp ครบ 5 กิจกรรม รับ Goodie Bag และของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์มากมาย (จำกัด 200 สิทธิ์/วัน, รวม 400 สิทธิ์ตลอดรายการ)
๐ 6 ไฮไลท์กิจกรรมใน “เมืองแห่งคิด(ส์)ตนาการ” (เวลา 10:00 – 21:00 น.) ณ เดอะ สตอรี่ส์ สแควร์ ชั้น G โซน เดอะ สตอรีส์ และ Activation Zone
1. ONE CITIZENSHIP: เริ่มต้นการเดินทางด้วยการทำบัตรประจำตัว “City Makers” สำหรับ “พลเมืองแห่งคิด(ส์)ตนาการ” ถ่ายภาพและรับบัตรประจำตัวดีไซน์พิเศษเพื่อเป็นพลเมือง ของเมืองแห่งจินตนาการนี้
เงื่อนไข: สำหรับสมาชิก One Bangkok ใช้ 1 คะแนน หรือ สำหรับสมาชิก Traveler เพียงแสดงใบเสร็จมูลค่า 500 บาทขึ้นไป (จำกัด 300 สิทธิ์/วัน, รวม 600 สิทธิ์ตลอดรายการ)
2. ONE MARKET: ชวนเด็ก ๆ มาสวมบทบาทเป็นเจ้าของร้านไอศกรีมสุดน่ารัก ที่เด็กๆ จะได้สร้างสรรค์เมนูไอศกรีมในแบบฉบับของตัวเอง ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นบทบาทสมมติที่ทั้งสนุกและได้ลิ้มรสไอศกรีมจาก Swensen’s แล้วยังได้รับไอสกรีมฝีมือตัวเองกลับไปทานที่บ้านอีกด้วย
เงื่อนไข: สำหรับสมาชิก One Bangkok ใช้ 3 คะแนน หรือ สำหรับสมาชิก Traveler แสดงใบเสร็จมูลค่า 1,500 บาทขึ้นไป (จำกัด 300 สิทธิ์/วัน, รวม 600 สิทธิ์ตลอดรายการ)
3. ONE TOWN: โซนที่เปิดให้ศิลปินตัวน้อยได้ใช้จินตนาการวาดภาพและลงสีตึกในฝัน ก่อนที่ผลงานจะถูกสแกนและปรากฏขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเมืองดิจิทัลที่มีชีวิตชีวาบนจอขนาดยักษ์
4. ONE BANGKOK ARTVENTURE: ภารกิจตามหาศิลปะเพื่อปั้นศิลปินหน้าใหม่กับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ และทุกคนในครอบครัวมาร่วมปลุกพลังแห่งการสร้างสรรค์ในภารกิจ Public Art Quest 8 ภารกิจ ที่จะพาทุกคนออกเดินทางตามหางานศิลปะระดับโลก 8 ชิ้นทั่วทั้งโครงการ เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้และฝึกทักษะงานศิลป์ ผ่านการค้นหา สังเกต และลงมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นเอกในแบบฉบับของตัวเองทั่วทั้งโครงการ วัน แบงค็อก เพื่อรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Art & Culture ณ เดอะ สตอรี่ส์ สแควร์ ชั้น G โซน เดอะ สตอรี่ส์
เงื่อนไข: สำหรับสมาชิก One Bangkok ใช้ 1 คะแนน หรือ สำหรับสมาชิก Traveler แสดงใบเสร็จมูลค่า 500 บาทขึ้นไป เพื่อแลกรับของรางวัลได้ครั้งละ 4 ภารกิจ (จำกัด 2 สิทธิ์/หมายเลขสมาชิก จำนวน 300 สิทธิ์/วัน, รวม 600 สิทธิ์ตลอดรายการ)
5. ART PERFORMANCE FOR KIDS: พบกับขบวนการแสดงสุดพิเศษซึ่งออกแบบมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะ คัดสรรโดย BICT Festival และ คณะละครปู๊นปู๊นที่จะมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ก้องกังวานทั่วทั้งโครงการ โดยสามารถเข้าชมฟรีตลอดทั้ง 2 วัน ได้แก่
14:00-14:30 น.: ดำดิ่งสู่โลกแห่งนิทานกับ CREAM Bangkok ที่จะมาปลุกเรื่องเล่าให้มีชีวิตชีวา ชวนน้อง ๆ เพลิดเพลินไปกับจินตนาการไม่รู้จบ ณ เดอะ สตอรี่ส์ สแควร์ ชั้น G โซน เดอะ สตอรี่ส์
15:00-15:30 น.: พบกับ ANNUTS ที่จะมาสร้างเสียงหัวเราะผ่านศิลปะการแสดงละครใบ้สุดหรรษา บอกเล่าเรื่องราวสุดป่วนและน่ารักโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียว ณ เดอะ สตอรี่ส์ สแควร์ ชั้น G โซน เดอะ สตอรี่ส์
16:30-17:00 น.: ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงสุดสร้างสรรค์จาก คณะละครปู๊นปู๊นจะมามอบความสนุกและความประทับใจในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ณ The Wireless House One Bangkok
17:30-18:00 น.: ปิดท้ายด้วยโชว์มายากลสุดทึ่งจาก VK.Vich ที่จะสะกดทุกสายตาด้วยกลสุดมหัศจรรย์ ชวนให้ทุกคนต้องร้องว้าว ณ The Wireless House One Bangkok
6. ONE TOWER: แลนด์มาร์คกลางเมืองแห่งความสนุกกับเครื่องเล่น Human Claw Machine ขนาดยักษ์ ที่เด็ก ๆ จะได้พิชิตภารกิจสุดท้าทายเพื่อลุ้นรับของขวัญและของรางวัลมากมายกลับบ้าน
เงื่อนไข: สำหรับสมาชิก One Bangkok ใช้ 4 คะแนน หรือ สำหรับสมาชิก Traveler แสดงใบเสร็จมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 300 สิทธิ์/วัน, รวม 600 สิทธิ์ตลอดรายการ)
เดินทางข้ามเวลา ณ THE WIRELESS HOUSE ONE BANGKOK: ชวนน้องๆ และครอบครัวเดินทางข้ามเวลาสู่ต้นกำเนิด ‘ถนนวิทยุ’ เรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคแรกแห่งการสื่อสารของไทยในอาคารอนุรักษ์อันทรงคุณค่า พร้อมร่วมไขปริศนา และท้าทายความสามารถไปกับการถอดรหัสมอร์ส และไขความลับที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ของเครื่องมือสื่อสารอันน่าตื่นใจ
*ร่วมกิจกรรมได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน พิเศษสุดสำหรับ City Makers ตัวน้อยรับฟรี ป๊อปคอร์น (จำกัด 400 สิทธิ์ตลอดรายการ) และ สายไหม (จำกัด 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ)
มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและปลดปล่อยจินตนาการที่ไม่รู้จบในงานวันเด็กสุดยิ่งใหญ่ “Small Oneders Big Futures” ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เวลา 10:00 – 21:00 น. ทั่วทั้งโครงการ วัน แบงค็อก