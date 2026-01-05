ขนทัพ “เครื่องบินรบไทย-กัมพูชา” พร้อม Air show สุดตระการตา ในงานวันเด็ก 69

กองทัพอากาศจัดเต็ม งานวันเด็กปี 69 ขนทัพ ”เครื่องบินโชว์ Air Show” เครื่องบินรบไทย-กัมพูชา มาจัดแสดงสุดตระการตา พร้อมบริการรถรับ-ส่งฟรี ในวันที่ 10 ม.ค. 69 ณ ส่วนกลางที่ตั้งดอนเมือง และกองบินหลายจุดทั่วไทย
เฟซบุ๊กเพจ RTAF News เพจข่าวอย่างเป็นทางการของกองทัพอากาศ ได้โพสต์ข้อความเชิญชวนเที่ยวงานวันเด็ก 2569 ข้อมูลว่า
กองทัพอากาศขอขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ และผู้ปกครอง มาพบกับการแสดงการบิน Air Show ที่จะสะกดทุกสายตา และการรวมตัวของอากาศยานตัวท็อปที่ยกทัพมาตั้งตระหง่านให้คุณได้สัมผัสทุกรายละเอียด พร้อมจัดเต็มยุทโธปกรณ์สุดแกร่งที่พร้อมปกป้องน่านฟ้าไทย
กองทัพอากาศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี 2569 โดยส่วนกลางที่ตั้งดอนเมืองจัด ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) สำหรับต่างจังหวัดจัด ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (สระบุรี) โรงเรียนการบิน กำแพงแสน และกองบินต่างๆ (ยกเว้นกองบิน 1, 3, 4, 7 และ 21) ศูนย์ฝึกกองทัพอากาศน้ำพอง ฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 และ สถานีรายงานบ้านเพ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ระหว่างเวลา 07.00 - 15.00 น.
โดยที่ตั้งดอนเมืองมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
• การแสดงภาคการบิน (AIR SHOW) ของเครื่องบินแบบต่าง ๆ ได้แก่ การบินผ่านสนามบิน และการบินผ่านปล่อยควันสี
• การตั้งแสดงยุทโธปกรณ์ และการตั้งแสดงอากาศยาน จำนวน 22 แบบ ได้แก่ T-50, F-16 A/B, AU-23A, H-225M, F-5 E/F, Alpha Jet, CT-4B, A-319, DA-42, T-6C,AT-6TH , C-130H และ Gripen เป็นต้น
• กิจกรรมบนเวที ได้แก่ การแสดงหัสดนตรีของวงดุริยางค์ทหารอากาศและแขกรับเชิญ การเดินแบบโดยนักเรียนนายเรืออากาศและนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ การแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบที่ตั้งดอนเมือง และการเล่นเกมส์แจกของรางวัล เป็นต้น
• กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงของสุนัขทหาร การแสดง Fancy Drill การแสดงโขน การแสดงกระบี่กระบอง กลองสะบัดชัย และการแสดง Drum Zeed เป็นต้น
โอกาสนี้ กองทัพอากาศ ได้จัดรถโดยสารปรับอากาศ จากกรมขนส่งทหารอากาศ อำนวยความสะดวก รับ-ส่งผู้ร่วมงานจากจุดจอดรถ ไปยังบริเวณงานฯ สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถได้ 4 จุด ดังนี้
- จุดจอดรถ อุทยานการบินกองทัพอากาศ รองรับได้ประมาณ 400 คัน
- จุดจอดรถ หอประชุมกานตรัตน์ รองรับได้ประมาณ 50 คัน
- จุดจอดรถ หอประชุมกองทัพอากาศ (ทองใหญ่) รองรับได้ประมาณ 300 คัน
- จุดจอดรถบริเวณโรงเรียนจ่าอากาศ รองรับได้ประมาณ 300 คัน
สำหรับเส้นทางรถโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง นั้น สามารถใช้บริการได้ตามจุดต่างๆ ดังนี้
- จุดจอดรถกรมช่างโยธาทหารอากาศ
- จุดจอดรถโรงเรียนจ่าอากาศ
- จุดจอดรถโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
- จุดจอดรถท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6
- จุดจอดรถหน้าฝูงบิน 601 กองบิน 6
- จุดจอดรถข้างพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบินแห่งชาติ
โดยทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศ ประจำปี 2569 ได้ที่ www.rtaf.live และเฟซบุ๊ก “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force” ระหว่างเวลา 08.00 - 10.00 น.
สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมมา!
สำหรับผู้ที่จะเข้าชม ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6:
1. ลงทะเบียนล่วงหน้า: ผ่าน QR Code (ตามประกาศของกองทัพอากาศ)
2. หลักฐานยืนยันตัวตน: เตรียมบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) เพื่อแสดงก่อนเข้างาน
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือไม่บินโดรนเหนือบริเวณพื้นที่จัดงาน รวมถึงไม่นำลูกโป่ง อาวุธและสิ่งของมีคม วัตถุไวไฟ และสัตว์เลี้ยง เข้ามายังบริเวณงาน แล้วพบกันนะเด็กๆ 👧🏻👦🏻
