บีทีเอส – สายสีทอง ส่งความสุขวันเด็กฯ ชวนผู้ปกครองพาเด็กขึ้นรถไฟฟ้าฟรี

บีทีเอส – สายสีทอง ร่วมส่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ ชวนผู้ปกครองพาบุตรหลาน ขึ้นรถไฟฟ้าฟรีตลอดสาย
นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส กล่าวว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร หรืออายุไม่เกิน 14 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง และขึ้น – ลงสถานีเดียวกัน เดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรีตลอดสายทุกเส้นทาง ทั้งในส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสายสีลม รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีทอง โดยเด็ก 1 คน ต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ ส่วนผู้ปกครองชำระค่าโดยสารปกติ ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น. เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้เดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าสายสีทอง พร้อมกับครอบครัว ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับเด็ก และผู้ปกครอง เดินทางได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถติดต่อขอรับบัตรโดยสารเดินทางฟรี ได้ทุกสถานีที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร
ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งแรก ด้วยพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และถ่ายทอดวีรกรรมอันทรงเกียรติของเหล่าทหารหาญผู้ปกป้องน่านฟ้า และเอกราชของไทย เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่เยาวชน ในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศ ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด "In remembrance of Her Majesty's grace - Inspiring Youth for an Unbeatable Future" (น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สานฝันเยาวชนสู่อนาคตอันแข็งแกร่ง) ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ สนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) ซึ่งในปีนี้ก็มีการแสดงภาคการบิน (AIR SHOW) ของเครื่องบินแบบต่าง ๆ ได้แก่ การบินผ่านสนามบิน และการบินผ่านปล่อยควันสี รวมถึงการตั้งแสดงยุทโธปกรณ์ และการตั้งแสดงอากาศยาน จำนวน 22 แบบ อาทิ T-50, F-16 A/B, Alpha Jet, C-130H และ Gripen นอกจากนี้ยังมีการออกบูทนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงของสุนัขทหาร การแสดง Fancy Drill, การแสดงโขน, การแสดงกระบี่กระบอง, กลองสะบัดชัย และการแสดง Drum Zeed เป็นต้น ซึ่งทางกองทัพอากาศได้จัดรถโดยสารปรับอากาศ ไว้รับ-ส่ง ตามจุดที่มีการจัดกิจกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้อง ๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน สำหรับการเดินทางเพียงผู้โดยสารลงที่ สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (N22) ทางออก 3 ก็จะถึงที่หมาย
สำหรับผู้ที่จะเข้าชม ณ ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ซึ่งเป็นจุดการแสดงภาคการบิน, การแสดงบนลาน และการแสดงบนเวที ต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้า : ผ่าน QR Code ของกองทัพอากาศ (https://www.facebook.com/share/p/17udCjV2sg/) พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) ก่อนเข้างาน
ถัดมา เป็นกิจกรรมวันเด็ก 2569 ที่จัดโดยพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) ซึ่งจะพาเหล่าเกมเมอร์ Gen Alpha หลุดเข้าไปในโลกพิกเซล พร้อมกับการทำภารกิจย้อนเวลาไปยุค 90s ภายใต้ธีม LET'S GAME ON ซึ่งความพิเศษของงานนี้ ผู้เข้าร่วมจะสามารถสนุกกับกิจกรรม ได้ทั้งแบบ On-site และ On-Line โดยน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ช่องทาง https://onlineservices.bkk-cdm.com/register หรือ QR CODE ผ่านช่องทางผู้จัดงาน (https://shorturl.asia/EP8cr ) สำหรับการเดินทางเพียงผู้โดยสารลงสถานีหมอชิต (N8) ทางออก 1 และเดินเท้าต่อประมาณ 600 เมตร