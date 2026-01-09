วิทยุการบินฯ ปรับตารางบินรับ”แอร์โชว์”วันเด็กปี 69 แนะผู้โดยสารตรวจสอบตารางบินกับแอร์ไลน์

วิทยุการบินฯ วางมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ พร้อมรองรับ”แอร์โชว์” วันเด็กแห่งชาติ 69 ของกองทัพอากาศ ที่สนามบินดอนเมืองและสนามบินภูมิภาค แนะผู้โดยสาร ตรวจสอบยืนยันตารางเวลาการบินกับทางสายบิน และเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบิน
วิทยุการบินฯ เตรียมพร้อมรองรับการแสดงการบินของกองทัพอากาศในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ณ สนามบินดอนเมือง กองบิน 6 และสนามบินภูมิภาค โดยดำเนินมาตรการบริหารจัดการจราจรทางอากาศอย่างเข้มข้น ควบคู่การอำนวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ทุกเที่ยวบิน พร้อมแนะนำประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง อีกทั้งจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ที่ทำการบริษัท ทุ่งมหาเมฆ เพื่อร่วมสานฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยที่สนใจการบิน
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า วิทยุการบินฯ ได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแสดงการบิน หรือ Air Show ของกองทัพอากาศ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ณ กองบิน 6 สนามบินดอนเมือง และสนามบินภูมิภาคที่มีการปฏิบัติการบินร่วมกับหน่วยบินทางทหาร ได้แก่ สนามบินเชียงใหม่ และสนามบินอุดรธานี ซึ่งจะมีการตั้งแสดงอากาศยาน และการแสดงการบินภาคอากาศ เป็นการจุดประกายความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ที่มีความสนใจด้านการบินได้เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ที่รอคอยเป็นประจำทุกปี
ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ได้เตรียมมาตรการบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยได้เตรียมการและประสานกับกองทัพอากาศ (ทอ.) เพื่อจัดช่วงเวลาการแสดงการบิน ทั้งบินจริงและบินฝึกซ้อม เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการของเที่ยวบินพาณิชย์ให้น้อยที่สุด อีกทั้งประสานงานกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และสายการบิน อย่างใกล้ชิด ในการปรับตารางการบินให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการแสดงการบิน
โดยมีการวางแผนบริหารจัดการด้านความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ และการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ในการกำหนดเวลาขึ้น/ลง ของเที่ยวบินให้เป็นไปตามตารางการบินที่ถูกปรับ ทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเที่ยวบินภายในประเทศ จากสนามบินภูมิภาคต้นทางที่จะเดินทางมายังสนามบินดอนเมือง ซึ่งจะมีการจัดแสดงการบินของ ทอ. เพื่อให้การปฏิบัติการบินเป็นไปด้วยความปลอดภัยและราบรื่น
นอกจากนี้ ได้จัดเสริมอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ รวมทั้งเตรียมความพร้อมระบบอุปกรณ์ และเตรียมแผน/วิธีปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ใช้สนามบินอู่ตะเภา หรือสนามบินอื่นที่สายการบินเห็นว่าเหมาะสมเป็นสนามบินสำรอง อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางในวันดังกล่าว โปรดตรวจสอบยืนยันตารางเวลาการบินกับทางสายบิน และเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินด้วย พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์จากสายการบินอย่างใกล้ชิด
นายสุรชัย กล่าวว่า ในปีนี้ วิทยุการบินฯ ยังให้ความสำคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยจะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 ระหว่างเวลา 08.00–10.00 น. ณ ที่ทำการบริษัท ทุ่งมหาเมฆ เพื่อมอบความสุขและโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนใกล้เคียง บริเวณโดยรอบสถานประกอบการทุ่งมหาเมฆ รวมทั้งจัดกิจกรรมวันเด็กให้นักกีฬายุวชน ในการแข่งขันโครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ณ โรงเรียนกีฬาอ่างทอง จ.อ่างทอง ระหว่างเวลา 15.30–18.00 น.
นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมการบินทั่วประเทศ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับกองบินและหน่วยงานภายในจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน ตลอดจนสะท้อนบทบาทของวิทยุการบินฯ ในการเป็นองค์กรที่เติบโตควบคู่กับสังคมอย่างยั่งยืน