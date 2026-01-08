เที่ยวงานวันเด็ก 2569 ที่ไหนดี

ปีนี้ ปีแห่งทหารกล้า เด็กและผู้ปกครองคงมุ่งไปให้กำลังพี่ทหาร กันที่กองบิน 6 ปีนี้ กองทัพอากาศจัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิม แต่ใครอยากไปต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากันก่อนนะ ผ่านสแกน QR Code และเตรียมบัตรประชาชน และพาสสปอร์ตไปด้วยนะ
•การแสดงการบิน (Air Show) : ชมความอลังการของฝูงบินรบและการแสดงทางอากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจ
•สัมผัสอย่างใกล้ชิด : จัดแสดงอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารที่หาดูได้ยาก
•ความบันเทิงเต็มรูปแบบ : การแสดงบนเวทีสุดสนุก และบูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ
•ลุ้นรางวัลใหญ่ : กิจกรรมร่วมสนุกพร้อมของรางวัลมากมายตลอดทั้งวัน
•อิ่มอร่อย : มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็ก ๆ
ส่วนผู้ปกครอง อยากจะพาน้องไปดูการทำงานนักการเมือง ปีนี้ รัฐสภา จัดเหมือนเช่นทุกปี แต่จากเดิมได้นั่งเก้าอี้นายกฯ แต่ปีนี้ อาจจะได้นั่งแค่เก้าอี้ ประธานสภาฯ
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)
พาย้อนเวลาไปยุค 90s กับธีม "LET'S GAME ON" เมื่อเด็กยุคใหม่หลุดเข้าไปในโลกพิกเซล!
• ไฮไลต์: ภารกิจตะลุยโลกเกมยุค 90s และกิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการ
• เวลา: 08.00 - 16.00 น.
• สถานที่: พิพิธภัณฑ์เด็กฯ จตุจักร
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 2 (ทุ่งครุ)
เอาใจสายเกมเมอร์รุ่นจิ๋วกับธีม "ROBLOX TOPIA" ตะลุยเมืองมหาสนุก พร้อมกับ กิจกรรมผจญภัยในโลก Roblox และการแสดงบนเวที (อย่าลืมเตรียมถุงผ้ามาใส่ของรางวัลด้วยนะ)
สำหรับนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ปีนี้ กระทรวงอว. โดย เอ็นไอเอ จัดงานวันเด็กให้น้องๆ ร่วมจินตนาด้านวิทยาศาสตร์ กันอย่างเต็มที่ ผ่าน 5 กิจกรรมไฮไลท์ สถานที่ อาคารเอ็นไอเอ ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น
1. Meet the AI Buddy: ครั้งแรกกับการกระทบไหล่ AI “S4I-Avatar” พี่เลี้ยงสุดอัจฉริยะ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับ Generative AI ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบได้แบบ Real-time เปรียบเสมือนคู่หูที่คอยให้คำแนะนำด้านนวัตกรรม เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2. Future Scanner (สืบเสาะหาคำตอบ): สวมวิญญาณนักสืบรุ่นจิ๋ว เจาะลึกปัญหาฝุ่นผ่านนิทานแฟนตาซี “Nova กับวันที่เมืองเริ่มหมอง” ฝึกทักษะการสังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริง โดยมี “พี่ Red Insight” ร่วมทั้งกิจกรรม
3. Design for Future (คิดกู้สู่อนาคต): ปลดปล่อยจินตนาการในขั้น Wow! Ideaโดยมี “พี่ Green Idea” พาน้อง ๆ ไปรู้จักนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ก่อนจะลงมือออกแบบนวัตกรรมขจัดฝุ่นในแบบของตัวเอง
4. Craft the Future (สร้างสรรค์สู่อนาคต): เปลี่ยนไอเดียบนกระดาษให้จับต้องได้ ร่วมกับ “พี่ Blue Business” น้อง ๆ จะได้เลือกวัสดุมาประดิษฐ์ชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ฝึกทักษะการเป็น Maker และ นวัตกรที่ลงมือทำจริง
5. Show to the World (นวัตกรรมสู่โลก): กิจกรรมปิดท้ายในขั้น Production & Diffusion เปิดเวทีให้น้อง ๆ ฝึกทักษะการนำเสนอผลงานคู่กับ “พี่ Yellow Diffuse” พร้อมรับคลิปผลงานนวัตกรรมของตัวเอง เพื่อนำไปแชร์ต่อในโซเชียลมีเดียได้อย่างภาคภูมิใจ
ส่วนกระทรวง ศธ. รับผิดชอบเด็กๆ ปีนี้ กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 แบ่งกิจกรรม เป็น 4 โซน ได้แก่
โซนที่ 1 Light of Wisdom (แสงแห่งปัญญา)
• มุ่งเสริมสร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแนวทางการศึกษาต่อ พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และบทบาทของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
โซนที่ 2 Creative Earth Lab ห้องทดลองโลกสร้างสรรค์
• ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ผ่านกิจกรรมทดลอง การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โซนที่ 3 Sufficiency for Happiness (พอเพียง สร้างสุข)
• ถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ชีวิตอย่างพอดี การเรียนรู้อาชีพ และการสร้างความสุขอย่างยั่งยืน
โซนที่ 4 Water Wonder Zone (บ้านเล็กในป่าใหญ่)
• สร้างความตระหนักด้านทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมสนุกสนานที่ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และที่ขาดไม่ได้ กิจกรรม ไฮไลท์ลุ้นรับของรางวัลสุด Premium สำหรับส่วนกลาง น้อง ๆ หนู ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ 4 โซน (บูธไหนก็ได้) เพียง แชะ แอนด์ แชร์ ถ่ายภาพการร่วมกิจกรรม ผ่าน Social Media พร้อมติดแฮชแท็ก #ศธ360องศา #วันเด็กแห่งชาติ69 #กระทรวงศึกษาธิการ แสดงหลักฐานลุ้นรับของรางวัล ณ เวทีกลาง สำหรับน้อง ๆ หนู ๆ ส่วนภูมิภาค ก็ห้ามพลาด สามารถติด #ศธ360องศา #วันเด็กแห่งชาติ69 #จังหวัด (ที่เข้าร่วมกิจกรรม) พร้อมแคปหน้าจอโทรศัพท์ แจ้งชื่อ – ที่อยู่ โดยสแกน QR code ส่งหลักฐานเพื่อลุ้นรับของรางวัลได้เช่นกัน
สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะพาเด็กๆไปไหน ห้างสรรพสินค้า เกือบทุกแห่งมีการจัดงานวันเด็ก ไม่ว่าจะห้างในเครือเซ็นทรัล และสยามพารากอน ไอคอนสยาม โรบินสัน และอีกหลายๆ ที่