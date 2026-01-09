ยิมนาสไทยพร้อมดันเลือดใหม่ หลังตัวหลักทีมชาติ 5 คนประกาศเลิกเล่น

เหล่านักกีฬายิมนาสติก ปลดระวางเลิกเล่นทีมชาติพร้อมกัน 5 คน สมาคมฯ ปรับแผนดึงคลื่นลูกใหม่ ทั้ง “มีตังส์ – ดรัณ-มู่หลาน- ผักหวาน และ แสนดี” ขึ้นมาเสียบแทน พร้อมให้โอกาสดาวดวงใหม่จากชิงแชมป์ประเทศไทยเข้าสอดแทรกแบบไม่มีเงื่อนไข ย้ำซีเกมส์อีก 2 ปี ยังเดินหน้าล่าเหรียญทองอย่างเข้มข้นมากยิ่งกว่าเดิม
ความเคลื่อนไหวของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย หลังจากที่จบมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 สร้างผลงานได้ 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ประสบความสำเร็จอีกครั้ง ขณะนี้นักกีฬาทั้งหมดประกอบด้วย ยิมนาสติกศิลป์ , ยิมนาสติกลีลา และ ยิมนาสติกแอโรบิก ได้กลับเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในซอยเพชรเกษม 81 ตามปกติแล้ว ยกเว้นบางคนได้เดินทางไปซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่น กำลังเดินทางกลับ และ จะเข้ามาสมทบทันที
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทย เผยว่า อยากชื่นชมความสำเร็จของนักกีฬา และ ผู้ฝึกสอน รวมถึงผู้บริหารทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างชื่อเสียงของประเทศไทย แต่อีกมุมหนึ่งรู้สึกเสียดาย เนื่องจากมีนักกีฬายิมนาสติกที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ศศิวิมล เมืองพวน (เหรียญทองฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์), พิยดา พีรมธุกร (เหรียญเงินทีมยิมนาสติกลีลารวมอุปกรณ์ / เหรียญทองแดงบุคคล), สุภัสสร วัชราถภรณ์ (เหรียญเงิน กรุ๊ปแอโรบิก), ชลธิชากร จรรย์โกมล ( เหรียญทองกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซส์) และ ชวิศา อินทกุล ( เหรียญทองมิกซ์แพร กับ เหรียญเงินกรุ๊ปเอ็กเซอร์ไซส ยิมแอโรบิก) ได้ตัดสินใจอำลาทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“ครูไก่” ดร.กุสุมาลย์ ยอมรับว่า รู้สึกใจหายเนื่องจากทุกคนอยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัวยิมนาสติก แต่ก็ดีใจกับนักกีฬาทั้ง 5 คน ที่จบได้สวย มีเหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง ซีเกมส์ การันตีความสามารถให้กับตัวเองทุกคน แต่ปัญหาที่หลายคนเป็นห่วงคือว่า ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ใน ปี พ.ศ.2570 ที่ประเทศมาเลเซีย จะสามารถรักษามาตรฐาน 6 เหรียญทองได้หรือไม่ ตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ เพราะต้องดูว่าทางเจ้าภาพ มาเลเซีย จัดชิงกี่เหรียญทอง จากอะไรบ้าง อย่างไรก็ตามยิมนาสติกศิลป์ชายทั้ง ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, วีรภัทร ช่วยโสม, อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์ และ วิศวยศ สาโรจน์ ยังอยู่ นอกจากนี้ ยิมนาสติกแอโรบิก ชนกพล เจียมสุขใจ, ปัญรส วัดทอง, ปรเมษ ทองสอง, กนกพิชญ์ มะลิ ยังเป็นความหวัง
“ส่วนยิมนาสติกลีลา หลังจากที่ไม่มี “ปอปอ” พิยดา พีรมธุกร แต่มีรุ่นน้องทั้ง สิขรี สุทธิรักษ์, สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์, สิตานัน เอกบรรณสิงห์, โจโจ ทวินัน และ พิมพ์ลภัส พรหมมา น่าจะขึ้นมาแทนที่ได้ทันพอดี ขณะที่ ยิมนาสติกศิลป์หญิง หลังจากที่ “กระแต” ศศิวิมล เมืองพวน ได้ประกาศเลิกเล่น คนที่จะมาแทนที่ได้ก็น่าจะเป็น ธารธิดา โซเฟีย รึคแคร์ (ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน) แต่ทั้งนี้จะต้องดูผลงานในการแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทย เข้ามาประกอบด้วย หากมีใครฟอร์มโดดเด่นจะเรียกเข้ามาเสริมทันที ขอยืนยันว่า การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 34 อีก 2 ปีข้างหน้า ที่ประเทศมาเลเซีย ยังคงต้องทำงานหนักต่อไป เพื่อล่าเหรียญทอง สุดความสามารถ ให้สมกับความเป็นนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย