ยิมนาสติกระดมฮีโร่-อดีตทีมชาติสร้างขวัญกำลังใจรุ่นน้องล่าทองซีเกมส์ 2025

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ระดมดึงอดีตซูเปอร์สตาร์ “โม” ธาราทิพย์ ศรีดี ราชินีเหรียญทองซีเกมส์ พร้อมด้วยผู้เล่นทีมชาติไทย ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน, เอกราช จันทร์กรุง, รุ่งกานต์ แสงทองสกุลเลิศ รวม 41 คน มาสร้างขวัญกำลังใจให้นักยิมฯรุ่นน้อง สมาคมยันเจตนารมณ์เดิม คว้าอย่างน้อย 5 เหรียญทองซีเกมส์ ปลายปีนี้
ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในการเตรียมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซิเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ซึ่งในส่วนของนักกีฬายิมนาสติก มีชิงทั้งสิ้น 15 เหรียญทอง โดยมีนักกีฬาทั้งหมด 20 คน จาก ยิมนาสติกศิลป์หญิง, ยิมนาสติกศิลป์ชาย, ยิมนาสติกลีลา และ ยิมนาสติกแอโรบิก โดยเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึก (สโมสรจินตนา) ในซอยเพชรเกษม 81 ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งส่งไปแข่งขันรายการนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย และ ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งอาเซียน ในฐานะผู้จัดการทีมชุดเตรียมซีเกมส์ ได้จัดโครงการ “ตำนานสอนน้อง หนึ่งใจ หนึ่งเป้าหมาย สู่ซีเกมส์” ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในซอยเพชรเกษม 81 โดยมีการดึงอดีตซูเปอร์สตาร์ นำโดย “โม” ธาราทิพย์ ศรีดี นักกีฬายิมนาสติกลีลา ราชินีเหรียญทองซีเกมส์ พร้อมด้วย ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน, เอกราช จันทร์กรุง, รุ่งกานต์ แสงทองสกุลเลิศ, ผศ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์, จิรภิญญา พัฒนศักดิ์, กานต์พิชชา พัฒนศักดิ์, ณัฐวุฒิ พิมพา, ไอรดา ปานท้าว และคนอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 41 คน มาร่วมงานนี้
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือ และ ความตั้งใจของอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยที่เป็นรุ่นพี่ บางคนรุ่นคุณน้า บางคนเป็นอาจารย์สอนอยู่ตามสโมสร และ บางคนเป็นเทรนเนอร์สอนอยู่ในสถาบันเต้นระดับอาชีพ เต็มใจมาถ่ายทอดประสบการณ์ ความสามารถ การใช้ทริคเพื่อชิงความได้เปรียบในการเรียกคะแนนจากกรรมการ รวมถึงการละลายพฤติกรรม สร้างความความคิดในเชิงบวก ลดความเครียด และสร้างสมาธิหลังการฝึกซ้อม และ ก่อนลงทำการแข่งขัน โดยรุ่นพี่ทุกคนมีความปรารถนา ต้องการเห็นนักกีฬารุ่นใหม่ คว้าเหรียญทองซีเกมส์ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นความภาคถภูมิใจให้กับตัวเอง กับการแข่งขันซีเกมส์ โดยเป็นความทรงจำที่ดี ครั้งหนึ่งในชีวิต
สำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กีฬายิมนาสติกมีชิงชัยทั้งสิ้น 15 เหรียญทอง ในประเภทยิมนาสติกศิลป์, ยิมนาสติกลีลา และ ยิมนาสติกแอโรบิก โดยสมาคมตั้งเป้าอย่างน้อยคว้าไม่ต่ำกว่า 5 เหรียญทอง