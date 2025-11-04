ยิมนาสติกแจง “อิทธิฤทธิ์” หลุดซีเกมส์ แบผลคัดตัวไม่ผ่าน ยันไร้เด็กเส้น

จากประเด็นที่ อิทธิฤทธิ์ ขำศิริรัตน์ นักกีฬายิมนาสติก พร้อมด้วย ฤทธิ์ธี ขำศิริรัตน์ คุณพ่อ และภาณุ ประดาไทย ผู้ฝึกสอนยิมนาสติกสโมสรกองทัพอากาศ ต้นสังกัดของนักกีฬา ออกมาแถลงจวกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในเรื่องของการคัดตัวทีมชาติ ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เมื่อ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยชี้แจงและขอความเป็นธรรมผ่านสื่อฯ ว่า ตนเองซึ่งเข้าร่วมคัดตัวทีมชาติ ในประเภทยิมนาสติกศิลป์ชาย ชุดทำศึกซีเกมส์ 2025 เมื่อปีที่แล้ว และทำผลงานได้อันดับที่ 1 ในฐานะแชมป์ประเทศไทย ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ แต่กลับไม่มีรายชื่อติดทีมชาติไทย ชุดทำศึกซีเกมส์ 2025 ขณะเดียวกันยืนยันถึงการปฎิบัติตามระเบียบที่ถูกต้อง พร้อมตั้งคำถามถึงคนที่ไม่ได้คัดตัวทีมชาติ แต่กลับมีชื่อติดเป็นตัวจริงแทน
ล่าสุด นาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า อิทธิฤทธิ์ เป็นแชมป์ประเทศไทย ปี 2024 ก็จริง แต่ผลงานในชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2025 ถึงขั้นว่าแย่ ยกตัวอย่างทำคะแนนการทำคะแนนฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ ได้เพียง 1.75 คะแนนเท่านั้น ขณะที่ท่าอื่นๆ ทำได้ 2 หรือ 1 และมีทำพลาดแล้วนอนแผ่ลงไปกลางสนามก็มี บ่งบอกถึงความไม่ฟิตของร่างกาย
นายกสมาคมกีฬายิมนาสติก เผยอีกว่า จากการประเมินของฝ่ายเทคนิกสมาคม อิทธิฤทธิ์ ติดอยู่อันดับที่ 5-6 ของนักกีฬาทั้งหมด ซึ่งซีเกมส์ครั้งนี้ เอานักกีฬาชายแค่ 4 คน และที่ผ่านมา อิทธิฤทธิ์ มีปัญหาไม่ได้เข้าแคมป์ฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยเจ้าตัวอ้างว่าไม่มีเงิน ไม่มีที่พัก สมาคมฯ จึงส่งไปเรียนที่ ม.มหิดล แต่สุดท้าย อยู่ได้ไม่นานก็ถูกรีโทร์ และส่งไปเรียนต่อที่อื่นก็อยู่ได้ไม่นาน ก็ออกมาอีก ซึ่งสมาคมก็มองว่าเจ้าตัวไม่ได้มีความขยัน และมุ่งมั่นเพียงพอ
นาวาตรี ศรายุทธ เผยอีกว่า เรื่อง ฟูกะ โนมูระ นักกีฬาลูกครึ่งญี่ปุ่น ที่ถูกหยิบยกมาว่า ไม่ได้เข้าคัดเลือกแต่ทำไมถึงติดทีมชาติ จริงๆ ฟูกะ อยู่ในลิสต์แต่แรกแล้ว เพียงแต่เป็นความร่วมมือของ สมาคมฯ กับผู้ปกครองที่จะส่งเขาไปเรียน และฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่น เพราะที่ผ่านมา ฟูกะ ผลงานดี และเป็นหนึ่งในความหวังโควตาโอลิมปิกเกมส์ ในรายการ อิทธิฤทธิ์ เป็นแชมป์ประเทศไทย ปี 2024 ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ แต่ในซีเกมส์ครั้งนี้ ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ไม่มีการนับเหรียญรางวัล และมีแต่ประเภทบุคคล ทำให้ต้องคัดเลือกนักกีฬา ที่คะแนนดีที่สุดในแต่ละอุปกรณ์ เท่านั้น ไม่ได้คำนึงถึงประเภทบุคคลรวม
นายกยิมฯไทย เผยอีกว่า คุณพ่อของ อิทธิฤทธิ์ เคยร้องเรียนมาแล้ว และเราก็ทำหนังสือแจ้งให้รับทราบถึงเหตุผลไปแล้ว ซึ่งทั้งทาง อิทธิฤทธิ์ ก็เซ็นต์ชื่อรับทราบเรียบร้อย ตนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาแถลงข่าวให้ประชาชนเข้าใจผิด และสมาคมฯขอยืนยันว่าต้องการนักกีฬาที่ดีที่สุด ซึ่งหากเก่งและมีความมุ่งมั่น มีวินัยจริง สมาคมฯพร้อมจะผลักดัน