ร่วมลุ้น “น้องแพน” สาวน้อยยิมนาสติกดาวรุ่งดวงใหม่วัย 13 ปี ตัวแทนประเทศไทยชิงชัยศึก “Pharaohs Cup 2025” รุ่นเยาวชนครั้งแรก

ถือเป็นการจัดการแข่งขันที่น่าจับตามองมากที่สุด อีกรายการหนึ่งของวงการยิมนาสติก สำหรับการจัดการแข่งขันยิมนาสติกรายการ Pharoahs Cup ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ในประเภท WAG Youth Program age caregory-13 ปี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2568 โดยประเภทดังกล่าว ถือเป็นรุ่นการแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ของวงการยิมนาสติกระดับโลก โดยล่าสุด ทางด้านสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือก “น้องแพน” เด็กหญิงภูภัทรา จงจิระวงศา (Pan - Pupattra Jongjeerawongsa) จากสโมสรยิมนาสติกจินตนา (JRC Gymnastics Club) หนึ่งในนักกีฬาดาวรุ่ง ที่น่าจับตามองของวงการยิมนาสติกไทย เป็นตัวแทนประเทศไทย เช้าร่วมการแข่งขันในประเภทดังกล่าว โดยมี “โค้ชเติ้ง” ชณณ สมจิตร (Coach Terng-Chanon Somjit) ทุ่มเทฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา อย่างเข้มข้น
สำหรับประวัติของ น้องแพน - เด็กหญิงภูภัทรา จงจิระวงศา (Pan - Pupattra Jongjeerawongsa) ถือเป็นนักกีฬายิมนาสติกรุ่นยุวชน ดาวรุ่งที่มีผลงานโดดเด่นมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา “น้องแพน” เคยคว้า แชมป์บุคคลรวมอุปกรณ์ รุ่น Pre-Junior (ยุวชน) ในรายการ JRC Stars 2024 และ ล่าสุดยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "สุราษฎร์ธานีเกมส์" ที่จะจัดขึ้นในปี 2569 ระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคม 2569 ด้วย จึงอาจเรียกได้ว่า เป็นความสำเร็จ ก้าวสำคัญ ที่จะเปิดโอกาสให้ “น้องแพน” ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีระดับโลก และเป็นความหวังของวงการยิมนาสติกไทย
“น้องแพน” เด็กหญิงภูภัทรา จงจิระวงศา กล่าวว่า เธอรู้สึกภูมิใจอย่างมาก กับการได้เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ไปแข่งขันในรายการดังกล่าว “แพน ภูมิใจอย่างมาก ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขัน และดีใจอย่างมาก ที่จะได้แสดงศักยภาพ และความสามารถตัวเอง ซี่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกของตัวเอง ในสนามการแข่งขันระดับโลก และที่ผ่านมา ก็ได้มีการฝึกซ้อมมาอย่างหนัก ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาตัวเองมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สมกับความตั้งใจ ในความมุ่งมั่น ที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันในรายการใหญ่ๆ ระดับโลกต่อไป”
ทั้งนี้ น้องแพน ยังได้กล่าวขอบคุณ โค้ชเติ้ง-ชณณ สมจิตร โค้ชผู้ฝึกซ้อมที่ทุ่มเทการฝึกซ้อมให้กับเธอมาโดยตลอด “แพน ขอขอบคุณโค้ชเติ้ง ที่ทุ่มเทการฝึกสอนนักกีฬายิมนาสติก ซึ่งโค้ช ไม่ได้แค่การช่วยพัฒนาทักษะด้านยิมนาสติกให้กับนักกีฬาทุกคนเท่านั้น แต่โค้ขยังมีความมุ่งมั่น และเป้าหมาย ที่จะพานักกีฬาไทยไปสู่เวทีโอลิมปิก อีกด้วย”
ด้าน โค้ชเติ้ง-ชณณ สมจิตร ถือได้ว่าเป็น โค้ชที่มีความมุ่งมั่น ในการปลุกปั้นนักกีฬาไทยสู่โอลิมปิก และถึงแม้จะเป็นโค้ชหน้าใหม่ในวงการยิมนาสติกประเทศไทย แต่ก็เรียกได้ว่า มีผลงานและประสบการณ์ในการเป็นนักกีฬายิมนาสติกมาอย่างยาวนาน ทั้งการเป็นยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิก และ กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง รวมถึง เคยเป็นตัวแทนสโมสร และตัวแทนจังหวัด ไปคว้าแชมป์ประเทศไทยมาแล้ว รวมถึง ยังได้รับใบอนุญาตการเป็นโค้ชอย่างเป็นทางการ จากสมาคมยิมนาสติกออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็น คนไทยคนแรกที่ผ่านการรับรอง และเป็นหนึ่งใน Technical Member ของ Gymnastics Australia อีกด้วย
โดย โค้ชเติ้ง กล่าวถึงน้องแพนว่า นับตั้งแต่เจอน้องครั้งแรก ก็มองเห็นแล้วว่า น้องแพนมีพื้นฐานการเล่นยิมนาสติกมาค่อนข้างดีมากระดับหนึ่งแล้ว “ความเป็นนักกีฬาของน้องเรียกว่า ค่อนข้างดีเลยก็ว่าได้ เพราะน้องมีพื้นฐานกีฬาอื่นๆ มาด้วยก่อนหน้านั้น ส่วนการตัดสินใจ คัดเลือกน้องแพน เป็นตัวแทนนักกีฬาของสมาคมฯ ก็เพราะมองเห็นศักยภาพในตัวของน้อง รวมถึงความตั้งใจฝึกซ้อมเป็นอย่างดี ตลอดจนมีผลงานการแข่งขันในรายการอื่นๆ ที่ดีขึ้นตามลำดับอายุของน้อง ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงมีพัฒนาทั้งร่างกาย และความสามารถมาเรื่อยๆ ด้วย”
“สำหรับความคาดหวัง ตัวของน้องแพน ในการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่18-21 กันยายน 2568 ผมคาดหวังแต่เพียงว่า อยากให้น้องแพน ได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ตามที่ได้ฝึกซ้อมมา และไม่มีความกดดัน เพื่อให้ได้ผลงานของน้องออกมาอย่างดีที่สุด เนื่องจากการแข่งขันในรายการนี้ มีนักกีฬายิมนาสติกระดับโลก เข้ามารวมตัวกันเยอะมาก โดยมาจากหลายประเทศทั่วโลก จึงอยากขอให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันช่วยส่งแรงใจไปเชียร์ น้องแพน รวมถึงนักกีฬายิมนาสติกของไทยทุกคน ที่ร่วมไปแข่งขันในรายการนี้ด้วย โดยสามารถร่วมส่งแรงใจ ไปให้นักกีฬายิมนาสติกของเรา ได้ที่ทางเว็บไซส์ ของทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ถือเป็นอีกช่องทางการติดตามข่าวสารการแข่งขันกีฬายิมนาสติกของไทย” โค้ชเติ้ง กล่าวทิ้งท้าย
- “น้องแพน” เด็กหญิงภูภัทรา จงจิระวงศา : ดาวรุ่งยิมนาสติกไทย ที่พร้อมเฉิดฉายบนเวทีโลก
- โค้ชเติ้ง-ชณณ สมจิตร จากนักกีฬาสู่โค้ชยิมนาสติก
“โค้ชเติ้ง" ชณณ สมจิตร เป็นผู้มุ่งมั่นในการปลุกปั้นนักกีฬาไทยสู่โอลิมปิก ปัจจุบัน กำลังทุ่มเทการฝึกสอนให้กับนักกีฬาในประเทศไทยเพื่อเป้าหมายสูงสุด นั่นคือ การพานักกีฬาไทยไปสู่เวทีโอลิมปิก โดยโค้ชเติ้งเริ่มต้นจากการสอนนักกีฬาตั้งแต่วัย 5 ขวบ ไปจนถึงระดับเยาวชน นักกีฬาในโครงการ Junior Olympics Development หลังจากสั่งสมประสบการณ์การเป็นโค้ชที่ออสเตรเลียมาเกือบ 2 ปี โค้ชเติ้งก็ตัดสินใจกลับมายังประเทศไทยเพื่อสานต่อความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม นั่นคือ การนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาและวางรากฐานให้นักกีฬายิมนาสติกไทยก้าวไปสู่ระดับสากล และทำตามเป้าหมายสูงสุดที่เขาวางไว้ นั่นคือการพานักกีฬาไทยไปยืนบนเวทีโอลิมปิกให้ได้ในอนาคต