"ศุภชัย" เตือน "มท.อ้วน" ขู่เด้งอธิบดีกรมที่ดิน ลุแก่อำนาจละเมิดนิติรัฐ นิติธรรม ทำลายระบบราชการ

วันที่ (21 กรกฎาคม 2568) นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่านายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะย้ายอธิบดีกรมที่ดิน และตั้งกรรมการสอบปมเขากระโดง ว่า ตั้งแต่นายภูมิธรรมเข้ารับตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทย ได้มีการย้ายอธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกล่าวกันว่าเพราะทั้ง 2 คนนี้ได้รับการแต่งตั้งจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเคยรับราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่นานก็เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วบอกว่าคนไหนไม่มาก็ขู่ย้ายและวันนี้ขู่ว่าจะย้ายอธิบดีกรมที่ดินอีกเป็นรายที่สาม ทั้งที่ไม่ได้กระทำผิดหรือปฏิบัติหน้าที่เสียหายในตำแหน่งหน้าที่นายศุภชัย ตั้งคำถามถึงผลงานของนายภูมิธรรมในกระทรวงมหาดไทยว่า มีเพียงแค่การย้ายข้าราชการระดับสูง และสงสัยว่าการกระทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อสนองความต้องการของใครที่ใหญ่กว่า นายภูมิธรรมหรือไม่"สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือ การปฎิบัติหน้าที่ทั้งข้าราชการการเมืองหรือฝ่ายประจำต้องยึดอยู่หลักนิติธรรม (Rule of Law) และต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (Good Governance) อธิบดี 2 คนที่ถูกย้ายไปแล้วอยู่ภายใต้กฎ กพ. ผู้มีอำนาจออกคำสั่งโยกย้ายคือ ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีมีอำนาจในการย้ายได้เพียงคนเดียวในกระทรวงคือ ปลัดกระทรวง แต่ท่านคงกดดันจนทำให้ปลัดกระทรวงต้องออกคำสั่งย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการ ถือเป็นการลดตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ของบุคคลเหล่านั้น แม้จะเป็นระดับซี 10 เท่ากัน ทราบว่าทั้ง 2 คนกำลังอยู่ในขั้นตอนการร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม"นายศุภชัย กล่าวอีกว่า การขู่ย้ายอธิบดีกรมที่ดินเรื่องเขากระโดง แสดงให้เห็นว่านายภูมิธรรมไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของคดีนี้ ซึ่งอธิบดีคนปัจจุบันได้ดำเนินการไปตามกฎหมายและคำสั่งศาลปกครองที่ให้ตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 61 การใช้อำนาจลักษณะนี้อาจทำให้ นายภูมิธรรมเองถูกฟ้องร้องและดำเนินคดีได้ และที่สำคัญที่สุดคือจะทำให้ระบบราชการเสียหาย เป็นการข่มขู่ข้าราชการให้เกรงกลัวและอาจนำไปสู่การลุกฮือของข้าราชการจากการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมนั้น"วันนี้การกระทำของท่านคือการทำลายระบบคุณธรรม ท่านกำลังทำผิดกฎหมาย ขอเตือนด้วยความระมัดระวังว่า ถ้าในที่สุดข้าราชการลุกฮือจากการใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมของท่าน มันจะได้รับความเสียหายแก่ตัวและพรรคของท่านเอง ผมไม่รู้ทําไมท่านรีบอะไรนักหนา หรือท่านกลัวว่าวันนี้รัฐบาลท่านจะอยู่ได้ไม่นาน" ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย กล่าวนายศุภชัย ยังอ้างคำกล่าวของนักปรัชญา Lord Acton เคยพูดไว้ว่า "Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely " ที่แปลว่า อำนาจมีแนวโน้มที่จะทำให้ฉ้อฉล อำนาจเบ็ดเสร็จก็ฉ้อฉลเบ็ดเสร็จ เพื่อเตือนว่าการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จนั้นเป็นการฉ้อฉล และในที่สุดการใช้อำนาจในลักษณะนี้ก็จะย้อนกลับไปถึงตัวผู้ใช้อำนาจเอง