“ปอปอ” ประกาศอำลาทีมชาติ ยุติเส้นทาง 16 ปีนักกีฬายิมนาสติกลีลา

“ปอปอ” พิยดา พีรมธุกร นักยิมนาสติกสาว แชมป์ประเทศไทย 10 สมัย ประกาศอำลาทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อย พร้อมยุติเส้นทาง 16 ปี ในการเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลา ด้วยการฝากผลงาน 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ศึกซีเกมส์ 2025 โดยหลังจากนี้เจ้าตัวขอโฟกัสกับการเรียน ส่วนอนาคตมีความฝันอยากเปิดสโมสรยิมนาสติกเป็นของตัวเอง
“ปอปอ” พิยดา พีรมธุกร นักยิมนาสติกสาว แชมป์ประเทศไทย 10 สมัย เปิดเผยว่า ตนเองตัดสินใจที่จะเลิกเล่นกีฬายิมนาสติกแล้ว หลังจบการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งตนเองคว้ามาได้ 1 เหรียญเงิน จากประเภททีม และ 1 เหรียญทองแดง ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์
“ปอปอ” เผยว่า ซีเกมส์ที่ผ่านมา สำหรับตนเองนั้น ถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจ เพราะก่อนหน้านี้เคยลงแข่งขันมาเมื่อปี 2022 ที่เวียดนาม แต่ไม่ได้เหรียญรางวัล มาครั้งนี้คว้าเหรียญได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ ส่วนผลงานโดยรวมปี 2025 ก็น่าพอใจมาก ทั้ง ชิงแชมป์เอเชีย และกีฬามหาวิทยาลัยโลก ก็รู้สึกว่าตนเองทำได้ดีทุกแมตช์
“หลังจากนี้หนูคงจะยุติบทบาทการเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วค่ะ เรื่องนี้ก็ได้แจ้งกับสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยไปแล้ว หลังจบซีเกมส์ ที่ผ่านมาสำหรับปอปอ ถือว่าภูมิใจกับการได้รับใช้ชาติมากๆค่ะ ซึ่งต้องขอบคุณสมาคม โค้ช ทุกๆคนที่ช่วยเหลือและผลักดันหนูมาตลอด ส่วนทีมชาติก็ยังมีน้องๆรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆ อยากฝากกองเชียร์ทุกคนช่วยลุ้นและเชียร์ทีมยิมนาสติกลีลาเหมือนเดิมด้วยค่ะ”
“ปอปอ” เผยอีกว่า หลังจากนี้ก็จะขอโฟกัสไปที่การเรียนค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 3 ที่ผ่านมามีหยุดเรียนไปบ้างบางวิชา เพราะต้องเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติ หลังจากนี้ก็จะไปโฟกัสได้เต็มที่มากขึ้น ส่วนอนาคตที่เรียนจบก็มีความฝันจะเปิดยิมนาสติกคลับเป็นของตัวเอง ใช้ความรู้ ความสามารถที่มี ถ่ายทอดให้กับน้องๆรุ่นใหม่ๆ