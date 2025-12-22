ยิมนาสติกฉลองผลงานซีเกมส์ “ศศิวิมล” หลังน้ำตาลาทีมชาติ หลังรับใช้ชาติมา 18 ปี

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เปิดแคมป์เลี้ยงฉลองความสำเร็จ 6 เหรียญทองซีเกมส์ 2025 พร้อมเตรียมส่งไปฝึกซ้อมต่อที่ญี่ปุ่น ขณะที่ “กระแต” ศศิวิมล เมืองพวน เก็บอาการไม่อยู่ปล่อยน้ำตา อำลาทีมชาติ ด้วยเหรียญทองแห่งความภาคภูมิใจในระยะเวลา 18 ปีเต็ม
ความเคลื่อนไหวในส่วนของกีฬายิมนาสติก หลังจากที่จบการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งมีการชิงทั้งสิ้น 16 เหรียญทอง ก่อนแข่งสมาคมฯตั้งเป้าคว้า 5 เหรียญทอง แต่สามารถทำได้ 6 เหรียญทอง จาก ยิมนาสติกศิลป์ชาย 2 เหรียญทอง (ฑิฆัมพร สุรินทรทะ กับ วีรภัทร ช่วยโสม ), ยิมนาสสติกศิลป์หญิง 1 เหรียญทอง (ศศิวิมล เมืองพวน), ยิมนาสติกลีลา 2 เหรียญทอง (ประเภทกรุ๊ป 5 ริบบิ้น, ประเภทกรุ๊ป 3 ห่วง 2 บอล ) , ยิมนาสติกแอโรบิก 1 เหรียญทอง ประเภทมิ๊กซ์แพร์ (ชวิศา อินทกุล กับ ชนกพล เจียมสุขใจ ) นอกจากนี้ยังได้ 2 เหรียญเงิน กับอีก 3 เหรียญทองแดง ส่งผลให้ผลงานทะลุเกินเป้าที่ตั้งไว้
ล่าสุด สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย โดย น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมฯ ได้เปิดศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน (สโมสรจินตนา ) ในซอยเพชรเกษม 81 จัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา, ผู้ฝึกสอน, ผู้ตัดสิน , ผู้บริหาร และ ผู้ปกครอง ทุกคนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ พร้อมทั้งเป็นการเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภายใต้ชื่องาน “เกียรติยศ และ ความภาคภูมิใจ นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย คว้าชัยซีเกมส์ 6 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง “ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกมังกร โกสินทรเสนีย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เช่นเดียวกับ บรรดาอดีตนักยิมนาสติกรุ่นพี่ ธีรัช โพธิ์พานิช, ธาราทิพย์ ศรีดี, รุ่งกานต์ แสงทองสกุลเลิศ ฯลฯ ร่วมแสดงความยินดี
ในงานได้มีการประกาศเชิดชูเกียรตินักกีฬา และ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ก่อนจะปล่อยให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนในช่วงเทศกาลปีใหม่ แล้วเตรียมเรียกกลับมาฝึกซ้อมร่วมกันอีกครั้งในต้นเดือนมกราคม ปีหน้า พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมส่ง 5 นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายจำนวน 5 คน ประกอบด้วย สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด, ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, วีรภัทร ช่วยโสม, ฟูกะ โนมูระ และ วิศวยศ สาโรจน์ เดินทางไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม จนถึง สิ้นเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเวลาเดียวกันอีกด้วย
นอกจากนี้ สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ยังได้เลี้ยงขอบคุณ น.ส.ศศิวิมล เมืองพวน เหรียญทองยิมนาสติกส์ศิลป์หญิงประเภทฟลอร์เอ็กเซอร์ไซส์ วัย 23 ปี ที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการ โดยเจ้าตัวถึงกับปล่อยน้ำตากลางงาน ยอมรับว่า รู้สึกใจหาย และ คิดถึงอุปกรณ์ที่ฝึกซ้อมมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ พร้อมกันนี้ยังได้ฝากถึงรุ่นน้องที่เป็นคลื่นลูกใหม่ให้มีความอดทน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสืบต่อไป