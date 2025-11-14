พระราชินี จะเสด็จฯ ร่วมฝึกซ้อมเรือใบ 20 พ.ย.นี้ เพื่อเตรียมเข้าร่วมศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33

พล.ร.อ.อารักษ์ แก้วเอี่ยม ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ และผู้จัดการทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2025 กล่าวว่า การแข่งขันเรือใบในซีเกมส์รอบนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมแข่งขันด้วย ซึ่งวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ พระองค์มีกำหนดเสด็จไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมแบบนักกีฬาทั่วไป โดยไม่ขอรับสิทธิพิเศษใดๆ
นี่ถือเป็นซีเกมส์ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยรอบนี้ชิงชัย 8 เหรียญทอง เราคาดหวัง 4-5 เหรียญทอง ซึ่งก็มีลุ้นเหรียญทองจากออปติมิสต์หญิง, ไอแอลซีเอ 4 หญิง, ไอแอลซีเอ 4 ชาย และมิกซ์ 470 รวมถึงแอบลุ้นในรายการ คีลโบ๊ท เอสเอสแอล 47 ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงร่วมแข่งขัน