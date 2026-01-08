“ชนกนันท์” แชมป์รอบคัดเลือกคว้าตั๋วลุยฮอนด้า แอลพีจีเอฯ

ชนกนันท์ อังกุรเศรณี คว้าตั๋วลุยศึก ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ในเดือนกุมภาพันธ์ หลังคว้าแชมป์รอบคัดเลือกระดับประเทศ (Honda LPGA Thailand 2026 National Qualifiers) ไปด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 141 ที่สนามสยามคันทรีคลับ โรลลิ่งฮิลส์ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา มีนักกอล์ฟ 89 คนลงชิงชัย โดยเป็นโปร 25 คน และสมัครเล่น 64 คน
ผลปรากฎว่า โปรเอพริล-ชนกนันท์ อังกุรเศรณี นักกอล์ฟวัย 21 ปี จากจังหวัดสระบุรี ลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่ 4 ชนะไปด้วยสกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 141 (71-70) คว้าสิทธิ์ลงแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 ระหว่างวันที่ 19–22 กุมภาพันธ์นี้ ที่สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีเงินรางวัลให้ช่วงชิงรวม 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60 ล้านบาท)
เอพริล–ชนกนันท์ นักกอล์ฟหญิงมืออันดับ 456 ของโลก เผยว่า “ปีนี้ทุกคนเล่นได้ดี ส่วนสนามก็ถือว่าท้าทายมากเพราะมีลมค่อนข้างแรง ตั้งแต่เด็ก ๆ เอพริลก็เคยมาเชียร์ที่พัทยาหลายครั้ง วันนี้ได้สิทธิ์ลงแข่งเอง รู้สึกปลื้มใจมาก ๆ เลย ต่อจากนี้ต้องซ้อมหนักกว่าเดิม เผื่อว่าจะได้ออกรอบกับนักกอล์ฟในดวงใจ”
นางรัชนี จิรถาวรกุล ผู้จัดการทั่วไปสายงานวางแผนธุรกิจ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นเวทีสำคัญที่นักกอล์ฟไทยได้แสดงศักยภาพและเปิดโอกาสในการสร้างดาวดวงใหม่สู่วงการกอล์ฟสตรีไทย"