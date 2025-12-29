“โปรจีน” ออกทริปเดินเขา เติมพลังใจก่อนลุยแอลพีจีเอ 2026

กิจกรรมยามว่างของ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวหมายเลข 1 ของโลกช่วงปิดฤดูกาล คือ การเข้าป่า เดินเขา เติลพลังใจให้ตัวเอง หลังกรำศึกหนักมาตลอดทั้งปี
ล่าสุด “โปรจีน” ได้เดินทางกลับมาพักผ่อนที่ประเทศไทย พร้อมจัดทริปเดินเขาเข้าป่าสัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติและขุนเขากับผองเพื่อน ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร เรียกว่าเป็นการชาร์จพลังอย่างดี สำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติอย่างเจ้าตัว ก่อนกลับมาสู้ศึกแอลพีจีเอ ทัวร์ 2026
สำหรับ “โปรจีน” หรือ “จีโน่” สร้างผลงานในปี 2025 ได้อย่างร้อนแรง คว้าแชมป์แอลพีจีเอ ทัวร์ ได้ 3 รายการ พร้อมคว้ารางวัล Rolex Player of the Year และ Vare Trophy จากค่าเฉลี่ยสกอร์ 68.68 ซึ่งเป็นสถิติต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์แอลพีจีเอทัวร์ ทำลายสถิติเดิมของ อันนิกา โซเรนสตัม ตำนานนักกอล์ฟสวีเดน
ขณะเดียวกันยังรักษามาตรฐานการเล่นระดับสูงได้ดีสุดๆ ด้วยการจบอันดับท็อป 10 อย่างสม่ำเสมอ โดยปีนี้ยังทำเงินรางวัลสะสม 7,578,330 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 246.3 ล้านบาท) มากที่สุดในทัวร์ ทำสถิติเงินรางวัลสูงสุดต่อ 1 ฤดูกาล ทำลายสถิติเดิมที่ตัวเองทำไว้เมื่อปีที่แล้ว 6,059,309 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 196.9 ล้านบาท) ลงได้
ทั้งนี้ “โปรจีน” มือ 1 ของโลก เตรียมเปิดหัวฤดูกาล 2026 ด้วยการลุยศึก เฮชจีวี ทัวร์นาเมนต์ ออฟ แชมเปี้ยนส์ ที่สหรัฐฯ ระหว่าง 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ จากนั้นจะกลับมาแข่งขันศึกฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ที่พัทยา ระหว่าง 19-22 กุมภาพันธ์ ต่อด้วยการแข่งขัน เฮชเอสบีซี วูเมนส์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ที่สิงคโปร์ ระหว่าง 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม