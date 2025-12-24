AIS ผนึก LPGA คว้าลิขสิทธิ์ยิงสดกอล์ฟหญิงตลอดฤดูกาล ร่วมเชียร์ “จีโน่ - แพตตี้” ที่เดียวที่ AIS PLAY

AIS PLAY ผู้นำด้านบริการวิดีโอสตรีมมิ่งและคอนเทนต์กีฬาในประเทศไทย ประกาศความร่วมมือกับ สมาคมกอล์ฟอาชีพหญิงของสหรัฐอเมริกา (Ladies Professional Golf Association) เพื่อถ่ายทอดสดการแข่งขันกอล์ฟสตรี LPGA Tour ตลอดปี 2026 ให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสความตื่นเต้นของทัวร์นาเมนต์ชั้นนำจากทั่วโลก พร้อมร่วมเชียร์นักกอล์ฟหญิงชื่อดังชาวไทยอย่าง “โปรจีโน่” อาฒยา ฐิติกุล มือ 1 ของโลกคนปัจจุบัน และโปรสาวไทยอีกมากมายอย่างใกล้ชิด ผ่านทาง สมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต และสมาร์ตทีวี ให้รับชมได้ทุกที่ผ่าน AIS PLAY เท่านั้น ตอกย้ำบทบาทของ AIS ในการยกระดับการเป็นศูนย์รวมคอนเทนต์ชั้นนำในด้าน Sports & Entertainment อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยกลยุทธ์ “เก็บครบ จบทุกกีฬาในแพลตฟอร์มเดียว” ครอบคลุมคอนเทนต์กีฬาระดับโลก ตั้งแต่ฟุตบอล เทนนิส บาสเก็ตบอล อเมริกันฟุตบอล จนถึงกอล์ฟ LPGA Tour ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า “AIS ภูมิใจอย่างมากที่ได้ประกาศความร่วมมือกับ LPGA ที่เป็นการแข่งขันกอล์ฟสตรีระดับโลก ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ AIS ในการเดินหน้าคว้าลิขสิทธิ์กีฬาชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล, เทนนิส, บาสเก็ตบอล, อเมริกันฟุตบอล หรือกอล์ฟ เพื่อก้าวขึ้นเป็นแพลตฟอร์ม Sports & Entertainment อันดับ 1 ของประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยแฟนกีฬากอล์ฟชาวไทยสามารถร่วมให้กำลังใจนักกีฬาไทยอย่าง “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล, “แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ, “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล อย่างใกล้ชิด การจับมือกับ LPGA ในครั้งนี้ คือเครื่องยืนยันว่า AIS PLAY คือแพลตฟอร์มความบันเทิงที่มีความพร้อมที่สุด ในการเชื่อมโยงแฟนกีฬาชาวไทย ให้เข้าถึงทัวร์นาเมนต์ระดับโลกได้อย่างไร้รอยต่อ และร่วมส่งใจเชียร์ทัพนักกอล์ฟสาวไทยไปพร้อมๆ กัน
คริส แมดเซน (Chris Madsen) กรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแอลพีจีเอ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นยุคทองของกอล์ฟสตรีไทย จากผลงานอันยอดเยี่ยมของเหล่าซุปเปอร์สตาร์รวมถึงคลื่นลูกใหม่ที่กำลังตบเท้าเข้าสู่ทัวร์ ทำให้ LPGA ใกล้ชิดกับคนไทยมากยิ่งขึ้น ดังนั้น LPGA จึงเล็งเห็นความสำคัญในการหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง AIS ด้วยความมั่นใจในศักยภาพโครงข่าย 5G และแพลตฟอร์ม AIS PLAY ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แฟนกีฬายุคใหม่ คนไทยได้ร่วมเชียร์ และเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์วงการกอล์ฟไทยอย่างใกล้ชิดที่สุด
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tour ผ่านทาง AIS PLAY ร่วมให้กำลังใจโปรกอล์ฟสาวชาวไทย ไม่ว่าจะเป็น "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล มือ 1 ของโลกคนปัจจุบัน, “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล, "โปรพราว" ชเนตตี วรรณแสน, "โปรเมียว" ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, “แพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ รวมถึง "ฮัท" สุวิชยา วินิจฉัยธรรม นักกอล์ฟสาววัย 19 ปี ที่เพิ่งคว้า ทัวร์การ์ดเล่นแอลพีจีเอ ทัวร์ ฤดูกาล 2026 ได้ครบทุกรายการของฤดูกาลปกติ รวมถึง Honda LPGA Thailand รายการเพียงหนึ่งเดียวที่จัดแข่งขันในประเทศไทย ซึ่งจัดระหว่าง 19-22 กุมภาพันธ์ 2569 และรายการเมเจอร์ ชิงเงินรางวัล 8-12 ล้านเหรียญสหรัฐ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ The Chevron Championship, KPMG Women's PGA Championship, The Amundi Evian Championship และรายการพิเศษประเภททีม
ลูกค้า AIS สามารถรับชมการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tour ในแบบเอ็กซ์คลูซีฟ (Exclusive) ในปี 2026 ผ่าน AIS PLAY เพียงสมัคร 3 แพ็กเกจมัดรวบคอนเทนต์เพื่อคอกีฬา
•แพ็คเกจ GOLF ราคา 499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) สามารถรับชมการแข่งขันกอล์ฟอย่าง PGA Tour, LPGA Tour และรายการกอล์ฟชั้นนำระดับโลก จบในแพ็กเดียว ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*499# โทรออกหรือที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/sport/golf
•PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ กอล์ฟชาย PGA Tour, กอล์ฟสตรี LPGA Tour, เทนนิส ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีกเอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*88 โทรออก หรือที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-sports
•แพ็กเกจ PLAY ULTIMATE+SPORTS ราคา 1,499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) ครบจบในแพ็กเดียว ทั้งคอนเทนต์กีฬาแบบเต็มอิ่ม อาทิ กอล์ฟชาย PGA Tour, กอล์ฟสตรี LPGA Tour, เทนนิส ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีก เอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA มาพร้อมสิทธิ์รับชมสตรีมมิงแอปชั้นนำอย่าง Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, iQIYI, Viu, WeTV, Monomax และ oneD ครบถ้วนทั้งกีฬาและความบันเทิงในแพ็กเดียว ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*1 โทรออก สมัครได้ที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-ultimate
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment