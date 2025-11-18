AIS PLAY จับมือ ATP Media ถ่ายทอดสดศึกเทนนิสชายระดับโลก ส่งตรงทุกแมตช์สุดมันส์

AIS PLAY จับมือ ATP Media ประกาศความร่วมมือระยะยาว ถ่ายทอดสดศึกเทนนิสชายระดับโลก
ส่งตรงทุกแมตช์สุดมันส์ ที่แฟนเทนนิสทั่วโลกตั้งตารอ
AIS PLAY เดินหน้าตอกย้ำความเป็นแพลตฟอร์ม Sports & Entertainment ชั้นนำของประเทศไทย ล่าสุดประกาศความร่วมมือระยะยาวกับ ATP Tour ภายใต้ สมาคมนักเทนนิสอาชีพชาย ส่งมอบประสบการณ์รับชมกีฬาเทนนิสระดับโลก ให้ได้สัมผัสความมันส์ต่อเนื่องตลอดหลายปี ในฐานะ “Official Broadcaster” โดยในฤดูกาล 2026 ที่กำลังจะมาถึง AIS เตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิสชาย (ATP Tour) ครบทุกทัวร์นาเมนต์ รวม 59 รายการตลอดปี ครอบคลุมทั้ง ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, และศึกพิเศษ Next Gen ATP Finals สำหรับดาวรุ่งรุ่นใหม่ ไปจนถึงรายการใหญ่ปิดฤดูกาลสุดยิ่งใหญ่ ATP Finals ให้ผู้ชมชาวไทยได้รับชมผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY ที่รวมทุกความบันเทิงเพื่อทุกคน ให้เข้าถึงง่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งบนสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ตทีวี เริ่มชมการแข่งขันแรกในวันที่ 5 ม.ค. 69
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง AIS PLAY และสมาคมนักเทนนิสอาชีพ (ATP) สะท้อนวิสัยทัศน์ของเราในการยกระดับประสบการณ์รับชมกีฬาระดับโลกให้เข้าถึงผู้ชมชาวไทยอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐานลิขสิทธิ์แท้และคุณภาพการถ่ายทอดระดับพรีเมียม เพื่อให้แฟนเทนนิสได้สัมผัสการแข่งขันของนักกีฬาชั้นนำแบบสด ครบ และสะดวกทุกที่ทุกเวลา การที่วันนี้มีคอนเทนต์ ATP ถ่ายทอดบน AIS PLAY ยังเป็นการเติมเต็มพอร์ตคอนเทนต์กีฬาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อเนื่องจากที่ผ่านมา ได้ประกาศถ่ายทอดสุดยอดคอนเทนต์กีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมมอบความบันเทิงด้านกีฬาที่ครอบคลุมความสนใจที่หลากหลาย และขยายฐานผู้ชมสู่กลุ่มใหม่ๆ อีกทั้งมีส่วนช่วยผลักดันให้กีฬาระดับโลกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น”
มาร์ค เว็บสเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ATP Media กล่าวว่า "ATP Tour คือเวทีมาตรฐานสูงสุดของเทนนิสชาย เป็นแหล่งบ่มเพาะตำนานผู้เล่นระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์, ราฟาเอล นาดาล, และ โนวัค ยอโควิช ไปจนถึง คาร์ลอส อัลคาราซ และ ยานนิก ซินเนอร์ ต่างเติบโตและสถาปนาชื่อเสียงบนเวทีนี้ทั้งสิ้น การร่วมมือกับ AIS ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะ ยกระดับการเข้าถึงคอนเทนต์เทนนิสระดับโลกสำหรับแฟนชาวไทย โดยจะช่วยให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันสดคุณภาพสูง ภายใต้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย ทำให้ผู้ชมใกล้ชิดกับทุกแต้มและทุกอารมณ์ เราภูมิใจที่ได้นำความยิ่งใหญ่ของสุดยอดการแข่งขัน ATP Tour มาสู่หน้าจอของผู้ชมในประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าการดำเนินการนี้จะช่วย ขยายฐานแฟนเทนนิส พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ก้าวสู่เวทีโลกในอนาคต"
ลูกค้า AIS สามารถรับชมการแข่งขันเทนนิส ATP Tour ในฤดูกาลปี 2026 ผ่าน AIS PLAY เพียงสมัคร 3 แพ็กเกจมัดรวบคอนเทนต์เพื่อคอกีฬา
•แพ็กเกจ ATP Tour ราคา 199 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) รับชมการแข่งขันเทนนิสชาย (ATP Tour) ครบทุกทัวร์นาเมนต์ รวม 59 รายการตลอดปี ครอบคลุมทั้ง ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, และศึกพิเศษ Next Gen ATP Finals สำหรับดาวรุ่งรุ่นใหม่ ไปจนถึงรายการใหญ่ปิดฤดูกาลสุดยิ่งใหญ่ ATP Finals ผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*15# โทรออก
•แพ็กเกจ PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีกเอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*88# โทรออก หรือที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-sports
•แพ็กเกจ PLAY ULTIMATE+SPORTS ราคา 1,499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) ครบจบในแพ็กเดียว ทั้งคอนเทนต์กีฬาแบบเต็มอิ่ม อาทิ ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีก เอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA มาพร้อมสิทธิ์รับชมสตรีมมิงแอปชั้นนำอย่าง Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, iQIYI, Viu, WeTV, Monomax และ oneD ครบถ้วนทั้งกีฬาและความบันเทิงในแพ็กเดียว ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*1# โทรออก สมัครได้ที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-sports
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment
เกี่ยวกับ AIS
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ ด้วยฐานลูกค้ารวม 51.5 ล้านราย ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดรวม 1460 MHz ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 46.3 ล้านเลขหมาย, ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS 3BB FIBRE3 ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 5.2 ล้านราย, ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์สู่องค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ Cognitive Tech-Co สนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พบกับเราได้ที่ www.ais.th (ข้อมูล ณ กันยายน 2568)
เกี่ยวกับ The ATP
ATP องค์กรกำกับดูแลการแข่งขัน ATP Tour และ ATP Challenger Tour มีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทนนิสระดับโลก จัดการแข่งขันระดับนานาชาติทั่วทุกภูมิภาค ATP Tour และ ATP Challenger Tour ที่มุ่งมั่นมอบความบันเทิงให้แก่แฟนเทนนิสทั่วโลกหลายพันล้านคน นำเสนอสุดยอดนักเทนนิสระดับโลกในทัวร์นาเมนต์อันทรงเกียรติ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ของวงการเทนนิส จากรายการ United Cup ที่ประเทศออสเตรเลีย ไปจนถึงการแข่งขันในยุโรป อเมริกา และเอเชีย เหล่านักเทนนิสระดับโลกต่างต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์และเก็บคะแนน PIF ATP Rankings ในรายการ ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250 รวมถึงการแข่งขันระดับ แกรนด์สแลม (Grand Slam) ทุกเส้นทางมุ่งสู่รายการ Nitto ATP Finals การแข่งขันส่งท้ายฤดูกาลสุดยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้น ณ เมืองตูริน ประเทศอิตาลี ซึ่งรวบรวมสุดยอดนักเทนนิสชายเดี่ยวและคู่ 8 อันดับแรกของฤดูกาล เพื่อชิงตำแหน่ง ATP World No.1 ประจำปี (presented by PIF) อันเป็นเกียรติสูงสุดในวงการเทนนิส สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ATPTour.com
เกี่ยวกับ ATP Media
ATP Media ฝ่ายสื่อและการถ่ายทอดของ ATP Tour ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ. 2001) ภายใต้ชื่อ Tennis Properties Limited เพื่อบริหารจัดการสิทธิ์สื่ออย่างเป็นศูนย์กลางสำหรับการแข่งขันในรายการต่าง ๆ ของ ATP Tour รวมถึงการผลิตสัญญาณภาพหลัก (host broadcast) สำหรับรายการ Nitto ATP Finals, Next Gen ATP Finals presented by PIF, ATP Masters 1000 รวมถึงการผลิตสัญญาณภาพระดับโลก (world feed) สำหรับรายการ ATP 500 และล่าสุดคือ ATP 250 ATP Media มีความเชี่ยวชาญและเข้าถึงกระบวนการผลิตสื่อเทนนิสชายอาชีพอย่างครบวงจร โดยให้บริการแบบครบขั้นตอนแก่สถานีถ่ายทอดทั่วโลก ครอบคลุมการขายสิทธิ์สื่อ การผลิตถ่ายทอดสดหลายแพลตฟอร์ม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การสร้างสรรค์คอนเทนต์สั้นและคอนเทนต์โซเชียลที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ การกระจายสัญญาณผ่านเครือข่ายไฟเบอร์ทั่วโลก และการบริหารคลังข้อมูลดิจิทัลชั้นนำของตลาด นอกจากนี้ ATP Media ยังเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม TennisTV บริการสตรีมมิงเทนนิสแบบตรงถึงผู้บริโภค (Direct-to-Consumer) ที่ครองตำแหน่งผู้นำในตลาดระดับโลกอีกด้วย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.atpmedia.tv