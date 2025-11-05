AIS PLAY จัดเต็ม ศึกเดือด NFL อีเกิลส์ ปะทะ แพคเกอร์ส ชิงพื้นที่เพลย์ออฟ

AIS ตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มกีฬา เดินหน้าถ่ายทอดสด “ศึกคนชนคน” การแข่งขันอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ฤดูกาล 2025/26 พร้อมยิงสดแมตช์สำคัญประจำสัปดาห์ที่ 10 ผ่านแอพพลิเคชั่น AIS PLAY ด้วยซีซั่นพาส เพียง 999 บาทเท่านั้น
ศึกคนชนคนเดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้ว พร้อมกับความเข้มข้นที่ทวีคูณยิ่งขึ้น ทั้งสายเอเอฟซี และเอ็นเอฟซี ที่เริ่มเห็นหน้าค่าตาทีมที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบเพลย์ออฟแล้ว
ในสัปดาห์ที่ 10 นั้น ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การปะทะกันของ 2 ยอดทีมจากสายเอ็นเอฟซี ระหว่าง ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ แชมป์เก่าจากเมื่อปีที่แล้ว จะบุกไปเยือน กรีนเบย์ แพคเกอร์ส ยอดทีมระดับตำนาน ซึ่งทั้งสองทีมกำลังช่วงชิงพื้นที่รอบเพลย์ออฟกันอยู่ ที่แลมโบ ฟิลด์ ในเช้าวันอังคารที่ 11 พ.ย. 2568 เวลา 08.15 น. ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY SPORTS 51
อีเกิลส์ แชมป์เก่า ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม ผลงาน 8 นัดที่ผ่านมาชนะ 6 แพ้ 2 นำเป็นจ่าฝูงของสายเอ็นเอฟซีอยู่ โดยมีผู้เล่นตัวหลักอย่าง ไซควอน บาร์คลีย์ รันนิ่งแบ๊กตัวเก่งเต็ง MVP ประจำปีนี้ ที่ช่วงต้นผลงานอาจจะยังไม่ดีแต่ก็ค่อยๆ เร่งฟอร์มตัวเองขึ้นมาจนทำไปแล้ว 4 ทัชดาวน์จาก 8 เกมที่ผ่านมา
ทางฝั่งของกรีนเบย์ ปัจจุบันรั้งอันดับ 4 ของสายเอ็นเอฟซี ด้วยผลงานชนะ 5 แพ้ 2 เสมอ 1 โดยคนสำคัญของทีมยังเป็น จอร์แดน เลิฟ ควอเตอร์แบ๊กคนสำคัญ ที่ขว้างไปแล้ว 2,071 หลา และมีเปอร์เซนต์การขว้างสำเร็จที่ 70.8 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน อย่างไรก็ตามทีมจะไม่มีทัคเกอร์ คราฟท์ ไทด์เอ็นที่ได้รับบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าต้องพักยาวไปแล้ว
สำหรับแฟนกีฬาอเมริกันฟุตบอลห้ามพลาด! ส่งตรงความมันส์ระดับโลกกับแพ็กเกจ NFL Season pass 2025 ถ่ายทอดสด NFL จุใจแบบจัดเต็มทุกแมตช์สำคัญที่ AIS PLAY เพียง 999 บาท ต่อฤดูกาล สมัครกด *678*12# โทรออก หรือคลิก > https://m.ais.co.th/NFLSfb ลูกค้าเอไอเอสไฟเบอร์ทรี คลิก >https://m.ais.co.th/NFLfbb เพิ่มเติมคลิก : https://www.ais.th/nfl หรือคอกีฬา สามารถสมัคร 2 แพ็กเกจมัดรวบคอนเทนต์เพื่อคอกีฬา ได้แก่
PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีก เอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA, รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax สมัครกด *678*88# โทรออก
PLAY ULTIMATE+SPORTS ราคา 1,499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) ครบจบในแพ็กเดียว ทั้งคอนเทนต์กีฬาแบบเต็มอิ่ม อาทิ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, NFL และ NBA มาพร้อมสิทธิ์รับชมสตรีมมิงแอปชั้นนำอย่าง Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, iQIYI, Viu, WeTV, Monomax และ oneD ครบถ้วนทั้งกีฬาและความบันเทิงในแพ็กเดียว สมัครกด *678*1# โทรออก
โปรแกรมการถ่ายทอดสด อเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล สัปดาห์ที่ 10 มีดังนี้
เช้าวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568
08.15 น. ลาสเวกัส เรเดอร์ส พบ เดนเวอร์ บรองโกส์ : AIS PLAY SPORTS51
คืนวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568
01.00 น. บัฟฟาโล่ บิลส์ พบ ไมอามี ดอลฟินส์ : AIS PLAY SPORTS52
คืนวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568
21.30 น. แอตแลนตา ฟอลคอนส์ พบ อินเดียนาโปลิส โคลทส์ : AIS PLAY SPORTS51
01.00 น. นิวอิงแลนด์ แพรทิออตส์ พบ แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส : AIS PLAY SPORTS52
เช้าวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2568
04.25 น. ลอสแอนเจลิส แรมส์ พบ ซานฟรานซิสโก โฟร์ตี้ไนเนอร์ส : AIS PLAY SPORTS51
08.20 น. พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส พบ ลอสแอนเจลิส ชาร์จเจอร์ส : AIS PLAY SPORTS51
เช้าวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2568
08.15 น. ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ พบ กรีนเบย์ แพคเกอร์ส : AIS PLAY SPORTS51