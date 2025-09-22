"โคลท์ส" เปิดซีซันดีสุดรอบ 16 ปี "เทย์เลอร์" วิ่ง 3 ทัชดาวน์

อืนเดียนาโปลิส โคลท์ส สร้างสถิติเปิดซีซันดีสุดตั้งแต่ปี 2009 ถล่ม เทนเนสซี ไตตันส์ ขาดลอย 41-20 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามนิสสัน สเตเดียม วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน ตามเวลาไทย
บรรยากาศก่อนคิกออฟ สร้างความเชื่อมั่นแก่ อินเดียนาโปลิส ว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อม โดย แดเนียล โจนส์ ควอเตอร์แบ็ก อินเดียนาโปลิส ได้ยินเสียงแฟนๆ ไตตันส์ โห่ทีมตัวเอง "เมื่อคุณได้ยินและสัมผัสแบบนั้น จงพยายามฉวยความได้เปรียบ"
ไมเคิล พิตต์แมน จูเนียร์ ปีกนอก เผยว่า เทนเนสซี ท่าทางเฉื่อยชาระหว่างประกาศชื่อผู้เล่น "เราคิดว่าวันนี้พวกเขาเหมือนไม่อยากเล่น นั่นคือความได้เปรียบเล็กๆ น้อยๆ ของเรา ตามสภาพจิตใจเราคิดว่าเราอยากเล่นมากกว่าพวกเขา"
เกมนี้ โจนาธาน เทย์เลอร์ รันนิงแบ็ก วิ่งระยะ 102 หลา 3 ทัชดาวน์ ขณะที่ โคลท์ส ขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบ สถิติ ชนะ 3 แพ้ 0 ครั้งแรก นับตั้งแต่ยุค เพย์ตัน แมนนิง ควอเตอร์แบ็กระดับตำนาน พาทีมคว้าแชมป์สายเอเอฟซี (AFC)
เคนนี มัวร์ ทำให้ โคลท์ส ขึ้นนำ 7-0 แค่การบุกชุดที่ 3 ของ ไตตันส์ โดยอินเทอร์เซ็ปต์ แคม วอร์ด ควอเตอร์แบ็กรุกกี้ วิ่งย้อนทัชดาวน์ 32 หลา
ทีควอน ลูอิส ดีเฟนซีฟ เอนด์ กด 2 จาก 4 แซ็กของทีม ขณะที่ โคลท์ส ได้ระยะมากกว่า 145-34 หลา และนำห่าง 17-3 หลังจบควอเตอร์ 1 กลายเป็นทีมเดียวของดิวิชัน AFC ใต้ ที่ยังไม่แพ้ใคร โดยเป็นแชมป์ดิวิชันครั้งสุดท้ายฤดูกาล 2014
ปัจจุบัน โจนส์ สถิติชนะเท่ากับการลงเล่นตัวจริงให้ นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส 16 เกมสุดท้าย ตลอด 2 ซีซัน ขว้างได้ระยะ 228 หลา 1 ทัชดาวน์ ให้ พิตต์แมน และยังไม่เสียอินเทอร์เซ็ปต์ตั้งแต่เปิดฤดูกาล
ไตตันส์ (ชนะ 0 แพ้ 3) ปราชัย 9 เกมรวด รวมซีซันที่แล้ว ลงเล่นโดยปราศจาก 4 ผู้เล่นตัวจริงรวม เจซี เลตแฮม แท็คเกิลขวา กับ เควิน ไซต์เลอร์ การ์ดขวา
วอร์ด คัมแบ็กจากเสียอินเทอร์เซ็ปต์ครั้งแรกของซีซัน ขว้าง 219 หลา 1 ทัชดาวน์
ไตตันส์ ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยบีบ โคลท์ส พันท์ (เตะกินแดน) ครั้งแรกของซีซัน ช่วง 9 นาที 19 วินาทีสุดท้ายของควอเตอร์ 2 และ สเปนเซอร์ ชเรเดอร์ ตัวเตะ พลาดฟิลด์โกลลูกแรกของซีซัน หลังเตะเข้าเป้า 10 ลูกแรก
ความผิดพลาดของ ชเรเดอร์ เกิดขึ้นหลัง ไตตันส์ ส่ง โจอี สไล เตะฟิลด์โกล 64 หลา หลังเตะเข้าเป้า 2 ลูกแรกของเกม และ 10 ลูกแรกของซีซัน แต่หลุดด้านขวา ถัดมา โกรเวอร์ สจวร์ต บล็อกฟิลด์โกล 62 หลาของ สไล ก่อนพักครึ่ง และ ชเรเดอร์ เตะฟิลด์โกล 36 หลา ขึ้นนำ 20-6 ช่วงพักครึ่ง
โคลท์ส ทิ้งห่าง 27-6 หลัง โจนส์ ขว้างทัชดาวน์ 20 หลา ให้ ไมเคิล พิตต์แมน จูเนียร์ ตั้งแต่เริ่มควอเตอร์ 3 และ เทย์เลอร์ ทำสกอร์ยืดช่องว่างเป็น 34-13 ด้วยเพลย์วิ่งทัชดาวน์ 46 หลา
ไตตันส์ สร้างไดรฟ์การบุกทำสกอร์ระยะไกลสุดของซีซันเมื่อสายเกินแก้
วอร์ด ขับเคลื่อนทีมบุก ไตตันส์ 13 เพลย์ ระยะ 73 หลา ก่อน โทนี พอลลาร์ด จบไดรฟ์โดยวิ่งทัชดาวน์ 1 หลา ตีตื้นเหลือ 13-27 ถัดมา ไตตันส์ บุกได้ระยะไกลยิ่งขึ้น 16 เพลย์ 77 หลา จบด้วย วอร์ด ขว้างทัชดาวน์ 8 หลา ให้ เอลิค อาโยเมเนอร์ กลางควอเตอร์ 4 ไล่มาเป็น 20-34
ผลอเมริกันฟุตบอล NFL สัปดาห์ที่ 3
ซินซินเนติ เบงกอลส์ แพ้ มินเนโซตา ไวกิงส์ 10-48
พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส ชนะ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ 21-14
ฮุสตัน เท็กแซนส์ แพ้ แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส 10-17
แอตแลนตา ฟอลคอนส์ แพ้ แครอไลนา แพนเธอร์ส 0-30
แอลเอ แรมส์ แพ้ ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ 26-33
นิว ยอร์ก เจ็ตส์ แพ้ แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส 27-29
ลาส เวกัส เรดเดอร์ส แพ้ วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส 24-41
กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส แพ้ คลีฟแลนด์ บราวน์ส 10-13
เดนเวอร์ บรองโกส์ แพ้ แอลเอ ชาร์เจอร์ส 20-23
นิว ออร์ลีนส์ เซ็นต์ส แพ้ ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส 13-44
อริโซนา คาร์ดินัลส์ แพ้ ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส 15-16
ดัลลัส คาวบอยส์ แพ้ ชิคาโก แบร์ส 14-31
แคนซัส ซิตี ชีฟส์ ชนะ นิว ยอร์ก ไจแอนท์ส 22-9