"เฮิร์ตส" วิ่ง 2 ทัชดาวน์ "อีเกิลส์" ฉลองชัยเปิดซีซัน

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ แชมป์เก่า ประเดิมสนามศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ท่ามกลางสายฝน เอาชนะ ดัลลัส คาวบอยส์ อย่างดุเดือด 24-20 โดยต้องลุ้นถึงท้ายเกม ที่สนามลินคอล์น ไฟแนนเชียล ฟิลด์ วันศุกร์ที่ 5 กันยายน ตามเวลาไทย
เจเลน เฮิร์ตส ควอเตอร์แบ็ก ถือบอลวิ่ง 2 ทัชดาวน์แก่ อีเกิลส์ ซึ่งเสีย เจเลน คาร์เตอร์ ดีเฟนซีฟ แท็คเกิล อารมณ์ร้อน ข้อหาถ่มน้ำลายใส่ แด็ก เพรสคอตต์ ควอเตอร์แบ็ก
คาวบอยส์ ลุ้นคัมแบ็กไดรฟ์สุดท้าย แต่ เพรสคอตต์ ขว้างอินคอมพลีตดาวน์ที่ 4 ต้องการ 3 หลา เหลือเวลา 1 นาที 54 วินาที ปลุกเสียงเชียร์แฟน อีเกิลส์ ที่เหลืออยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ แทบคลั่ง
เกมนี้จบการแข่งขันเวลา 12.18 น. ตามเวลาท้องถิ่น ล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 65 นาที เนื่องจากสภาพอากาศ
เฮิร์ตส บั่นทอนพละกำลังทีมรับ ดัลลัส ซึ่งปราศจาก ไมกาห์ พาร์สันส์ จอมแซ็กประจำทีม หลังถูกเทรดไป กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส แล้วตะลุยทำทัชดาวน์ระยะ 4 และ 8 หลา เซควอน บาร์กลีย์ รันนิงแบ็ก วิ่งอีก 1 ทัชดาวน์ ระยะ 10 หลา
เฮิร์ตส, บาร์กลีย์ และผองเพื่อน อีเกิลส์ ต้องชมพิธีการก่อนคิกออฟภายในห้องแต่งตัว ขณะเปิดป้ายแชมป์ ซูเปอร์ โบว์ล ฤดูกาล 2024
สกอร์ของ เฮิร์ตส และ บาร์กลีย์ ส่งผลให้ อีเกิลส์ กลายเป็นแชมป์เก่าทำทัชดาวน์จาก 3 ไดรฟ์การบุกแรก นับตั้งแต่ กรีน เบย์ เมื่อปี 2011 และ เจค เอลเลียตต์ ตัวเตะ บวกเพิ่มอีก 1 ฟิลด์โกล ระยะ 58 หลา
จาวอนเต วิลเลียมส์ รันนิงแบ็ก คาวบอยส์ วิ่ง 2 ทัชดาวน์ ระยะ 1 หลา รวมไดรฟ์การบุกชุดแรก ขึ้นนำ 7-0 หลัง คาร์เตอร์ ถูกไล่ออกข้อหาไม่มีน้ำใจนักกีฬา และ แบรนดอน ออเบรย์ เตะ 2 ฟิลด์โกล ระยะ 41 และ 53 หลา