ดาวรุ่ง "ไวกิงส์" กด 3 ทัชดาวน์ควอเตอร์ 4 แซงชนะ "แบร์ส"

มินเนโซตา ไวกิงส์ แซงชนะ ชิคาโก แบร์ส หวุดหวิด 27-24 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามโซลเยอร์ ฟิลด์ วันอังคารที่ 9 กันยายน
เจ.เจ. แม็คคาร์ธี ควอเตอร์แบ็ก ไวกิงส์ เฝ้ารอประเดิมสนามระดับ NFL หลังพลาดลงเล่นตลอดฤดูกาล 2024 (รุกกี้ ซีซัน) เนื่องจากบาดเจ็บหัวเข่า ขว้าง 2 ทัชดาวน์ และวิ่งอีก 1 ทัชดาวน์ เฉพาะควอเตอร์ 4 โดยฟอร์มเงียบกริบตลอด 3 ควอเตอร์แรก
ไวกิงส์ ตกที่นั่งลำบาก หลัง นาห์ชอน ไรท์ วิ่งย้อนอินเทอร์เซ็ปต์ 74 หลาทัชดาวน์ ตามหลัง 6-17 ช่วงควอเตอร์ 3 แต่ แม็คคาร์ธี แสดงอภินิหารควอเตอร์ 4
แม็คคาร์ธี ขว้างทัชดาวน์ 13 หลา ให้ จัสติน เจฟเฟอร์สัน ปีกนอก โดยเล่น 2 คะแนน เพื่อตีตื้นเหลือ 1 ฟิลด์โกล (3 แต้ม) ไม่สำเร็จ
มินเนโซตา เล่นอีกแค่ 3 เพลย์ แซงนำ 20-17 แม็คคาร์ธี ขว้างทัชดาวน์ 27 หลา ให้ แอรอน โจนส์ และเล่น 2 คะแนน โดยขว้างให้ อดัม ธีเลน เหลือเวลา 9 นาที 46 วินาที
แม็คคาร์ธี ยืดช่องว่างเป็น 10 แต้ม เหลือเวลาประมาณ 3 นาที โดยหลอกยัดบอลให้เพื่อน แล้ววิ่งอ้อมด้านขวาทำทัชดาวน์ระยะ 14 หลา
ชิคาโก ตอบโต้โดยบุก 65 หลา จบด้วย คาเล็บ วิลเลียมส์ ควอเตอร์แบ็ก ขว้างทัชดาวน์ 1 หลา ให้ โรม โอดันเซ เหลือเวลา 2 นาทีเศษ แต่ทีมรับ ไวกิงส์ ช่วยกันต้านทานไว้ได้
เกมนี้ แม็คคาร์ธี ดราฟต์อันดับ 10 ปี 2024 ขว้างคอมพลีต 13 จาก 20 ครั้ง ระยะ 143 หลา เจฟเฟอร์สัน กับ โจนส์ รับบอลคนละ 44 หลา และ วิลล์ ไรชาร์ด เตะ 2 ฟิลด์โกล รวมระยะ 59 หลา สถิติไกลสุดของสนาม โซลเยอร์ ฟิลด์ ท้ายครึ่งแรก
ด้าน วิลเลียมส์ ดราฟต์เบอร์ 1 ปี 2024 ขว้างบอลเข้าเป้า 21 จาก 35 ครั้ง ระยะ 210 หลา 1 ทัชดาวน์ และวิ่งทัชดาวน์แรกของอาชีพ ระยะ 9 หลา ตั้งแต่ควอเตอร์แรก