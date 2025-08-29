"คาวบอยส์" หวังผลซ้ำรอย 1989 เทรด "พาร์สันส์" ไปแพ็คเกอร์ส

ดัลลัส คาวบอยส์ ทีมดังแห่งศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) เทรด ไมกาห์ พาร์สันส์ ดีเฟนซีฟ เอนด์ ดีกรีโพร โบว์ล 4 สมัย ไป กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส เรียบร้อยแล้ว
ตามเงื่อนไข ดัลลัส จะได้ เคนนี คลาร์ก ดีเฟนซีฟ แท็คเกิล ดีกรีโพร โบว์ล กับสิทธิ์ดราฟต์รอบแรก 2 สิทธิ์ ปี 2026 กับ 2027)
ขณะเดียวกัน พาร์สันส์ ยังตอบรับสัญญาฉบับใหม่ 4 ปี 188 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6,086 ล้านบาท) กับ แพ็คเกอร์ส การันตีค่าจ้าง 120 ล้านเหรียญ (มากกว่า 3,884 ล้านบาท) ณ วันเซ็นสัญญา รวมการันตีทั้งหมด 136 ล้านเหรียญสหรัฐ (มากกว่า 4,400 ล้านบาท) กลายเป็นผู้เล่นค่าจ้างแพงสุดของลีก ไม่รวมตำแหน่งควอเตอร์แบ็ก
พาร์สันส์ ออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียล มีเดีย "ผมไม่ต้องการจบแบบนี้ แต่ผมกำหนดทุกอย่างไม่ได้ หัวใจของผมยังอยู่ที่นี่ (ดัลลัส) เสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งหมดนี้ผมไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดมากกว่าความยุติธรรม ผมแค่ร้องขอคนๆ หนึ่งที่ผมไว้วางใจเพื่อเจรจาสัญญาของผม เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอน"
จอมแซ็กวัย 26 ปี จะกลับมาเยือน คาวบอยส์ ทีมเก่า สัปดาห์ที่ 4 ของฤดูกาลปกติ 2025 เกม "ซันเดย์ ไนท์ ฟุตบอล"
เบื้องต้น "อีเอสพีเอ็น (ESPN)" สื่อของสหรัฐอเมริกา รายงาน คาวบอยส์ พร้อมรับฟังข้อเสนอเทรด พาร์สันส์ และการพูดคุยรายละเอียดผ่านไปอย่างรวดเร็ว
เจอร์รี โจนส์ เจ้าของทีม น่าจะคาดหวังการเทรด พาร์สันส์ จะส่งผลต่อ "อเมริกา ทีม" ดังเช่นสมัยเทรด เฮอร์เชล วอล์คเกอร์ รันนิงแบ็ก ไป มินเนโซตา ไวกิงส์ เมื่อปี 1989 แล้วสร้างทีมจนคว้าแชมป์ซูเปอร์ โบว์ล 3 จาก 5 สมัย ยุค 1990 (1992, 1993, 1995)