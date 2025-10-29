พรีเมียร์ลีกเปิดศึกเข้ม! Monomax ถ่ายครบทุกคู่ “สเปอร์สดาร์บี้เชลซี-ผีบุกเจ้าป่า-หงส์ชนวิลล่า”

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 ต้นเดือนพฤศจิกายน พร้อมระเบิดความมันส์ต่อเนื่อง โดยสุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่ 1- 4 พ.ย. 2568 เหล่าทีมใหญ่ต่างลงสนามล่าคะแนนกันแบบไม่มีใครยอมใคร แฟนบอลเตรียมตัวให้พร้อม! ชมสดทุกแมตช์ได้ครบทาง Monomax และบางคู่ผ่านหน้าจอ ช่อง MONO29
เริ่มต้นความเข้มข้นในคืนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.00 น. ที่มีการเปิดสนามล่าแต้มพร้อมกันถึง 5 คู่ เริ่มจาก คริสตัล พาเลซ เปิดรังเซลเฮิร์สท์ ปาร์ก รับการมาเยือนของ เบรนฟอร์ด ซึ่งทั้งคู่ต่างก็ต้องการชัยเพื่อขยับอันดับกลางตาราง รับชมทาง Monomax ต่อด้วยเกมใหญ่ที่ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เปิดบ้านรับการมาเยือนของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เชื่อได้ว่าความมันส์ไม่ธรรมดาแน่นอน ซึ่งคู่นี้ถ่ายทอดสดพิเศษทั้ง Monomax และ ช่อง MONO29 ในเวลาเดียวกัน “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล ต้องยกพลเยือนรังของ เบิร์นลีย์ เจ้าถิ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมรับเหนียวแน่น ขณะที่ปืนใหญ่ยังต้องการสามแต้มเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงให้มั่นคง อีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจในเวลาเดียวกัน “นกนางนวล” ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน เปิดบ้านรับมือ ลีดส์ ยูไนเต็ด เกมนี้ต่างฝ่ายต่างเน้นเกมรุกเต็มสูบ และ “เจ้าสัวน้อย” ฟูแล่ม ที่จะดวลกับ “หมาป่า” วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส เกมนี้ทั้งสองทีมอยู่ในฟอร์มที่ใกล้เคียงกัน จึงมีโอกาสพลิกได้ทุกเมื่อ รับชมทาง Monomax
มันส์ต่อเนื่อง เวลา 00.30 น. วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 (คืนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568) เมื่อ ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ เตรียมเปิดศึก “ลอนดอนดาร์บี้แมตช์” กับ เชลซี เกมนี้ ถือเป็นคู่เอกที่แฟนบอลทั่วโลกห้ามพลาด ต่อด้วยคู่ดึกเวลา 03.00 น. “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของ แอสตัน วิลล่า รับชมได้ที่ Monomax
ขยับมาช่วงค่ำ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21.00 น. รับชมทาง Monomax “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดบ้านพบกับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด คู่ที่ต่างหมายมั่นจะเก็บแต้มสำคัญเพื่อขยับอันดับในตาราง และ เวลา 23.30 น. “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พร้อมจัดเต็มเปิดรังรับมือ เอเอฟซี บอร์นมัธ เจ้าถิ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมรุกไหลลื่น
ปิดท้ายโปรแกรมสัปดาห์นี้ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 03.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568) รับชมทาง Monomax “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ เปิดบ้านเจอกับ เอฟเวอร์ตัน เกมนี้แมวดำต้องการ 3 แต้ม เพื่อครองอันดับท้อปไฟว์ต่อไป จึงน่าจะเปิดเกมรุกแลกกันเต็มที่เพื่อคว้าชัยให้ได้
แฟนบอลพรีเมียร์ลีกเตรียมสนุกกันยาว ๆ ตลอดสุดสัปดาห์นี้ พร้อมลุ้นทุกประตูสุดมันส์สดครบทุกคู่ รับชมการถ่ายทอดทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 ราคาสุดคุ้มรายเดือน 299 บาทเท่านั้น!!!