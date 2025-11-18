AIS PLAY พันธมิตร ATP Media ถ่ายสดเทนนิสชายทุกแมตช์

AIS PLAY เดินหน้าตอกย้ำความเป็นแพลตฟอร์ม Sports & Entertainment ชั้นนำของประเทศไทย ล่าสุดประกาศความร่วมมือระยะยาวกับ ATP Tour ภายใต้ สมาคมนักเทนนิสอาชีพชาย ส่งมอบประสบการณ์รับชมกีฬาเทนนิสระดับโลก ให้ได้สัมผัสความมันส์ต่อเนื่องตลอดหลายปี ในฐานะ “Official Broadcaster”
โดยในฤดูกาล 2026 ที่กำลังจะมาถึง AIS เตรียมถ่ายทอดสดการแข่งขันเทนนิสชาย (ATP Tour) ครบทุกทัวร์นาเมนต์ รวม 59 รายการตลอดปี ครอบคลุมทั้ง ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, และศึกพิเศษ Next Gen ATP Finals สำหรับดาวรุ่งรุ่นใหม่ ไปจนถึงรายการใหญ่ปิดฤดูกาลสุดยิ่งใหญ่ ATP Finals ให้ผู้ชมชาวไทยได้รับชมผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY ที่รวมทุกความบันเทิงเพื่อทุกคน ให้เข้าถึงง่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งบนสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ตทีวี เริ่มชมการแข่งขันแรกในวันที่ 5 ม.ค. 69
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง AIS PLAY และสมาคมนักเทนนิสอาชีพ (ATP) สะท้อนวิสัยทัศน์ของเราในการยกระดับประสบการณ์รับชมกีฬาระดับโลกให้เข้าถึงผู้ชมชาวไทยอย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรฐานลิขสิทธิ์แท้และคุณภาพการถ่ายทอดระดับพรีเมียม เพื่อให้แฟนเทนนิสได้สัมผัสการแข่งขันของนักกีฬาชั้นนำแบบสด ครบ และสะดวกทุกที่ทุกเวลา
"การที่วันนี้มีคอนเทนต์ ATP ถ่ายทอดบน AIS PLAY ยังเป็นการเติมเต็มพอร์ตคอนเทนต์กีฬาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ต่อเนื่องจากที่ผ่านมา ได้ประกาศถ่ายทอดสุดยอดคอนเทนต์กีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมมอบความบันเทิงด้านกีฬาที่ครอบคลุมความสนใจที่หลากหลาย และขยายฐานผู้ชมสู่กลุ่มใหม่ๆ อีกทั้งมีส่วนช่วยผลักดันให้กีฬาระดับโลกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้น”
มาร์ค เว็บสเตอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ATP Media กล่าวว่า ATP Tour คือเวทีมาตรฐานสูงสุดของเทนนิสชาย เป็นแหล่งบ่มเพาะตำนานผู้เล่นระดับโลกมาแล้วนับไม่ถ้วน ตั้งแต่ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์, ราฟาเอล นาดาล, และ โนวัค ยอโควิช ไปจนถึง คาร์ลอส อัลคาราซ และ ยานนิก ซินเนอร์ ต่างเติบโตและสถาปนาชื่อเสียงบนเวทีนี้ทั้งสิ้น
"การร่วมมือกับ AIS ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะ ยกระดับการเข้าถึงคอนเทนต์เทนนิสระดับโลกสำหรับแฟนชาวไทย โดยจะช่วยให้ผู้ชมได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันสดคุณภาพสูง ภายใต้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ผ่านแพลตฟอร์มที่เข้าถึงง่าย ทำให้ผู้ชมใกล้ชิดกับทุกแต้มและทุกอารมณ์ เราภูมิใจที่ได้นำความยิ่งใหญ่ของสุดยอดการแข่งขัน ATP Tour มาสู่หน้าจอของผู้ชมในประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าการดำเนินการนี้จะช่วย ขยายฐานแฟนเทนนิส พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ก้าวสู่เวทีโลกในอนาคต"
ลูกค้า AIS สามารถรับชมการแข่งขันเทนนิส ATP Tour ในฤดูกาลปี 2026 ผ่าน AIS PLAY เพียงสมัคร 3 แพ็กเกจมัดรวบคอนเทนต์เพื่อคอกีฬา
- แพ็กเกจ ATP Tour ราคา 199 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) รับชมการแข่งขันเทนนิสชาย (ATP Tour) ครบทุกทัวร์นาเมนต์ รวม 59 รายการตลอดปี ครอบคลุมทั้ง ATP Masters 1000, ATP 500, ATP 250, และศึกพิเศษ Next Gen ATP Finals สำหรับดาวรุ่งรุ่นใหม่ ไปจนถึงรายการใหญ่ปิดฤดูกาลสุดยิ่งใหญ่ ATP Finals ผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*15# โทรออก
- แพ็กเกจ PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีกเอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*88# โทรออก หรือที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-sports
- แพ็กเกจ PLAY ULTIMATE+SPORTS ราคา 1,499 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) ครบจบในแพ็กเดียว ทั้งคอนเทนต์กีฬาแบบเต็มอิ่ม อาทิ ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีก เอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA มาพร้อมสิทธิ์รับชมสตรีมมิงแอปชั้นนำอย่าง Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, iQIYI, Viu, WeTV, Monomax และ oneD ครบถ้วนทั้งกีฬาและความบันเทิงในแพ็กเดียว ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*1# โทรออก สมัครได้ที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-sports